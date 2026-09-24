Elbocsátások lesznek az Orange telekommunikációs vállalatnál

Elbocsátásokat jelentett be a piacvezető román telekommunikációs vállalat, az Orange, azt azonban nem hozta nyilvánosságra, hogy hány munkahelyet kíván megszüntetni – írta a profit.ro gazdasági hírportál.

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A munkatársak közös megegyezéssel történő önkéntes távozását, illetve előnyugdíjazását ösztönző programokkal kívánja csökkenteni dolgozói állományát az Orange Romania SA. Erről Julien Ducarroz, a vállalat vezérigazgatója értesítette e-mailben a cég valamennyi alkalmazottját – olvasható az MTI szemléjében.

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A cégvezetés egyértelművé tette, ha kezdeményezés nem bizonyul elégségesnek, „további adminisztratív intézkedéseket” fog hozni, amelyek „sokkal merevebbek és nem igazán vonzók” lesznek.

„Folyamatosan a telekommunikációs piac változó környezetéhez igazítjuk szervezetünket és működésünket, hogy fenntartsuk versenyképességünket és a szolgáltatásokba történő befektetési kapacitásunkat. (…) Ezt a döntést nem könnyen hozza meg a vállalat” – közölte az Orange Romania SA a profit.ro megkeresésére.

A cég azt nem hozta nyilvánosságra, hogy hány munkahelyet kíván megszüntetni.