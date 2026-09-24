Robbanás történt egy romániai fegyvergyárban, egy munkás megsérült

A munkahelyen bekövetkezett robbanásban megsérült és kórházba szállították csütörtökön a Bumbești-Jiu településen található Sadu Gépgyár (Uzina Mecanică Sadu) egyik munkását – közölte a Gorj megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség (ITM).

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A közlemény szerint a robbanás munkavégzés közben, a fegyver- és lőszergyártó üzem udvarán következett be egy ülepítőedény ürítésére szolgáló tömlőnél, és

a munkás az egyetlen áldozat.

A sérültet a vállalat mentőautójával először a bumbești-jiu-i városi kórházba szállították, majd onnan átvitték a Târgu Jiu-i megyei sürgősségi kórházba.

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Az illetékes hatóságok – a munkaügyi felügyelőség és a rendőrség – és a gyár vezetősége vizsgálatot indított a robbanás pontos körülményeinek és okainak tisztázására – számolt be az Agerpres.