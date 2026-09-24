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Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen

• Fotó: Kuld Mind Egyesület archívuma

Fotó: Kuld Mind Egyesület archívuma

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A karmesterművészet nemzetközi központjává vált Marosvásárhely: a Kultúrpalota nagyterme adott otthont a harmadik Marosvásárhelyi Nemzetközi Karmesterversenynek. A verseny döntőjét pénteken egy nyilvános koncert keretében szervezik.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 24., 17:552026. szeptember 24., 17:55

A 137 jelentkezőből 40 karmester jutott be a verseny élő szakaszába, hogy a nemzetközi zenei élet neves szakemberei előtt bizonyíthassa tudását a marosvásárhelyi Kult Mind Egyesület szervezésében zajló megmérettetésen.

A versenyzők húsz országból, három kontinensről (Európából, Észak-Amerikából és Ázsiából) érkeztek.

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A verseny valamennyi fordulójában a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara működött közre.

A döntőre szeptember 25-én, pénteken 19 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A három döntős a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Zenekarát vezényli majd:

  • Ding Weizheng Debussy Egy faun délutánja című művének előjátékát,

  • Alexander Humala Kodály Galántai táncok című darabját és egy áriát Verdi Attila című operájából,

  • Patrick Tuttle Schumann Manfred-nyitányát és egy áriát Verdi Falstaff című operájából mutat be.

Az este során három különdíjat adnak át: a legjobb női karmesternek, a legjobb 25 év alatti és a legjobb 45 év feletti karmesternek. Emellett a zenekar muzsikusai is díjat ítélnek oda: a Zenekar díját az a karmester kapja, akivel a legszívesebben dolgoznának együtt újra.

A nyilvános döntőre és az ünnepélyes díjkiosztóra jegyek a Filharmónia jegypénztárában és az Eventbook honlapján kaphatók.

Marosszék Marosvásárhely Kultúra
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