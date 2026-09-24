Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen

Fotó: Kuld Mind Egyesület archívuma
A karmesterművészet nemzetközi központjává vált Marosvásárhely: a Kultúrpalota nagyterme adott otthont a harmadik Marosvásárhelyi Nemzetközi Karmesterversenynek. A verseny döntőjét pénteken egy nyilvános koncert keretében szervezik.
A 137 jelentkezőből 40 karmester jutott be a verseny élő szakaszába, hogy a nemzetközi zenei élet neves szakemberei előtt bizonyíthassa tudását a marosvásárhelyi Kult Mind Egyesület szervezésében zajló megmérettetésen.
A verseny valamennyi fordulójában a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara működött közre.
A döntőre szeptember 25-én, pénteken 19 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A három döntős a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Zenekarát vezényli majd:
Ding Weizheng Debussy Egy faun délutánja című művének előjátékát,
Alexander Humala Kodály Galántai táncok című darabját és egy áriát Verdi Attila című operájából,
Patrick Tuttle Schumann Manfred-nyitányát és egy áriát Verdi Falstaff című operájából mutat be.
Az este során három különdíjat adnak át: a legjobb női karmesternek, a legjobb 25 év alatti és a legjobb 45 év feletti karmesternek. Emellett a zenekar muzsikusai is díjat ítélnek oda: a Zenekar díját az a karmester kapja, akivel a legszívesebben dolgoznának együtt újra.
A nyilvános döntőre és az ünnepélyes díjkiosztóra jegyek a Filharmónia jegypénztárában és az Eventbook honlapján kaphatók.
Gyermekpornográfia miatt indult büntetőeljárás egy 49 éves férfi ellen Maros megyében. A hatóságok szerint a férfi 2021 és 2026 szeptembere között online alkalmazásokon keresztül kiskorúakról készült pornográf anyagot szerzett és tárolt.
Két férfi előzetes letartóztatását indítványozták a gyermekpornográfia gyanújával indult Maros megyei bűnügyben. A rendőrség szerint a két gyanúsított adathordozóiról kiskorúakat szexuális helyzetekben ábrázoló fényképek és videók kerültek elő.
Terjednek az okostáblák Maros megye tantermeiben, de valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a tanárok is elsajátítják a használatukat. A minisztérium nem írja elő kötelezően az alkalmazásukat, de a társadalom felől elvárás a lehetőség kihasználása.
Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.
Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.
Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.
Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.
Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.
Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.
Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.
szóljon hozzá!