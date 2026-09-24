Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint 17 ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy 49 éves férfinél Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Gyermekpornográfia miatt indult büntetőeljárás egy 49 éves férfi ellen Maros megyében. A hatóságok szerint a férfi 2021 és 2026 szeptembere között online alkalmazásokon keresztül kiskorúakról készült pornográf anyagot szerzett és tárolt.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 17:592026. szeptember 24., 17:59

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a férfi birtokában olyan felvételek lehettek, amelyeken

7 és 17 év közötti kiskorúak láthatók szexuális cselekmények közben vagy kifejezetten szexuális helyzetekben.

A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, amely során számítástechnikai eszközöket és adattárolókat foglaltak le.

Hirdetés

Az egyik eszköz átvizsgálásakor

mintegy 17 ezer fényképet és 150 videót találtak kiskorúakról készült pornográf tartalommal.

A hatóságok szerdán őrizetbe vették a férfit. Az ügyészség ezt követően kezdeményezte az illető 30 napos előzetes letartóztatását.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: az eljárás teljes időtartama alatt a gyanúsítottat megilletik a törvényben biztosított jogok, valamint az ártatlanság vélelme.

Maros megye Marosszék Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
Távozik az FK Csíkszereda vezetőedzője
Hónapok óta zárva a lippai fürdőtelep ingyenes ásványvízkútja
Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
Székelyhon

Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
Székelyhon

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
Távozik az FK Csíkszereda vezetőedzője
Székely Sport

Távozik az FK Csíkszereda vezetőedzője
Hónapok óta zárva a lippai fürdőtelep ingyenes ásványvízkútja
Krónika

Hónapok óta zárva a lippai fürdőtelep ingyenes ásványvízkútja
Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Székely Sport

Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 24., csütörtök

Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen

A karmesterművészet nemzetközi központjává vált Marosvásárhely: a Kultúrpalota nagyterme adott otthont a harmadik Marosvásárhelyi Nemzetközi Karmesterversenynek. A verseny döntőjét pénteken egy nyilvános koncert keretében szervezik.

Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen
Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Döntőbe jutott a három karmester Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Kilenc éven át készíthetett gyermekpornográf felvételeket az őrizetbe vett férfi

Két férfi előzetes letartóztatását indítványozták a gyermekpornográfia gyanújával indult Maros megyei bűnügyben. A rendőrség szerint a két gyanúsított adathordozóiról kiskorúakat szexuális helyzetekben ábrázoló fényképek és videók kerültek elő.

Kilenc éven át készíthetett gyermekpornográf felvételeket az őrizetbe vett férfi
Kilenc éven át készíthetett gyermekpornográf felvételeket az őrizetbe vett férfi
2026. szeptember 24., csütörtök

Kilenc éven át készíthetett gyermekpornográf felvételeket az őrizetbe vett férfi
2026. szeptember 24., csütörtök

Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk

Terjednek az okostáblák Maros megye tantermeiben, de valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a tanárok is elsajátítják a használatukat. A minisztérium nem írja elő kötelezően az alkalmazásukat, de a társadalom felől elvárás a lehetőség kihasználása.

Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk
Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk
2026. szeptember 24., csütörtök

Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk
2026. szeptember 23., szerda

Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát

Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.

Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát
Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát
2026. szeptember 23., szerda

Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában

Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.

Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában
Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában
2026. szeptember 23., szerda

Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában
2026. szeptember 23., szerda

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére

Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
2026. szeptember 23., szerda

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
2026. szeptember 23., szerda

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal

Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
2026. szeptember 23., szerda

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Az úton lángolt egy kotrógép

Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.

Az úton lángolt egy kotrógép
Az úton lángolt egy kotrógép
2026. szeptember 23., szerda

Az úton lángolt egy kotrógép
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén

Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt

Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!