Több mint 17 ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy 49 éves férfinél Maros megyében

Gyermekpornográfia miatt indult büntetőeljárás egy 49 éves férfi ellen Maros megyében. A hatóságok szerint a férfi 2021 és 2026 szeptembere között online alkalmazásokon keresztül kiskorúakról készült pornográf anyagot szerzett és tárolt.

Székelyhon 2026. szeptember 24., 17:592026. szeptember 24., 17:59

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a férfi birtokában olyan felvételek lehettek, amelyeken

7 és 17 év közötti kiskorúak láthatók szexuális cselekmények közben vagy kifejezetten szexuális helyzetekben.

A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, amely során számítástechnikai eszközöket és adattárolókat foglaltak le. Hirdetés Az egyik eszköz átvizsgálásakor

mintegy 17 ezer fényképet és 150 videót találtak kiskorúakról készült pornográf tartalommal.