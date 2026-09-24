Több mint 17 ezer gyermekpornográf felvételt találtak egy 49 éves férfinél Maros megyében

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Fotó: Olti Angyalka
Gyermekpornográfia miatt indult büntetőeljárás egy 49 éves férfi ellen Maros megyében. A hatóságok szerint a férfi 2021 és 2026 szeptembere között online alkalmazásokon keresztül kiskorúakról készült pornográf anyagot szerzett és tárolt.
A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a férfi birtokában olyan felvételek lehettek, amelyeken
A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, amely során számítástechnikai eszközöket és adattárolókat foglaltak le.
Az egyik eszköz átvizsgálásakor
A hatóságok szerdán őrizetbe vették a férfit. Az ügyészség ezt követően kezdeményezte az illető 30 napos előzetes letartóztatását.
A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: az eljárás teljes időtartama alatt a gyanúsítottat megilletik a törvényben biztosított jogok, valamint az ártatlanság vélelme.
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