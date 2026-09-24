Feketébe öltözve tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha ellen

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) a Román Országos Diáktanáccsal közösen tiltakozik az egyenruhák bevezetése ellen. Tiltakozásuk jeléül a diákokat arra kérik, hogy hétfőn, szeptember 28-án öltözzenek feketébe.

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Szeptember 21-én a Szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, annak ellenére, hogy

a diákszervezetek már a benyújtása óta nyilvánosan ellenezték azt, a vitákra sem hívták meg őket, nem kérdezték meg a véleményüket

Úgy vélik, az egységes öltözet sem az oktatás gondjait, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket nem oldja meg, hiszen

– fejtik ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diáktanács (CNE) közös közleményükben.

egy cipő, egy karóra vagy egy iskolatáska így is elárulná a különbségeket.

A tiltakozás jeléül a diákokat arra kérik, hogy hétfőn, szeptember 28-án öltözzenek feketébe. Mint fogalmaztak, ugyanazt a színt viselik majd, de ezúttal ők maguk választják meg. Azt üzenik, hogy

Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.

a diákoknak igenis van hangjuk, és arra biztatnak mindenkit, hogy beszéljen a társaival, ossza meg az információt, és csatlakozzon a kezdeményezéshez.

A diákszervezetek arra is felhívják a figyelmet, a romániai iskolarendszernek olyan problémái vannak, amelyeket nem lehet tűvel és cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy zakó miatt, a bullying nem szűnik meg attól, hogy mindannyian ugyanazt az inget viselik.

A kérdésben a végső döntést a Képviselőház hozza meg.