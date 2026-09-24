Feketébe öltözve tiltakoznak a diákok a kötelező iskolai egyenruha ellen

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) a Román Országos Diáktanáccsal közösen tiltakozik az egyenruhák bevezetése ellen. Tiltakozásuk jeléül a diákokat arra kérik, hogy hétfőn, szeptember 28-án öltözzenek feketébe.
2026. szeptember 24., 17:052026. szeptember 24., 17:05
2026. szeptember 24., 17:072026. szeptember 24., 17:07
Szeptember 21-én a Szenátus elfogadta a kötelező iskolai egyenruháról szóló törvénytervezetet, annak ellenére, hogy
– fejtik ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Román Országos Diáktanács (CNE) közös közleményükben.
Úgy vélik, az egységes öltözet sem az oktatás gondjait, sem a diákok közötti egyenlőtlenségeket nem oldja meg, hiszen
Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.
A tiltakozás jeléül a diákokat arra kérik, hogy hétfőn, szeptember 28-án öltözzenek feketébe. Mint fogalmaztak, ugyanazt a színt viselik majd, de ezúttal ők maguk választják meg. Azt üzenik, hogy
A diákszervezetek arra is felhívják a figyelmet, a romániai iskolarendszernek olyan problémái vannak, amelyeket nem lehet tűvel és cérnával megoldani. Az egyenlőtlenség nem tűnik el egy zakó miatt, a bullying nem szűnik meg attól, hogy mindannyian ugyanazt az inget viselik.
A kérdésben a végső döntést a Képviselőház hozza meg.
A kormány csütörtöki ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy athénéum finanszírozására. számára 50 településen.
Elbocsátásokat jelentett be a piacvezető román telekommunikációs vállalat, az Orange, azt azonban nem hozta nyilvánosságra, hogy hány munkahelyet kíván megszüntetni – írta a profit.ro gazdasági hírportál.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zárlat alá vették Călin Georgescu mogoșoaiai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta a Brassó–Fogaras autópálya műszaki-gazdasági mutatóit.
A nyugdíjak hibás kiszámítása nem „jelenségszintű” probléma, az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg – jelentette ki a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója.
Magyar Péter miniszterelnök és kísérete vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter-bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a XIV. Leó pápával való magánaudienciára csütörtökön.
Lezárult a jelentkezés a VIBE Epic Class Battle második kiírására: 11 megye 37 iskolájából 68 osztály, összesen 1727 középiskolás diák vág neki a decemberig tartó kihívássorozatnak.
Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában – közölte csütörtökön a Hargita megyei csendőrség.
A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.
Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.
1 hozzászólás