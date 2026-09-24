Zárlat alá helyezte a DIICOT Călin Georgescu mogoșoaiai házát

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zárlat alá vették Călin Georgescu mogoșoaiai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják.

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A DIICOT csütörtöki közleményében nem említi meg Georgescu nevét, csak azt írja, hogy ügyészei biztosítási intézkedésképpen

zárlat alá helyeztek egy ingatlant az Ilfov megyei Mogoșoaia községben, amely egy 64 éves gyanúsított tulajdonában áll.

A bukaresti törvényszék egyik bírája elutasította kedden az előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt, és

Az ügyészek egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják Călin Georgescut ebben az ügyben.

Ügyészségi források szerint Călin Georgescu a mogoșoaiai villa tulajdonosa – ismerteti az Agerpres .

60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a volt államfőjelölttel szemben.

A végzés nem jogerős, az ügyészek megfellebbezhetik.

Ugyanez a döntés született Georgescu feltételezett bűntársa, Ionel Rusen üzletember esetében is.

Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.

A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.

Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.