Zárlat alá helyezte a DIICOT Călin Georgescu mogoșoaiai házát

Fotó: Facebook/Călin Georgescu
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zárlat alá vették Călin Georgescu mogoșoaiai házát abban az ügyben, amelyben a korábbi elnökjelöltet csalással gyanúsítják.
2026. szeptember 24., 16:352026. szeptember 24., 16:35
2026. szeptember 24., 17:232026. szeptember 24., 17:23
A DIICOT csütörtöki közleményében nem említi meg Georgescu nevét, csak azt írja, hogy ügyészei biztosítási intézkedésképpen
A gyanúsítottat szervezett bűnözői csoport létrehozásával és folytatólagos, különösen súlyos következményekkel járó csalással gyanúsítják.
Ügyészségi források szerint Călin Georgescu a mogoșoaiai villa tulajdonosa – ismerteti az Agerpres.
Az ügyészek egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják Călin Georgescut ebben az ügyben.
A bukaresti törvényszék egyik bírája elutasította kedden az előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt, és
A végzés nem jogerős, az ügyészek megfellebbezhetik.
Ugyanez a döntés született Georgescu feltételezett bűntársa, Ionel Rusen üzletember esetében is.
Az ügyben Răzvan Leu feljelentése alapján indított nyomozást a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség. A buzăui üzletember egy közös ismerős, Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescuval, aki bevonta őt egy nemesfém-kereskedelemmel kapcsolatos üzletbe. A vállalkozáshoz szükséges 6 millió eurós hitelkeret megszerzéséért Georgescu egyik bizalmi emberéhez, Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjét.
A hitel folyósításának feltételeként Leutól 1 millió euró garancia befizetését kérték, amelyből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. Az ügyészek szerint erre az összegre vonatkozóan egy részletes kiadási tervet is bemutattak. A sértettet később további 100 ezer euró átutalására vették rá azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra emelhetik.
Răzvan Leu végül nem kapta meg a hitelt, és a pénzét sem fizették vissza.
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