Ötven kilométerrel közelebb kerül Székelyföldhöz az egyik autópálya

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta a Brassó–Fogaras autópálya műszaki-gazdasági mutatóit.

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Az ügyvivő kabinet közleménye szerint a 9,3 milliárd lej értékű beruházást részben uniós alapokból finanszírozzák a Közlekedési Operatív Program keretében, illetve részben az állami büdzséből.

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A projekt szerint a 49,75 kilométeres sztráda építési munkálataira 36 hónapot szabnak ki – írja az Agerpres.