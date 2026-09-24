Új rendeltetést adnának a lezárt főtéri aluljáró helyiségeinek

Valamikor tele volt, most már üres. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia
Fotó: Dan Mariș
Megváltoztatnák a marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségeinek rendeltetését, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az átjáró pedig teljesen le van zárva. A városi tanács csütörtökön egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Teljesen le van zárva Marosvásárhelyen a főtéri aluljáró, amelyet hosszú évtizedekig építettek. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia, lehetőséget teremtve arra, hogy gyorsan, a felszíni gyalogátjárókat kikerülve haladjanak át a nagy, a főtér bejáratánál levő útkereszteződésen.
Az aluljáróban több kereskedelmi helyiséget is kialakítottak, ezek nagy részét el is foglalták: volt ott többek között ruhabutik, fodrászat, turkáló és cipőbolt is.
Emiatt egyre kevesebb gyalogos járt le, az ott működő boltok pedig veszteségessé váltak. Ma teljesen üres az aluljáró, a bejáratai is le vannak zárva.
Le van zárva a marosvásárhelyi Postapalota felőli rész is
Fotó: Haáz Vince
Az aluljáró a városi lakásgazdálkodási vállalat, a Locativ tulajdonában van, ennek vezetősége javaslatot tett a helyiségek rendeltetésének megváltoztatására. Csütörtökön a városi tanácsülésen szavaztak a benyújtott javaslatról. Mint írják,
Azt kérik, hogy a helyiségeket lehessen irodának, egyesületi vagy alapítványi székháznak, orvosi rendelőnek vagy akár közintézményeknek kiadni. A bérleti díj 2 euró lenne négyzetméterenként.
Mi legyen ezekkel a helyiségekkel?
Fotó: Dan Mariș
A tanácsosok egyöntetűen elfogadták, hogy az aluljáróban levő helyiségek rendeltetését megváltoztassák, és így próbálják meg hasznosítani.
A lakók csodálkoznak, az üzletesek panaszkodnak, az illetékesek szinte vállvonogatva mondják: ez van. Lezárták a marosvásárhelyi aluljáró egyik ajtaját, és úgy tűnik, ezután így is marad. A volt pláza ugyanis magánkézbe került...
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