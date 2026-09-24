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Új rendeltetést adnának a lezárt főtéri aluljáró helyiségeinek

Valamikor tele volt, most már üres. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia • Fotó: Dan Mariș

Valamikor tele volt, most már üres. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia

Fotó: Dan Mariș

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Megváltoztatnák a marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségeinek rendeltetését, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az átjáró pedig teljesen le van zárva. A városi tanács csütörtökön egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Simon Virág

2026. szeptember 24., 19:212026. szeptember 24., 19:21

Teljesen le van zárva Marosvásárhelyen a főtéri aluljáró, amelyet hosszú évtizedekig építettek. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia, lehetőséget teremtve arra, hogy gyorsan, a felszíni gyalogátjárókat kikerülve haladjanak át a nagy, a főtér bejáratánál levő útkereszteződésen.

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Az aluljáróban több kereskedelmi helyiséget is kialakítottak, ezek nagy részét el is foglalták: volt ott többek között ruhabutik, fodrászat, turkáló és cipőbolt is.

A gondok két éve kezdődtek, miután az orvosi egyetem megvásárolta a Maros Pláza területét, és lezárta az aluljáró egyik legfontosabb be- és kijáratát.

Emiatt egyre kevesebb gyalogos járt le, az ott működő boltok pedig veszteségessé váltak. Ma teljesen üres az aluljáró, a bejáratai is le vannak zárva.

Le van zárva a marosvásárhelyi Postapalota felőli rész is • Fotó: Haáz Vince Galéria

Le van zárva a marosvásárhelyi Postapalota felőli rész is

Fotó: Haáz Vince

Mi legyen a helyiségekkel?

Az aluljáró a városi lakásgazdálkodási vállalat, a Locativ tulajdonában van, ennek vezetősége javaslatot tett a helyiségek rendeltetésének megváltoztatására. Csütörtökön a városi tanácsülésen szavaztak a benyújtott javaslatról. Mint írják,

jelenleg mind a 15 üzlethelyiség üresen áll, miközben a város továbbra is viseli az őrzéssel, takarítással és karbantartással kapcsolatos költségeket, bérleti bevétel nélkül.

Azt kérik, hogy a helyiségeket lehessen irodának, egyesületi vagy alapítványi székháznak, orvosi rendelőnek vagy akár közintézményeknek kiadni. A bérleti díj 2 euró lenne négyzetméterenként.

Mi legyen ezekkel a helyiségekkel? • Fotó: Dan Mariș Galéria

Mi legyen ezekkel a helyiségekkel?

Fotó: Dan Mariș

A tanácsosok egyöntetűen elfogadták, hogy az aluljáróban levő helyiségek rendeltetését megváltoztassák, és így próbálják meg hasznosítani.

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Marosszék Marosvásárhely
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