Új rendeltetést adnának a lezárt főtéri aluljáró helyiségeinek

Megváltoztatnák a marosvásárhelyi főtéri aluljáró üresen álló helyiségeinek rendeltetését, miután mind a 15 üzlethelyiség bérlő nélkül maradt, az átjáró pedig teljesen le van zárva. A városi tanács csütörtökön egyhangúlag támogatta a javaslatot.

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Teljesen le van zárva Marosvásárhelyen a főtéri aluljáró, amelyet hosszú évtizedekig építettek. A 2008-ban átadott aluljárónak a gyalogosok érdekeit kellett volna szolgálnia, lehetőséget teremtve arra, hogy gyorsan, a felszíni gyalogátjárókat kikerülve haladjanak át a nagy, a főtér bejáratánál levő útkereszteződésen.

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Az aluljáróban több kereskedelmi helyiséget is kialakítottak, ezek nagy részét el is foglalták: volt ott többek között ruhabutik, fodrászat, turkáló és cipőbolt is.