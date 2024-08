Lezárták az egyik kijáratot, szinte hasznavehetetlen az aluljáró

Az aluljáróban jelenleg tizenegy helyiségben működnek kisvállalkozások, van több ruhásüzlet, de gyermekek számára szükséges árucikkekre szakosodott családi vállalkozás is. Az érintettek aggódva mesélik, hogy eddig sem volt túl nagy a forgalom az aluljáróban, de most, hogy lezárták a pláza felőli kijáratot, nagyon megcsappant a vásárlók száma, hiszen vannak olyan üzletek, amelyek előtt nem is kell elhaladniuk azoknak, akik az aluljárót használják. Aggodalmukat jelentették a Locativnak is, amellyel szerződéses viszonyban állnak.

Nem tudja betölteni rendeltetését

Birtalan István, a Locativ vezetője a Székelyhon megkeresésére elmondta, őket szóban értesítette az orvosi egyetem képviselője, hogy megkapták a tűzoltóság engedélyét és felszámolják az aluljáró egyik be- és kijáratát, elzárva a volt pláza épületét a lakóktól. Birtalan kifejtette: a gyalogos aluljáró a város tulajdonában van, a Locativ csak ügykezeli. Jelenleg a 16 üzlethelyiségből 11-nek van bérlője, akiket szintén negatívan érint, hogy a pláza magánkézbe került és az aluljáró egyik legfontosabb kijáratát lezárták.