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Őrtüzek gyújtására buzdítja az önkormányzatokat a Székely Autonómia Napja alkalmából, október utolsó vasárnapján az SZNT

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Közös fellépésre szólítja a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia Napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), hangsúlyozva, hogy az idei ünnepnek különös jelentőséget ad „a közös cselekvés gondolata”.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 19:432026. szeptember 24., 19:43

2026. szeptember 24., 20:222026. szeptember 24., 20:22

Izsák Balázs SZNT-elnök az MTI-hez csütörtökön eljuttatott „mozgósító felhívásában” rámutat:

október 25-én Székelyföld- és Kárpát-medence-szerte ismét fellobbannak a székelyföldi autonómiaigényre emlékeztető őrtüzek.

Felkéri a székelyföldi önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket, civil közösségeket, hogy készüljenek fel a megemlékezésre.

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A tapasztalat szerint az ünnepi esemény legfontosabb szervezői Székelyföld helyi önkormányzatai. Ők gondoskodtak arról, hogy október utolsó vasárnapján Székelyföld-szerte egyszerre lobbanjanak fel „a béke és a szabadság lángjai” – írta.

Izsák Balázs szerint a 149 székelyföldi helyi önkormányzat most egy másik közös fellépés előtt áll.

Idézet
Kinyilvánítják szándékukat, hogy Székelyföld történelmi és kulturális térsége a jövőbeni közigazgatási reform során egyetlen közigazgatási régióként maradjon meg. Ezért idei ünnepünknek különös jelentőséget ad a közös cselekvés gondolata”

– írta közleményében az SZNT-elnök.

Felhívásában rámutatott: a nap nem véletlenül viseli a Székelyföld Autonómia Napja megnevezést. Meglátása szerint ugyanis az autonómia „élő valóság” a székelység történeti tudatában, a közös törekvésekben és jövőképben, olyan cél,

amely képes egyesíteni a székelységet.

Az elnök a nemzeti régiók ügyére is kitért, mely szerinte az elmúlt esztendőben újabb fontos fejezetéhez érkezett. Miután az Európai Bizottság elutasította az SZNT által kezdeményezett polgári kezdeményezést, a küzdelem új szakaszba lépett – írta az Európai Unió Törvényszékén indított perre utalva.

Hangsúlyozta: ezért különösen fontos, hogy a székelység megőrizze a közöségi összetartás erejét, és

a 149 székelyföldi önkormányzat közös fellépése ennek az erőnek az újabb kifejeződése.

Az őrtüzek 17 óra 30 perckor lobbannak fel a székelyföldi településeken, és a Kárpát-medencei magyarság szolidaritására is számítanak – tette hozzá Izsák Balázs.

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