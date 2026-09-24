Őrtüzek gyújtására buzdítja az önkormányzatokat a Székely Autonómia Napja alkalmából, október utolsó vasárnapján az SZNT

Fotó: Haáz Vince
Közös fellépésre szólítja a székelyföldi önkormányzatokat október 25-én, a Székely Autonómia Napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), hangsúlyozva, hogy az idei ünnepnek különös jelentőséget ad „a közös cselekvés gondolata”.
2026. szeptember 24., 19:432026. szeptember 24., 19:43
2026. szeptember 24., 20:222026. szeptember 24., 20:22
Izsák Balázs SZNT-elnök az MTI-hez csütörtökön eljuttatott „mozgósító felhívásában” rámutat:
Felkéri a székelyföldi önkormányzatokat, keresztény gyülekezeteket, civil közösségeket, hogy készüljenek fel a megemlékezésre.
A tapasztalat szerint az ünnepi esemény legfontosabb szervezői Székelyföld helyi önkormányzatai. Ők gondoskodtak arról, hogy október utolsó vasárnapján Székelyföld-szerte egyszerre lobbanjanak fel „a béke és a szabadság lángjai” – írta.
Izsák Balázs szerint a 149 székelyföldi helyi önkormányzat most egy másik közös fellépés előtt áll.
– írta közleményében az SZNT-elnök.
Felhívásában rámutatott: a nap nem véletlenül viseli a Székelyföld Autonómia Napja megnevezést. Meglátása szerint ugyanis az autonómia „élő valóság” a székelység történeti tudatában, a közös törekvésekben és jövőképben, olyan cél,
Az elnök a nemzeti régiók ügyére is kitért, mely szerinte az elmúlt esztendőben újabb fontos fejezetéhez érkezett. Miután az Európai Bizottság elutasította az SZNT által kezdeményezett polgári kezdeményezést, a küzdelem új szakaszba lépett – írta az Európai Unió Törvényszékén indított perre utalva.
Hangsúlyozta: ezért különösen fontos, hogy a székelység megőrizze a közöségi összetartás erejét, és
Az őrtüzek 17 óra 30 perckor lobbannak fel a székelyföldi településeken, és a Kárpát-medencei magyarság szolidaritására is számítanak – tette hozzá Izsák Balázs.
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