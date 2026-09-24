„Várható volt” – a leszakadt csobányosi vashídnál jártunk

Személyi sérülés nélkül, de jelentős közlekedési fennakadással járt a Bákó megyei Csobányoson történt hídbaleset. Szerdán hajnalban egy nehéz munkagépet szállító járműszerelvény alatt beszakadt a Tatros fölötti vasszerkezetű híd. A 12A jelzésű országút érintett szakaszát lezárták. A helyiek szerint várható volt, hogy bekövetkezik egy ilyen eset.

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A baleset szerdára virradóan történt, amikor a szerelvény Kománfalva felé haladt. Az országos közútkezelő becslése szerint mintegy 60 tonnát nyomott, és szóvivőjük közlése alapján nem rendelkezett különleges szállítási engedéllyel – számolt be a ProTV. Felmerült, hogy a rakomány a híd felső tartóelemeibe is beleütközött, de az összeomlás pontos oka még tisztázásra vár.

Csobányoson belül is kijelöltek egy kerülőt, ezt azonban csak a 3,5 tonnánál könnyebb járművek használhatják: a helyi utcák nem jelentenek megoldást a nehéz teherforgalom számára.

A helyszínen villanyrendőr irányítja a kisebb járművek mellékútra terelését, a mintegy két kilométeres aszfaltozatlan utca azonban helyenként rendkívül szűk. A várakozási idő mintegy 15-20 perc.

A megyei veszélyhelyzeti bizottság még szerdán jóváhagyta a hídon rekedt járművek és a folyómederbe került hídrészek eltávolítását, valamint egy ideiglenes híd sürgős kialakítását. A szerelvényt csütörtök délre sikerült is eltávolítani a hídról. A könnyűforgalmi kerülő rendbetételéről is döntöttek, ennek munkálatai már el is kezdődtek.

korábban írtuk Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.

A lezárás a sürgősségi ellátást is érinti: egy kománfalvi SMURD-mentőt ideiglenesen Bruszturószára helyeztek át, hogy a környékbeliek a közlekedési akadály ellenére is gyorsan segítséghez jussanak.

Mit jelentett a 7,5 tonnás korlátozás?

A közútkezelő szerint a szerelvény megsérthette a híd 7,5 tonnás tengelyterhelési és 4,5 méteres magassági korlátozását. Fontos azonban, hogy a 7,5 tonna nem az egész jármű tömegére vonatkozott, hanem arra, mekkora terhelést adhat át egy tengely a hídra. Egy ennél nehezebb, többtengelyes teherautó áthaladása tehát önmagában még nem jelent szabályszegést. Arra a kérdésre, hogy ebben az esetben megszegték-e az előírást, a további vizsgálatok adnak választ.