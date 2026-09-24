„Várható volt” – a leszakadt csobányosi vashídnál jártunk

Személyi sérülés nélkül, de jelentős közlekedési fennakadással járt a Bákó megyei Csobányoson történt hídbaleset. Szerdán hajnalban egy nehéz munkagépet szállító járműszerelvény alatt beszakadt a Tatros fölötti vasszerkezetű híd. A 12A jelzésű országút érintett szakaszát lezárták. A helyiek szerint várható volt, hogy bekövetkezik egy ilyen eset.
2026. szeptember 24., 19:592026. szeptember 24., 19:59
2026. szeptember 24., 20:022026. szeptember 24., 20:02
A baleset szerdára virradóan történt, amikor a szerelvény Kománfalva felé haladt. Az országos közútkezelő becslése szerint mintegy 60 tonnát nyomott, és szóvivőjük közlése alapján nem rendelkezett különleges szállítási engedéllyel – számolt be a ProTV. Felmerült, hogy a rakomány a híd felső tartóelemeibe is beleütközött, de az összeomlás pontos oka még tisztázásra vár.
Fotó: Pinti Attila
A rendőrség határozatlan időre lezárta az átkelőt.
Csobányoson belül is kijelöltek egy kerülőt, ezt azonban csak a 3,5 tonnánál könnyebb járművek használhatják: a helyi utcák nem jelentenek megoldást a nehéz teherforgalom számára.
Leszakadt egy fémszerkezetű híd szerdán reggel a Bákó megyei Csobányosnál, miután egy nehéz munkagép haladt át rajta.
Fotó: Pinti Attila
A megyei veszélyhelyzeti bizottság még szerdán jóváhagyta a hídon rekedt járművek és a folyómederbe került hídrészek eltávolítását, valamint egy ideiglenes híd sürgős kialakítását. A szerelvényt csütörtök délre sikerült is eltávolítani a hídról. A könnyűforgalmi kerülő rendbetételéről is döntöttek, ennek munkálatai már el is kezdődtek.
Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.
A lezárás a sürgősségi ellátást is érinti: egy kománfalvi SMURD-mentőt ideiglenesen Bruszturószára helyeztek át, hogy a környékbeliek a közlekedési akadály ellenére is gyorsan segítséghez jussanak.
Mit jelentett a 7,5 tonnás korlátozás?
A közútkezelő szerint a szerelvény megsérthette a híd 7,5 tonnás tengelyterhelési és 4,5 méteres magassági korlátozását. Fontos azonban, hogy a 7,5 tonna nem az egész jármű tömegére vonatkozott, hanem arra, mekkora terhelést adhat át egy tengely a hídra. Egy ennél nehezebb, többtengelyes teherautó áthaladása tehát önmagában még nem jelent szabályszegést. Arra a kérdésre, hogy ebben az esetben megszegték-e az előírást, a további vizsgálatok adnak választ.
Fotó: Pinti Attila
A közútkezelő közlése szerint a korábbi szakértői vizsgálat már új híd építését javasolta, de a baleset idején a közbeszerzés még az ajánlat műszaki értékelésénél tartott.
Fotó: Pinti Attila
„Jó, hogy nem történt haláleset”
A helyiek a Székelyhonnak elmondták, a községben valóban régóta ismert volt a híd rossz állapota. Mint fogalmaztak, várható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy ilyen baleset, és az a legfontosabb, hogy nem történt súlyos sérülés, haláleset. Ami a nehézségeket illeti, többen is a Gyimesekből, Palánkáról, a közeli településekről Kománfalvára járó iskolásokat említették, akiket ezentúl csak kisebb járművekkel tudnak a közeli városba, illetve onnan haza szállítani. „Így legalább muszáj lesz új hidat építeni” – emelték ki többen is.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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