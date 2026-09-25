Ezernél is több filmet neveztek be az Alter-Native filmfesztiválra

Átlépte az ezres határt az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra benevezett alkotások száma: az előzsűri 1003 filmet tekintett meg, amelyek közül 44 került be a nemzetközi versenyprogramba. A 34. filmszemlét november 4. és 8. között rendezik meg a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.

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A Covid-járvány óta először lépte át az ezres határt az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra benevezett filmek száma: az előzsűri 1003 alkotást tekintett meg, és 44-et választott be a nemzetközi versenyprogramba – derül ki a szervezők által küldött közleményből.

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A filmszemlét 34. alkalommal szervezi meg a Maros megyei MADISZ november 4. és 8. között, és ezúttal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont a rövidfilmfesztiválnak.