Ezernél is több filmet neveztek be az Alter-Native filmfesztiválra

Fotó: Haáz Vince
Átlépte az ezres határt az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra benevezett alkotások száma: az előzsűri 1003 filmet tekintett meg, amelyek közül 44 került be a nemzetközi versenyprogramba. A 34. filmszemlét november 4. és 8. között rendezik meg a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
A Covid-járvány óta először lépte át az ezres határt az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra benevezett filmek száma: az előzsűri 1003 alkotást tekintett meg, és 44-et választott be a nemzetközi versenyprogramba – derül ki a szervezők által küldött közleményből.
A filmszemlét 34. alkalommal szervezi meg a Maros megyei MADISZ november 4. és 8. között, és ezúttal is a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont a rövidfilmfesztiválnak.
Magyarországról 79, Romániából 57 film jelentkezett. A versenyben 23 ország filmjei szerepelnek, köztük 10 magyarországi, 5 romániai és 5 német alkotás.
A műfajok közül 21 kisjátékfilm, 15 animáció, 6 dokumentumfilm és 2 kísérleti film került a programba. A hazai versenyben 13, együtt nagyjából négyórás anyag látható: 10 kisjátékfilm, 2 dokumentumfilm és 1 animáció.
Az előválogató bizottságban Durst György, Hartyándi Jenő, Erőss Réka, Radu Vasile Igazság, Németh Előd és Schneider Tibor dolgozott.
A nemzetközi zsűri tagja Mathijs Geijskes, Marina Palii, Livia Sîrbu, Török-Illyés Orsolya és Zágoni Bálint.
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