Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj

Vége a különböző színű kukák „korának”. Minden háztartás fekete, 120 literes kukát fog kapni. Azt kell majd kihelyezze a kapu elé a hulladékszállítás napján
Fotó: Borbély Fanni
Emelkedik a hulladékszállítás díja a legtöbb hargitai településen az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével. Gyergyó térségében lehet a legnagyobb a drágulás, de Csíkban és Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak az emberek.
„Nálunk korábban egy négytagú családnál mindössze 24 lej volt havonta a költség, és ebben benne volt a háztartási, illetve a szelektív hulladék elszállítása is.
– nehezményezte Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere.
Mint elmondta, eddig a településen, akárcsak a környező falvakban, a Salubriserv Kft. szolgáltatott. Minden hónapban kétszer vitték el a háztartási hulladékot, és egyszer a szelektíven gyűjtött hulladékot. A szelektív hulladék elszállítása forgó rendszerben történt: egyik alkalommal például a textilt, a következő hónapban az üveget, majd a műanyagot szállították el.
Fotó: Borbély Fanni
A gyergyószéki polgármester szerint a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben elégséges lett volna az új lerakó létrehozása és működtetése az európai uniós pályázatból,
Nagy Attila, Zetelaka polgármestere megkeresésünkre szintén arról beszélt, hogy községükben is megdrágul a hulladékszállítás díja. Ott 2012-től mostanáig az önkormányzat saját cége szolgáltatott. Egy személy számára 12 lejbe került a hulladékszállítás, amit hetente végeztek el, az új rendszerben ez 21 lej körüli érték lesz személyenként, havi szállításért.
Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.
Magyarázatot is adott arra, miért tudták eddig alacsonyan tartani a szállítás díját. Az árképzésbe például
Továbbá a saját cégnek nem volt jelentős vagyona, ami után haszonbért kellett volna fizetnie, és ami jelentős mértékben emelte volna az árat. Ehhez képest
Fotó: Borbély Fanni
Felcsíkon is érdeklődtünk. Mint kiderült, az egyik csíkkarcfalvi kétszemélyes háztartásban kéthetente szállították el a 120 literes kuka tartalmát, amelyért háromhavonta 100 lejt kellett fizetni, ez egy hónapra leosztva 33 lejt jelentett.
Ezért kéthetente vitték el a kapujuk elől az alig nyolcvanliteres kukájuk tartalmát. „Nagyon tudatosan vásárolunk, kevés hulladékot termelünk, és sokszor nem is telik meg a kuka. Attól tartunk, az új rendszerrel ennél is többet kell majd fizetni” – mondták.
Fotó: Borbély Fanni
A vidéki a hulladékszállítás új árai
Az új rendszerben az egyszemélyes háztartás 20,95 lejt, a kétszemélyes háztartás 45,33 lejt, a háromszemélyes 63,63 lejt, a négy vagy több személyes háztartás pedig 85,75 lejt kell fizessen havonta alapdíjként. Ebben benne van a szelektív hulladék kezelése és egyéb költségek mellett havonta egy alkalommal a vegyes hulladékos kuka ürítése is. Amennyiben egy hónapban még szükség van második alkalommal is elszállítani ezt a háztartási hulladékot, ezért 8,71 lejes második ürítési díjat kell felárként fizetni.
A vidéki, kertes házas háztartások egyenként 120 literes, chippel ellátott fekete kukát kapnak. A chip alapján az edényt hozzá lehet rendelni a szerződéshez, és azonosítani lehet ürítéskor. Emellett
– közölte Incze Csongor, az új hulladékgazdálkodási rendszerért felelős SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) elnöke.
Fotó: Borbély Fanni
Tőle tudjuk, hogy a szelektív zsákokat nem kötelező havonta egyenként felhasználni. Ha például
A szolgáltató az adott gyűjtési napon elszállítja a rendszerhez tartozó zsákokat. Ha a 12 zsák egy évre nem lenne elegendő, további 120 literes zsák vásárolható, darabonként 2 lejért. Ugyanakkor minden vidéki háztartás 350 literes komposztálóládát kap a biológiailag lebomló hulladéknak.
Minden településen tájékoztatják majd a lakókat, hogy milyen napokon milyen hulladékot szállítanak el. Például
az adott hónap első hetében elviszik a vegyes hulladékot,
a második hetében a papír-kartonos zsákot,
a harmadik héten ismét a vegyes hulladékot,
a negyedik héten pedig a fém- és műanyagos zsákot.
Ha a példánál maradunk, a fekete kukát nem muszáj az első héten kitenni, akár a második ürítésnél is ki lehet helyezni. A lényeg, hogy
A szállítás programja településenként változni fog.
Fotó: Borbély Fanni
Tehát nem egy szállítási napon viszik el a vegyes és a szelektív hulladékot, hanem külön időpontokban. Külön jönnek a papírért, külön a műanyagért, fémért, külön a vegyes hulladékért. Az üveg- és textilhulladék gyűjtésére kampányokat fognak szervezni. Most fog tehát az érvényesülni, amit éveken át nem történt meg:
Többen felháborodásukat fejezték ki a közösségi médiában, mert igazságtalannak találják, hogy az egyedül élő nyugdíjasnak is ugyanakkora kuka után kell fizetnie, mint egy többtagú családnak. Incze a témában elmondta, hogy eredetileg különböző méretű kukákat terveztek a háztartások létszámától függően.
A probléma az volt, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A különböző forrásokból származó adatok között olyan nagy eltérések voltak, hogy a mintegy 74 ezer szükséges kuka esetében több mint kétezer darabnyi eltérés is előfordulhatott volna. Ez pedig azt eredményezhette volna, hogy a rendszer indulásakor egyes háztartásoknak egyszerűen nem jut megfelelő méretű kuka.
Így szükségszerűvé vált ennek a feltételnek a megváltoztatása, és maradt a 120 literes egységes kukaméret. Azért ezt választották végül, mert megfelelő hulladékválogatás mellett a legtöbb háztartás számára megfelel.
Egy legfeljebb négyfős családnál normál esetben havi egy ürítés is elegendő lehet.
Ha valaki egy hónapban csak egyszer teszi ki a fekete kukát, nem kell a második ürítésért fizetnie. Ha viszont egyszer sem teszi ki, az alapdíjat akkor is meg kell fizetnie, amelynek árában amúgy is benne van az egyszeri ürítés.
Fotó: Borbély Fanni
Az ADI elnöke ugyanakkor kérdésünkre válaszolva elmondta, van lehetőség arra, hogy a jelenleg egy évig érvényes árak változzanak a későbbiekben. A szolgáltatást megnyerő konzorcium – az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron társulása – nyolc évre szóló szerződést kötött, és Incze szerint
Ezek alapján később felülvizsgálhatják a kukaméreteket és a számlázási rendszert is. Azt azonban jelenleg még nem tudják, hogy egy esetleges új, kisebb kukákból álló rendszer edényeinek beszerzését ki finanszírozná.
Incze szerint 2025-ben a Hargita megyéből a gyergyóremetei lerakóba érkező hulladék mintegy 14 százalékát gyűjtötték szelektíven. A válogatás után azonban ennek körülbelül a fele bizonyult valóban szelektív hulladéknak, így végül a teljes hulladékmennyiségnek csak 7,5 százaléka volt ténylegesen újrahasznosítható.
Az új hulladékgazdálkodási rendszert egész Hargita megyében bevezetik. Csíkszeredában is nemrég tartottak erről tájékoztatást, a lakószövetségek esetében ugyanis más lesz a díjazás.
Hargita megyében azért vezetik be az új, egységes Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszert, mert a korábbi rendszer széttagolt volt, és a megye célja a környezetvédelem korszerűsítése, az újrahasznosítási arány növelése, valamint az európai uniós környezetvédelmi normáknak való megfelelés. Hargita megyében az új, egységes hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének a tulajdonképpeni célja, hogy kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba, és több anyag kerüljön újrahasznosításra.
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