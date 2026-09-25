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Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj

Vége a különböző színű kukák „korának”. Minden háztartás fekete, 120 literes kukát fog kapni. Azt kell majd kihelyezze a kapu elé a hulladékszállítás napján • Fotó: Borbély Fanni

Vége a különböző színű kukák „korának”. Minden háztartás fekete, 120 literes kukát fog kapni. Azt kell majd kihelyezze a kapu elé a hulladékszállítás napján

Fotó: Borbély Fanni

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Emelkedik a hulladékszállítás díja a legtöbb hargitai településen az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével. Gyergyó térségében lehet a legnagyobb a drágulás, de Csíkban és Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak az emberek.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 25., 07:492026. szeptember 25., 07:49

  • December 1-jétől Hargita megyében új hulladékgazdálkodási rendszert vezetnek be, amely több településen drágulást hoz a vidéki háztartásoknak.
  • Gyergyóalfaluban egy négytagú család korábban 24 lejt fizetett havonta, az új rendszerben ennek körülbelül négyszeresét fogja.
  • Zetelakán az eddigi 12 lejes, heti szállítású személyenkénti díj 21 lej körülire nő havi szállítás mellett.
  • Az új vidéki alapdíj havi 20,95–85,75 lej háztartásonként, és egy vegyeshulladék-ürítést tartalmaz; a második ürítés 8,71 lejes felárért lehetséges.
  • Minden vidéki háztartás 120 literes chipes kukát, évi 12 papír-karton és 12 műanyag-fém zsákot, valamint 350 literes komposztálót kap.

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„Nálunk korábban egy négytagú családnál mindössze 24 lej volt havonta a költség, és ebben benne volt a háztartási, illetve a szelektív hulladék elszállítása is.

Idézet
Most az új hulladékgazdálkodási rendszerben körülbelül négyszeresét fogják fizetni annak, amit eddig fizettek”

– nehezményezte Gáll Szabolcs, Gyergyóalfalu polgármestere.

Mint elmondta, eddig a településen, akárcsak a környező falvakban, a Salubriserv Kft. szolgáltatott. Minden hónapban kétszer vitték el a háztartási hulladékot, és egyszer a szelektíven gyűjtött hulladékot. A szelektív hulladék elszállítása forgó rendszerben történt: egyik alkalommal például a textilt, a következő hónapban az üveget, majd a műanyagot szállították el.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az egységesített ár negatív hozadéka

A gyergyószéki polgármester szerint a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben elégséges lett volna az új lerakó létrehozása és működtetése az európai uniós pályázatból,

nem kellett volna a szállítást is egységesíteni, mert így az egységesített árral a község lakói sokkal többet fizetnek a szolgáltatásért.

Nagy Attila, Zetelaka polgármestere megkeresésünkre szintén arról beszélt, hogy községükben is megdrágul a hulladékszállítás díja. Ott 2012-től mostanáig az önkormányzat saját cége szolgáltatott. Egy személy számára 12 lejbe került a hulladékszállítás, amit hetente végeztek el, az új rendszerben ez 21 lej körüli érték lesz személyenként, havi szállításért.

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Változik a hulladékgazdálkodási rendszer decembertől Csíkszeredában, a számlázás is másként lesz

Indul decembertől az új hulladékgazdálkodási rendszer Csíkszeredában, a tömbházlakók is változásokra számíthatnak, például új edényt kapnak a biológialig lebomló hulladék számára. A toronyblokkok szemétledobóit pedig szerre megszüntetik.

Magyarázatot is adott arra, miért tudták eddig alacsonyan tartani a szállítás díját. Az árképzésbe például

nem építettek be fejlesztési költséget, mert tudták, hogy a szolgáltatást majd át kell adniuk.

Továbbá a saját cégnek nem volt jelentős vagyona, ami után haszonbért kellett volna fizetnie, és ami jelentős mértékben emelte volna az árat. Ehhez képest

a megyei rendszerben negyvenmillió lejes haszonbérrel kell számoljon a szolgáltató.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Felcsíkon is érdeklődtünk. Mint kiderült, az egyik csíkkarcfalvi kétszemélyes háztartásban kéthetente szállították el a 120 literes kuka tartalmát, amelyért háromhavonta 100 lejt kellett fizetni, ez egy hónapra leosztva 33 lejt jelentett.

Egy madéfalvi fiatal házaspár pedig „kész rablásnak” minősítette a szolgáltatás árát, jelenleg ugyanis kéthavonta 144 lejt fizettek érte, ami egy hónapra lebontva 72 lej.

Ezért kéthetente vitték el a kapujuk elől az alig nyolcvanliteres kukájuk tartalmát. „Nagyon tudatosan vásárolunk, kevés hulladékot termelünk, és sokszor nem is telik meg a kuka. Attól tartunk, az új rendszerrel ennél is többet kell majd fizetni” – mondták.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A vidéki a hulladékszállítás új árai
Az új rendszerben az egyszemélyes háztartás 20,95 lejt, a kétszemélyes háztartás 45,33 lejt, a háromszemélyes 63,63 lejt, a négy vagy több személyes háztartás pedig 85,75 lejt kell fizessen havonta alapdíjként. Ebben benne van a szelektív hulladék kezelése és egyéb költségek mellett havonta egy alkalommal a vegyes hulladékos kuka ürítése is. Amennyiben egy hónapban még szükség van második alkalommal is elszállítani ezt a háztartási hulladékot, ezért 8,71 lejes második ürítési díjat kell felárként fizetni.

A vidéki rendszer lényege

A vidéki, kertes házas háztartások egyenként 120 literes, chippel ellátott fekete kukát kapnak. A chip alapján az edényt hozzá lehet rendelni a szerződéshez, és azonosítani lehet ürítéskor. Emellett

minden háztartás egy évre való, 12 darab 120 literes papír-karton, illetve szintén 12 darab 120 literes műanyag-fém zsákot kap

– közölte Incze Csongor, az új hulladékgazdálkodási rendszerért felelős SIMD Harghita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) elnöke.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Tőle tudjuk, hogy a szelektív zsákokat nem kötelező havonta egyenként felhasználni. Ha például

egyik hónapban nem telik meg, a háztartás megtarthatja, és később akár egyszerre több zsákot is kitehet.

A szolgáltató az adott gyűjtési napon elszállítja a rendszerhez tartozó zsákokat. Ha a 12 zsák egy évre nem lenne elegendő, további 120 literes zsák vásárolható, darabonként 2 lejért. Ugyanakkor minden vidéki háztartás 350 literes komposztálóládát kap a biológiailag lebomló hulladéknak.

Hogyan és mikor jön a kukás autó?

Minden településen tájékoztatják majd a lakókat, hogy milyen napokon milyen hulladékot szállítanak el. Például

  • az adott hónap első hetében elviszik a vegyes hulladékot,

  • a második hetében a papír-kartonos zsákot,

  • a harmadik héten ismét a vegyes hulladékot,

  • a negyedik héten pedig a fém- és műanyagos zsákot.

Ha a példánál maradunk, a fekete kukát nem muszáj az első héten kitenni, akár a második ürítésnél is ki lehet helyezni. A lényeg, hogy

ha nem akarunk felárat fizetni (plusz 8,71 lejt), akkor havi egy ürítésbe férjünk bele, de a kukát mindegy, hogy az első vagy a harmadik héten tesszük ki.

A szállítás programja településenként változni fog.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Tehát nem egy szállítási napon viszik el a vegyes és a szelektív hulladékot, hanem külön időpontokban. Külön jönnek a papírért, külön a műanyagért, fémért, külön a vegyes hulladékért. Az üveg- és textilhulladék gyűjtésére kampányokat fognak szervezni. Most fog tehát az érvényesülni, amit éveken át nem történt meg:

a kukás autó valóban szelektíven fogja elszállítani a már szelektíven összegyűjtött szemetet, vagyis „nem borítanak egybe mindent“.

Miért lett mindenhol 120 literes a kuka?

Többen felháborodásukat fejezték ki a közösségi médiában, mert igazságtalannak találják, hogy az egyedül élő nyugdíjasnak is ugyanakkora kuka után kell fizetnie, mint egy többtagú családnak. Incze a témában elmondta, hogy eredetileg különböző méretű kukákat terveztek a háztartások létszámától függően.

A probléma az volt, hogy

nem álltak rendelkezésre pontos adatok arról, hogy Hargita megyében hány egy-, két-, három- vagy többfős háztartás van.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A különböző forrásokból származó adatok között olyan nagy eltérések voltak, hogy a mintegy 74 ezer szükséges kuka esetében több mint kétezer darabnyi eltérés is előfordulhatott volna. Ez pedig azt eredményezhette volna, hogy a rendszer indulásakor egyes háztartásoknak egyszerűen nem jut megfelelő méretű kuka.

Ráadásul a súlyalapú díjazás feltételére a cégek egyszerűen nem jelentkeztek a szolgáltatást meghirdető közbeszerzésre.

Így szükségszerűvé vált ennek a feltételnek a megváltoztatása, és maradt a 120 literes egységes kukaméret. Azért ezt választották végül, mert megfelelő hulladékválogatás mellett a legtöbb háztartás számára megfelel.

Egy legfeljebb négyfős családnál normál esetben havi egy ürítés is elegendő lehet.

A négy főnél nagyobb háztartásoknak, illetve azoknak, ahol több vegyes hulladék keletkezik, lehetőségük van havonta másodszor is kiüríteni a 120 literes edényt – a második ürítés azonban mindössze 8,7 lejbe kerül.

Ha valaki egy hónapban csak egyszer teszi ki a fekete kukát, nem kell a második ürítésért fizetnie. Ha viszont egyszer sem teszi ki, az alapdíjat akkor is meg kell fizetnie, amelynek árában amúgy is benne van az egyszeri ürítés.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az ADI elnöke ugyanakkor kérdésünkre válaszolva elmondta, van lehetőség arra, hogy a jelenleg egy évig érvényes árak változzanak a későbbiekben. A szolgáltatást megnyerő konzorcium – az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron társulása – nyolc évre szóló szerződést kötött, és Incze szerint

egy év működés után már pontosabb adataik lesznek arról, hogy az egyes háztartások mennyi hulladékot termelnek, illetve hány fős háztartások vannak.

Ezek alapján később felülvizsgálhatják a kukaméreteket és a számlázási rendszert is. Azt azonban jelenleg még nem tudják, hogy egy esetleges új, kisebb kukákból álló rendszer edényeinek beszerzését ki finanszírozná.

Egy fontos adat a szelektálásról

Incze szerint 2025-ben a Hargita megyéből a gyergyóremetei lerakóba érkező hulladék mintegy 14 százalékát gyűjtötték szelektíven. A válogatás után azonban ennek körülbelül a fele bizonyult valóban szelektív hulladéknak, így végül a teljes hulladékmennyiségnek csak 7,5 százaléka volt ténylegesen újrahasznosítható.

Az új hulladékgazdálkodási rendszert egész Hargita megyében bevezetik. Csíkszeredában is nemrég tartottak erről tájékoztatást, a lakószövetségek esetében ugyanis más lesz a díjazás.

Hargita megyében azért vezetik be az új, egységes Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszert, mert a korábbi rendszer széttagolt volt, és a megye célja a környezetvédelem korszerűsítése, az újrahasznosítási arány növelése, valamint az európai uniós környezetvédelmi normáknak való megfelelés. Hargita megyében az új, egységes hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének a tulajdonképpeni célja, hogy kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba, és több anyag kerüljön újrahasznosításra.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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