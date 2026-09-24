Két autó ütközött, ketten megsérültek

Fotó: Pinti Attila
Két személyautó ütközött össze Dédán csütörtök este, ketten meg is sérültek az ütközés során. Egyikük sürgősebb ellátást igénylő sérüléseket szenvedett.
A Maros megyei tűzoltóság dédai kirendeltségét riasztották csütörtök este a 15-ös országúton Déda községben történt közúti balesethez, amelyben két személyautó ütközött.
A balesetben két férfi sérült meg. Őket a helyszínen lévő mentők vizsgálták meg.
A helyszínre a katonai tűzoltók egy víz- és habbal oltó tűzoltóautóval vonultak ki, hogy biztosítsák a tűzmegelőzést és szükség esetén a tűzoltást.
Az ütközés során senki sem szorult be a járműbe – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
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