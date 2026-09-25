Bukarestben már látják az üzemanyag mai rekordárait

Soha nem volt még ilyen drága az üzemanyag Romániában, mind a gázolaj, mind pedig a benzin rekordmagas áron kapható – írja két központi hírportál is.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Profit.ro portál adatai szerint Bukarestben a standard gázolaj literenkénti ára 11,05 lejre ugrott az OMV-kutaknál, és 10,99 lej/literre emelkedett a Petrom-kutaknál a pénteki drágításokat követően.

A Petrom és a Rompetrol volt az utolsó, amely 10 lej/liter alatti áron értékesítette a standard benzint (9,99 lejért), miután csütörtök folyamán a többi versenytárs (a MOL és a Lukoil) 10,05 lejre emelte az árakat, ahogy azt tette már szerdán az OMV.

A pénteki emelést követően a benzin ára 10,07 lej/literre nőtt a Petrom-kutaknál, és 10,13 lejre az OMV-nél.

Hirdetés

Az üzemanyagpiacon, különösen a gázolaj piacán kialakult feszült helyzet fokozta a regionális versenyt minden egyes hordóért, és ennek következtében Románia augusztusban története során először importált dízelüzemanyagot Albániából és Tunéziából – írja a pénteki friss árak mellett a Profit.ro portál.

Csíkszeredában péntek reggel még a tegnap kifüggesztett árak voltak láthatók a Petromnál, illetve a versenytanács honlapja sem frissítette még a csütörtöki adatait.

korábban írtuk Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban több állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.