Az éjjeli baglyok még ébren érték az éjszakai földrengést

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 1 óra 33 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

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A szeizmikus mozgás 142,8 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 55 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől, 58 kilométerre Brassótól, 59 kilométerre Buzăutól és 66 kilométerre Focșani-tól – az országos földfizikai intézet adataira hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

Szeptemberben eddig 16, a Richter-skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében.