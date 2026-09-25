Nyárbúcsúztató ifjúsági programok Gyergyóban

Zenével, színházzal, társasjátékokkal, sporttal és tánccal búcsúztatják a nyarat szeptember 25-én és 26-án Gyergyószentmiklóson. A Tarisznyás Márton Múzeum udvarán izgalmas programokkal köszön el Nyári Ifjúsági Színpad.

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A rendezvénysorozat péntek este 7 órakor az Aurevoir együttes koncertjével kezdődik.

Szombaton már délelőtt folytatódnak a programok: 11 órától Páll Ibolya A sárkány vára című bábelőadását láthatják az érdeklődők.

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Dél és este 7 óra között a Fabrigál játékoké lesz a főszerep. Ügyességi és társasjátékok várják a résztvevőket, nemcsak gyermekeket. Délután 3 órától a Beats in the park kínál szabadtéri programot nappali DJ-vel, sport- és társasjátékokkal.

A kreatív érdeklődésűeket 4 órától pólófestő workshopra várják, este 7 órától pedig a Magyar Banda ad koncertet. A napot 9 órától táncház zárja a Szilágyi Vendéglőben. A rendezvény valamennyi programja ingyenes.