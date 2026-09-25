A nehézségek nem múltak el, sőt, gyűltek

Mérsékelt forgalomnövekedés, csökkenő nyereség és az országos átlagnál gyengébb hatékonyság jellemezte 2025-ben a székelyföldi vállalkozásokat. Az adatok szerint a gazdasági nehézségek nem enyhültek, hanem tovább gyűrűztek a térségben.

Geréb László 2026. szeptember 25., 10:152026. szeptember 25., 10:15

Egy város, vagy térség fejlődése esetében hajlamosak vagyunk először az utakra, az épületekre, a közterekre, az intézményekre vagy éppen az idegenforgalomra gondolni. Azonban van egy lényegesebb kérdés is: miből lesz pénzügyi alapja mindennek? A válasz a vállalkozói szektor teljesítményében is keresendő. A logika egyszerű, a működő vállalkozások jövedelmet termelnek az alkalmazottaknak és a tulajdonosoknak egyaránt, miközben adókat fizetnek. Az egyik oldalon tehát megjelenik az egyéni, vagy lakossági jövedelem, a másikon a közösségi, vagy önkormányzati jövedelem. A kettő együtt teremti meg annak lehetőségét, hogy egy település élhetőbbé váljon és fejlessze saját környezetét. Hirdetés A kkv-k, a helyi életminőség alapkövei Évek óta foglalkozunk Székelyföld gazdaságának, azon belül a vállalkozói világának az elemzésével, amelynek célja az adott helyzet bemutatása mellett annak a megértése is, hogy a székek és városok vállalkozói teljesítménye miként befolyásolja a helyi közösségek jólétét. Ehhez Lengyel Imre matematikus és közgazdász versenyképességi piramis-modelljét hívhatjuk segítségül, amely a településfejlesztés és a gazdaságfejlesztés közötti összefüggéseket mutatja be. A piramis csúcsán az életminőség és az életszínvonal áll – ez az a végső érték, amelyért a gazdasági fejlesztés folyik. Az életminőség azt fejezi ki, hogy mennyire élhető a közvetlen környezet (közösségi dimenzió); az életszínvonal azt mutatja meg, hogy mennyire él jól maga az egyén a saját lehetőségein belül (egyéni dimenzió). És ahogy már korábban is említettük, e két dimenzió a helyi jövedelmek szintjén találkozik: a közösségi (önkormányzati) jövedelem biztosítja a közszolgáltatásokat és a fejlesztési forrásokat, míg az egyéni (lakossági) jövedelem a háztartások életstandardját határozza meg. A modell kulcsüzenete az, hogy

a kis- és középvállalkozások nemcsak gazdasági szereplők, hanem egyben a helyi életminőség alapkövei is.

A vállalkozások kettős csatornán keresztül járulnak hozzá a közösségek jólétéhez. Egyrészt az általuk befizetett adók finanszírozzák az önkormányzati közszolgáltatásokat és fejlesztési beruházásokat, másrészt az alkalmazottaiknak fizetett bérek és tőkejövedelmek közvetlenül növelik a helyi lakosság anyagi helyzetét. Emiatt egy gyengülő vállalkozói szektor nemcsak a gazdasági mutatókban jelenik meg, hanem egyben csökkenő közösségi bevételeket, romló infrastruktúrát és alacsonyabb életszínvonalat is jelent. Jelen elemzést is a fentiek szellemében végeztük és az előző évekhez hasonlóan öt történelmi székely széket fog át: Udvarhelyszéket, Csíkszéket, Gyergyószéket, Sepsiszéket és Kézdiszéket. Marosszék tudatosan kimaradt, mert egy kiugróan magas vállalati forgalom – az E.ON energiaszolgáltató vállalat Kovászna megye összesített vállalati forgalmával azonos, közel 12 milliárd lejes forgalma – nagyon eltorzítaná az összehasonlítást. A székek mellett az öt meghatározó város – Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely – teljesítménye is szerepel az elemzésben. A 2025-ös év Romániájának makrogazdasági adatai A székelyföldi vállalkozások teljesítményét nem lehet a román gazdaság egészétől elszakítva értelmezni.

Románia 2025-ben egy kihívásokkal teli makrogazdasági környezetben működött: lassú növekedés, emelkedő infláció, magas költségvetési hiány és növekvő államadósság jellemezte az évet.

Azonban az egyik legnagyobb hatású gazdasági intézkedés 2025 augusztusában érvénybe lépett adóreform-csomag volt, amelyben több adónemet is megemelt a kormány a rekord költségvetési hiányra hivatkozva. A fentiek összességében közvetlenül és nagy mértékben befolyásolták a vállalkozási lehetőségeket és a fogyasztást. A reál GDP-növekedés 2024-ben mindössze 0,9 százalék volt, de 2025-ben sem sikerült jelentős javulást elérni, hisz az éves adat 0,7%, ami igazából stagnálásnak tekinthető. Eközben az infláció gyorsult: az éves átlag a 2024-es 5,6 százalékról 2025-ben 7,3 százalékra emelkedett, szeptemberben pedig átmenetileg egy 9,9%-os csúcsot is sikerült elérnie, amit főként az energiaár sapka megszüntetése és az ÁFA-emelések okoztak.

A munkanélküliség 5,4 százalékról 6,1%-ra emelkedett,

aminek okai részben a gazdasági lassulásban, részben pedig a fiskális kiigazításban keresendők. A legaggasztóbb mutató a költségvetési hiány, amely 2024-ben 9,3 százalék volt GDP-arányosan, ami az Európai Unió legsúlyosabb deficitje volt. 2025-ben elindult egy konszolidáció, de így is csak 7,6%-ra sikerült lecsökkenteni a deficitet. Ez a háttér jól magyarázza a székely gazdaság teljesítményét is, hisz a vállalkozásoknak nem csupán a helyi kihívásokkal kellett megküzdeniük 2025-ben, hanem egy romló országos vállalkozói környezetben kellett helytállniuk. Székelyföldi vállalkozások forgalma 2025-ben Az öt székelyföldi szék vállalkozóinak összesített árbevétele 2025-ben elérte a 32 milliárd lejt (1. ábra). A területi különbségek figyelemre méltóak: a legdinamikusabb Sepsiszék nemcsak a sorrend élén végzett közel 9 milliárdos vállalati árbevétellel, hanem 2024-hez képest 3%-os növekedést is produkált. Ezzel szemben az Udvarhelyszék, amely a 8,5 milliárdos határon van, csupán 1%-os forgalombővülést ért el.

Az öt székely nagyváros vállalkozóinak összesített forgalma megközelíti a 18 milliárd lejt 2025-ben (2. ábra). A városok esetében a változás iránya még élesebben látható, mint a székek esetén, hiszen van, ahol a növekedés dinamikus. Ugyanakkor van, ahol visszaesés mutatkozik. Sepsiszentgyörgy 5,39 milliárd lejes vállalkozói forgalmával és 3%-os növekedésével az élen végzett. Szorosan követi Székelyudvarhely 5,3 milliárddal, ám e város esetében a fejlődés iránya aggasztó: 3%-os visszaesést láthatunk a 2024-es adatokhoz képest, ami azt jelzi, hogy a helyi gazdaságban mélyebb strukturális problémák is jelen vannak.

Csíkszereda 4,65 milliárd lejes vállalkozói forgalmával a harmadik helyen áll, csekély, 1%-os bővüléssel. Gyergyószentmiklós, bár abszolút értékben kisebb (1,27 mrd lej), a városok körében a legjobb relatív teljesítményt nyújtotta a 7%-os növekedésével. A Székelyudvarhely esetében tapasztalt 3%-os forgalomvisszaesés különös figyelmet érdemel. Bár a város összességében még mindig az egyik legerősebb gazdasági centrum, a tendencia – különösen a nyereség alakulásával együtt olvasva – azt jelzi, hogy a helyi vállalkozói szektor szintjén komoly problémák jelentek meg. Nyereség a székelyföldi vállalkozóknál 2025-ben Az árbevételnél is fontosabb mutató a nyereség, hiszen ez jelzi, hogy egy gazdasági tevékenység valóban értéket teremt-e, vagy csupán magas forgalom mellett alacsony hatékonysággal működik. Az öt székely szék vállalkozóinak összesített nyeresége 2025-ben megközelíti a 2,3 milliárd lejt (3. ábra). A nyereségrangsorban Sepsiszék kiemelkedik 682 millió lejjel – a szék nemcsak az árbevétel tekintetében, hanem a vállalati nyereségnél is az élen zárta az évet. Udvarhelyszék 619 millió lejjel második, majd Csíkszék következik 496 millióval. A nyereség dinamikájában azonban jelentős eltérések mutatkoznak. A sepsiszéki vállalkozások közel 17%-os nyereségbővülése kivételesen erős. Csíkszéken a nyereség stagnált, Gyergyószéken pedig drámai 21%-os visszaesés következett be 2024-hez képest, amelynek okáról később beszélünk.

A városok nyereségképe ugyanolyan vegyes, mint a székeké, sőt bizonyos szempontból aggasztóbb is, hiszen a vizsgált öt város közül mindössze kettőben voltak képesek a vállalkozók a nyereségüket növelni 2024-hez képest. A többi esetében – köztük a legjelentősebb gazdasági centrumban, Székelyudvarhelyen – csökkent a profittömeg (4. ábra). Sepsiszentgyörgy 410 millió lejes nyereséggel vezeti a ranglistát 7%-kal növelve a profitját. Székelyudvarhely 323 millió lejjel a második helyen áll – bár ez az abszolút szám tekintélyes –, ez 8%-os visszaesést jelent 2024-hez képest. Csíkszereda a 313 milliós vállalati nyereségével és 1%-os csökkenéssel a harmadik helyen áll. Gyergyószentmiklós sorsa a legkritikusabb a városok közül, mivel 83 millió lejes vállalkozói nyereség mellett 11%-os visszaesést szenvedett el 2024-hez viszonyítva. A visszaesés azonban nagyrészt egy vállalkozáshoz vezethető vissza, a 2024-ben 13 millió lej nyereséget termelő Bayer Strada Kft. 2025-ben 15 millió lejt meghaladó veszteséget halmozott fel, amellyel nagymértékben gyengítette a város és egyben az egész Gyergyószék nyereségességét.

Hargita megye gazdaságát döntően a két nagyvárosban, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában működő vállalkozások határozzák meg. Az ő forgalmuk és nyereségük részaránya jól mutatja a megye gazdasági súlypontjait és azok változásának irányát is (5. ábra). A kördiagramok tanulsága figyelemreméltó. A forgalomban Székelyudvarhely dominál 47%-os részesedéssel, Csíkszereda 41%-ot, Gyergyószentmiklós 11%-ot képvisel. A nyereségben a megoszlás változik egy keveset, ez esetben Székelyudvarhely 45%, Csíkszereda 43%, Gyergyószentmiklós 12%. Az adatok azt mutatják, hogy Székelyudvarhely megőrizte dominanciáját forgalomban, de a nyereséget jelentő részarányában relatív visszacsúszás tapasztalható 2024-hez viszonyítva (-2%). Ez összhangban van az egész székelyföldi képpel, amely szerint az udvarhelyi gazdaság abszolút méretben nagy, de a hatékonyság romlása a nyereség arányos csökkenésén is látszik. Csíkszereda ezzel szemben mérsékelt nyereségrészarány-növekedést könyvelhet el, ami Hargita megye belső gazdasági súlypontjának lassú eltolódását is jelez(het)i.

Az előző évhez viszonyított változások A 2025-ös évet igazán az éves változások tükrében lehet megérteni. Önmagában az abszolút forgalom vagy nyereség nem elegendő, a dinamika (vagyis az, hogy kik növekedtek, kik estek vissza és mennyire) rajzolja ki a valódi gazdasági folyamatokat. A székek körében az árbevétel általában mérsékelt növekedést mutatott, Udvarhelyszék +1%, Csíkszék +4%, Gyergyószék +2%, Sepsiszék +3%, míg Kézdiszék +5%. A nyereség képe ettől drámaian eltér: Sepsiszék +17%-os növekedése kiemelkedik a mezőnyből, Kézdiszék is 5%-ot növekedett. Ezzel ellentétben a gyergyószéki vállalkozások nyeresége 21%-kal meredeken visszaesett, Udvarhelyszék is esett 4%-ot, Csíkszék pedig stagnált (6. ábra).

A városok esetén is hasonló kettősség figyelhető meg (7. ábra). Gyergyószentmiklós árbevétele 7%-kal bővült – ez az egyik legjobb forgalombővülés –, de nyeresége 11%-ot esett. Sepsiszentgyörgy mindkét dimenzióban nyert (+3% forgalom, +7% nyereség), ezzel szemben Székelyudvarhely mindkét dimenzióban veszített (-3% forgalom, -8% nyereség). Csíkszereda 1% forgalomnövekedéssel és 1% nyereségcsökkenéssel mondhatni stagnált 2025-ben.

Hatékonysági mutatók Az árbevétel és a nyereség abszolút számai önmagukban nem elégségesek egy időszak gazdasági szempontú megítéléséhez, ehhez szükség van a relatív mutatószámokra, hatékonysági mutatókra is. A Return on Sales (ROS) – az árbevétel-arányos nyereség – megmutatja, hogy egy lej forgalomból mennyi marad meg végül nyereségként a vállalkozónál (8. ábra). A romániai átlag ROS-mutató (8,4%) viszonyítási pontként szolgálhat, amelyhez képest minden székelyföldi szék elmarad. Sepsiszék áll a legjobban 7,7%-kal, Udvarhelyszék követi 7,4%-kal, majd Csíkszék (7,3%), Kézdiszék (6,4%) és Gyergyószék (6,1%) következik. Azaz a székelyföldi vállalkozások egységnyi forgalomból sajnos kevesebb nyereséget tudnak kitermelni, mint az országos átlag. Az elmaradás oka többnyire strukturális: a helyi ipar és kereskedelem kevésbé tud magasabb hozzáadott értékű termékekre és szolgáltatásokra specializálódni, mint az ország fejlettebb régiói. Megjegyzendő, hogy például az udvarhelyszéki vállalkozások ROS-mutatója 2022-ben még 9% volt, azóta tartós csökkenés tapasztalható, ami a profitmarzsok szűkülését jelzi.

A munkahatékonyság, vagyis az egy alkalmazottra jutó árbevétel esetén az olló még nagyobbra nyílik. A romániai országos átlag 59 508 lej/alkalmazott, míg a székelyföldi számok jóval alacsonyabbak. Ez esetben is Sepsiszék vezet 40 513 lejjel, őt követi Udvarhelyszék (31 826 lej) és Csíkszék (31 408 lej), míg Gyergyószék (24 138 lej) és Kézdiszék (24 221 lej) a sor végén áll (9. ábra). Ez az adat több okból aggasztó. Egyrészt azt jelzi, hogy a székelyföldi vállalkozások munka-intenzívebb, egyben alacsonyabb hozzáadott értékű szektorokban működnek, mint az országos átlag. Másrészt a munkahatékonyság szoros összefüggést mutat a bérekre fordítható kerettel, hiszen, ha a megtermelt nyereség alkalmazottanként alacsony, a fizetések sem tudnak versenyképesek maradni, ami elvándorláshoz vezethet, ami pedig tovább rontja a versenyképességet. Udvarhelyszék 2022-ben még 40 061 lejes munkahatékonysági mutatóval rendelkezett, ez mára 31 826-ra csökkent, ami 25%-os visszaesést jelent.

Az egy főre vetített mutatók azt mutatják meg, hogy egy adott területen élő személyekre milyen mértékű gazdasági teljesítmény osztható vissza. Itt már felborul az eddigi rangsor, Sepsiszentgyörgy első helyét Székelyudvarhely veszi át. Az egy lakosra jutó vállalati árbevétel mutatóban Székelyudvarhely kiemelkedik 169 233 lejjel, ez a legmagasabb adat az öt város között, és azt jelzi, hogy a helyi vállalkozói szektor hatalmas gazdasági aktivitást koncentrál viszonylag kisebb népességre. Csíkszereda 134 751 lejjel a második, Sepsiszentgyörgy 107 688 lejjel a harmadik. Kézdivásárhely (82 528 lej) és Gyergyószentmiklós (79 824 lej) jóval elmaradnak a lista élén szereplő városoktól (10. ábra).

Az egy lakosra jutó vállalkozói nyereség is hasonló sorrendet rajzol ki (11. ábra). Székelyudvarhely itt is vezet 10 335 lejjel, ez esetben is Csíkszereda (9 084 lej) a második, amely várost Sepsiszentgyörgy (8 201 lej) szorosan követi. Gyergyószentmiklós (5 260 lej) és Kézdivásárhely (5 357 lej) ismét a lista végén találhatók. Azt érdekes megfigyelni, hogy Sepsiszentgyörgy nyereség/lakos mutatója közelebb van az udvarhelyihez, mint amit az árbevétel/lakos mutató alapján várnánk, ami a sepsiszentgyörgyi vállalkozások magasabb hatékonyságát jelzi.

Megvizsgáltuk Hargita és Kovászna megye vállalkozásainak összesített nyereségét az elmúlt 10 évre (12. ábra). A két megye pályája több ponton hasonló: 2016-tól 2022-ig mindkettőnél jelentős növekedés figyelhető meg, majd 2023-2024-ben visszaesés következik. 2025-ben azonban különválik a két pálya, Kovászna megye esetében már újra emelkedés látható, miközben Hargita megyében a nyereség tovább mérséklődik. Ez azt mutatja, hogy a megyei gazdaságok nem teljesen azonos módon reagáltak a 2025-ös év gazdasági kihívásaira.

Összegzésünk néhány gondolatban A fenti elemzésből megállapítható, hogy az árbevétel mérsékelt növekedése (1%-7% a legtöbb székben és városban) pozitív, de az infláció mértékét (6,8% - 9,9%) tekintve ez reálértéken visszaesést jelent. A nyereség alakulása azonban már aggasztó, az öt szék közül háromban csökkent, a városoknál hasonlóan. A ROS- és a munkahatékonysági mutatók szisztematikusan elmaradnak az országos átlagtól, és tovább romlottak a csúcsidőkhöz képest. A 10 éves trend azt mutatja, hogy

a 2021–2022-es csúcs után a legtöbb széknél és városnál lassú csökkenés, legjobb esetben stagnálás következett, amelyből az igazi kiutat még nem találták meg.

Így a székelyföldi települések előtt nem egyszerűen csak az a feladat áll, hogy „több vállalkozás” legyen. Legalább ilyen fontos, hogy a meglévő vállalkozások jövedelemtermelő képessége javuljon, a munka termelékenysége növekedjen és minél több magasabb hozzáadott értékű tevékenység jelenjen meg ezekben a megyékben. A gazdaságfejlesztés ebben az értelmezésben nem önálló cél, sokkal inkább egy eszköz arra, hogy legyenek erős vállalkozások, legyenek jól fizető munkahelyek, legyenek adóbevételek, és ezáltal legyen egy erős pénzügyi alapja a közösségi fejlesztéseknek.

A legveszélyesebb forgatókönyv az lehet, hogy ha ebben a kedvezőtlen makrogazdasági és vállalkozói környezetben nem sikerül a helyi gazdaságot megerősíteni.

Ebben az eseteben a vállalkozások gyengülése csökkenő közösségi és egyéni jövedelmekhez, az önkormányzati kapacitások szűküléséhez és végső soron az életminőség romlásához vezet. Ez egy önerősítő, lefelé húzó spirál kezdete. A teendők ezért nem csupán vállalati szintűek. Szükség van stratégiai gazdaságfejlesztési tervekre, amelyek szisztematikusan erősítik a munkahatékonyságot és a hozzáadott értéket. Épp ezért közösségi és intézményi szinten is támogatni kell azokat a cégeket, amelyek magasabb hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások felé tudnak elmozdulni. Ami a jövőt illeti – még rá gondolni is rossz, hogy hogyan fogja zárni a Románia, azon belül a Székelyföld gazdasága a 2026-os évet. Egy olyan országban, amelynek lassan fél éve nincs kormánya, a közel-keleti válság miatt kirobbant energiakrízis a szállítástól a mezőgazdaságig mindenhol érezteti a hatását, az infláció és költségvetési hiány megállíthatatlan, emellett pedig kétszámjegyű gáz- és villanyáram áremelkedés „reményében” várjuk a telet –

itt lassan a túlélés válik a legfontosabb elérendő célnak a vállalkozások többsége számára.