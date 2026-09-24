Háromszázezer lejre pályázhatnak a gyergyószentmiklósi sportszervezetek

A gyergyószentmiklósi sportbázis madártávlatból: azok pályázhatnak, akik ezt és más sportlétesítményeket élettel töltik meg
Fotó: Pinti Attila
Közzétette a sportszervezeteknek szóló, 300 ezer lejes pályázati kiírását Gyergyószentmiklós önkormányzata. A támogatásból a helyi sportélet fejlesztését, a tömeg- és versenysport népszerűsítését, valamint az egészséges életmódot és a közösségi részvételt erősítő programokat finanszírozhatják.
A gyergyószentmiklósi képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén fogadta el a sportprogramok támogatására vonatkozó pályázati kiírást, a felhívást pedig ma tették közzé a városháza honlapján. Több év után ismét a polgármesteri hivatal hatáskörébe került a sportpályázatok lebonyolítása, amelyet egy időszakban a Városi Sportklub (VSK) kezelt.
A város összesen 300 ezer lejes keretet biztosít vissza nem térítendő támogatásként a helyi sportélet fejlesztését, a tömeg- és versenysport népszerűsítését, valamint az egészséges életmód és a közösségi részvétel erősítését szolgáló programokra.
Vormair Erika, a városháza illetékese a Székelyhonnak elmondta, a pályázatokat 2026. október 26-ig lehet benyújtani személyesen a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal iktatójában, a Szabadság tér 27. szám alatt, vagy elektronikus úton, minősített digitális aláírással ellátott PDF-formátumban a primaria@gheorgheni.ro e-mail-címre.
A kiírás alapján többek között
A pályázók az elnyert összegeket csak olyan programokra használhatják fel amelyek a támogatási szerződés aláírása után zajlanak.
A záróbeszámolót a projekt befejezését követő legfeljebb 30 napon belül, de legkésőbb december 15-ig kell benyújtani.
A részletes pályázati útmutató a Gyergyószentmiklósi Városháza honlapján, érhető el. További információ a primaria@gheorgheni.ro e-mail-címen, illetve a 0366 733 007/232-es telefonszámon kérhető.
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