Háromszázezer lejre pályázhatnak a gyergyószentmiklósi sportszervezetek

Közzétette a sportszervezeteknek szóló, 300 ezer lejes pályázati kiírását Gyergyószentmiklós önkormányzata. A támogatásból a helyi sportélet fejlesztését, a tömeg- és versenysport népszerűsítését, valamint az egészséges életmódot és a közösségi részvételt erősítő programokat finanszírozhatják.

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A gyergyószentmiklósi képviselő-testület legutóbbi rendes ülésén fogadta el a sportprogramok támogatására vonatkozó pályázati kiírást, a felhívást pedig ma tették közzé a városháza honlapján. Több év után ismét a polgármesteri hivatal hatáskörébe került a sportpályázatok lebonyolítása, amelyet egy időszakban a Városi Sportklub (VSK) kezelt.

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A város összesen 300 ezer lejes keretet biztosít vissza nem térítendő támogatásként a helyi sportélet fejlesztését, a tömeg- és versenysport népszerűsítését, valamint az egészséges életmód és a közösségi részvétel erősítését szolgáló programokra.