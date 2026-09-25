Égi zúgás és ereszkedő fekete tárgy a ház fölött – nyilvánosságra került egy videó a zuhanó drónról

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Fotó: Székelyhon
Több különböző méretű, számos feliratot tartalmazó dróndarabot azonosítottak a szakértők Suceava megyében, miután csütörtökön lezuhant egy drón. A hatóságok tájékoztatása szerint az összes darabot begyűjtik és szakértői vizsgálatnak vetik alá.
2026. szeptember 25., 10:592026. szeptember 25., 10:59
2026. szeptember 25., 11:022026. szeptember 25., 11:02
Időközben nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, amelyek rögzítik, amint lezuhan a drón a Suceava megyei Solca település közelében
– hallatszik egy férfi hangja, miközben a felvételen látható, ahogy a drón fokozatosan veszít a magasságából.
A lezuhanás bejelentése után a védelmi minisztérium illetékesei vizsgálatot indítottak, és szakértői csapatokat küldtek a helyszínre – írja a News.ro hírportál. A csapatok egy erdős területen kisebb-nagyobb dróndarabokat találtak, amelyek közül többön is felirat volt – az összeset begyűjtik és szakértői vizsgálatnak vetik alá.
Mint tegnap megírtuk, egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
A védelmi minisztérium közleménye szerint a drón Botoșani megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A minisztérium tájékoztatása szerint 7 óra 21 perckor egy IAR-330 SOCAT helikopter is felszállt a bákói 95-ös légibázisról a légtér megfigyelésére – írta az Agerpres hírügynökség.
Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
Négy Suceava megyei településen fel is függesztették csütörtök reggel a tanítást a drónveszély miatt elrendelt riasztás után – közölte a prefektúra. A Solca, Arbore, Botoșana és Cacica területén működő iskolákban délelőtt tíz óráig szünetelt az oktatás.
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