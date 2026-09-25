Elaltattak egy súlyosan sérült medvét Brassóban

Egy sérült medvét altattak el péntek reggel a brassói Salamon-kő környékén – közölte a város polgármesteri hivatala.

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A közlemény szerint az elaltatott példány egy 5–6 éves nőstény volt.

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A hatóságokat reggel 9.30 körül értesítették az 112-es segélyhívószámon, hogy a Salamon-kő közelében, egy erdei úton egy sérült medve fekszik. A helyszínre kiszálló csapat tagjai megállapították, hogy