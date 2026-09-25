Magyarországi cég épít étolajgyárat Erdélyben

Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group – írja a profit.ro gazdasági portál nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. szeptember 25., 14:152026. szeptember 25., 14:15

Az üzem a Kolozs megyei Szentmihályon épül, napraforgót fog feldolgozni. A beruházást a 21 mezőgazdasági termelőt tömörítő Podișul Transilvaniei szövetkezet hajtja végre. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás.

A termelési kapacitás 600 tonna napraforgó feldolgozása lesz 24 óra alatt. Közel két év múlva indul, 2028 áprilisánál nem hamarabb”

– nyilatkozta Emil Turdean, a szövetkezet elnöke. Hirdetés A termelési csarnok mellett lesznek silók, raktárak, tartályok és melléképületek. „A projekt speciális alapra épül, monolitikus vasbetont fogunk felhasználni, valamint műszaki berendezésekhez való speciális acélszerkezeteket” – közölte a KÉSZ Románia.