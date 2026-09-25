Magyarországi cég épít étolajgyárat Erdélyben

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Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group – írja a profit.ro gazdasági portál nyomán az MTI.
Az üzem a Kolozs megyei Szentmihályon épül, napraforgót fog feldolgozni. A beruházást a 21 mezőgazdasági termelőt tömörítő Podișul Transilvaniei szövetkezet hajtja végre. A beruházás becsült értéke 45 millió euró, amiből 10 millió euró uniós finanszírozás.
– nyilatkozta Emil Turdean, a szövetkezet elnöke.
A termelési csarnok mellett lesznek silók, raktárak, tartályok és melléképületek. „A projekt speciális alapra épül, monolitikus vasbetont fogunk felhasználni, valamint műszaki berendezésekhez való speciális acélszerkezeteket” – közölte a KÉSZ Románia.
A magyar építőipari vállalat 2001 óta van jelen Romániában. A KÉSZ Construcții România SRL 2025-ben 315,694 millió lej árbevétel mellett 7,460 millió lej nettó nyereséget ért el.
Tavaly, 2 millió tonnás terméssel, Románia volt a legnagyobb napraforgó termelő az Európai Unióban. A legnagyobb étolajgyártók az amerikai Bunge, a francia Expur és a román tulajdonban levő Prutul.
Az idei első negyedévben 9444 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9 százalékkal kevesebb, mint az előző három hónapban; az egy főre jutó havi bevétel két százalékkal 3908 lejre nőtt – közölte az Országos Statisztikai Intézet.
Több különböző méretű, számos feliratot tartalmazó dróndarabot azonosítottak a szakértők Suceava megyében, miután csütörtökön lezuhant egy drón. A hatóságok tájékoztatása szerint az összes darabot begyűjtik és szakértői vizsgálatnak vetik alá.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 1 óra 33 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Soha nem volt még ilyen drága az üzemanyag Romániában, mind a gázolaj, mind pedig a benzin rekordmagas áron kapható – írja két központi hírportál is.
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