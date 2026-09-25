Két férfit vettek őrizetbe: egyikük kerékpárt, másikuk lovat lopott

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Egy székelyudvarhelyi kerékpárlopás és egy székelykeresztúri lólopás miatt vettek őrizetbe két férfit a rendőrök: egyiküket mintegy 2000 lej értékű bicikli, míg másikukat egy körülbelül 10 ezer lej értékű ló eltulajdonításával gyanúsítják.
A székelyudvarhelyi rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 50 éves zetelaki férfit, akit minősített lopás elkövetésével gyanúsítanak.
A rendőrségi vizsgálatok szerint a férfi szeptember 22-ről 23-ra virradóan egy székelyudvarhelyi vendéglátóhelyhez tartozó melléképületből tulajdonított el egy kerékpárt.
A kerékpárt időközben megtalálták, és visszaadták a 33 éves székelyudvarhelyi tulajdonosának. A férfi szerdán jelentette a lopást a székelyudvarhelyi rendőrségen. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.
Egy másik ügyben a székelykeresztúri rendőrség munkatársai egy 25 éves helybéli férfit vettek őrizetbe 24 órára. A férfit szintén minősített lopással gyanúsítják. A rendőrség szerint a fiatalember szeptember 20-ról 21-re virradóan egy
Az okozott kárt mintegy 10 ezer lejre becsülik. Az állatot később Brassó megyében azonosították, majd visszajuttatták 43 éves tulajdonosának. A férfi szeptember 22-én jelentette a rendőrségen, hogy a lovát eltulajdonították. Ebben az ügyben is ügyészi felügyelet mellett folytatódik a nyomozás – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Szeptember 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor rajtol el a 15. IPSE Városi Tömegfutás. A rendezvény idején több útszakaszt is lezárnak, így a szervezők a futókat és az autósokat egyaránt arra kérik, hogy időben készüljenek fel a forgalmi változásokra.
Hivatalosan is búcsút mondott Székelyudvarhely a kistermelői inkubátorháznak az önkormányzat csütörtöki ülésén, egy amatőr hiba miatt meghiúsult a művészeti iskola felújítása is. De vannak jó hírek is: két napelempark létrehozására pályázik a város.
Az utóbbi időben több székelyudvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a városháza szerint jelenleg is szakember javítja, és a tervek szerint csütörtökön teljesen helyreáll a rendszer.
Tíz éve hunyt el Kovács Piroska néprajzkutató, a máréfalvi közösség meghatározó személyisége. Az évforduló alkalmából többhetes eseménysorozatot szerveznek Máréfalván, amelynek programjai a helyi diákokat is megszólítják.
Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház felé tartó autósok Székelyudvarhelyen: megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították.
Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége: a 75 éves városi könyvtár október 2-án hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét. A névadó ünnepség 17 órától lesz a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.
Üdvözlendő megoldásnak tartották sokan a Re:spot palackvisszaváltó automatáit, amelyeknél a visszaváltott PET-palackok és alumíniumdobozok árát bankszámlára is lehetett kérni. Most azonban egyre többen panaszkodnak, hogy hetek óta várják a pénzüket.
Korábbi terveket követően üzembe helyezik az automata sorompórendszert Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átjárónál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a berendezés a tervek szerint már péntektől működni fog.
Határidőre befejeződött a homoródfürdői Hatos villa felújítása, de nem kezdődhetnek el rögtön a táborozások, hiszen Hargita Megye Tanácsa előbb rendezné a terület jogviszonyát, ugyanakkor javításokat tervez az udvaron.
A demenciával élőkre, hozzátartozóikra és az őket segítő közösségekre irányítja a figyelmet a Diakónia Keresztény Alapítvány szeptember 21-én, az Alzheimer Világnapja alkalmából szervezett rendezvénye.
szóljon hozzá!