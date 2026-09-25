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Két férfit vettek őrizetbe: egyikük kerékpárt, másikuk lovat lopott

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Egy székelyudvarhelyi kerékpárlopás és egy székelykeresztúri lólopás miatt vettek őrizetbe két férfit a rendőrök: egyiküket mintegy 2000 lej értékű bicikli, míg másikukat egy körülbelül 10 ezer lej értékű ló eltulajdonításával gyanúsítják.

Székelyhon

2026. szeptember 25., 13:372026. szeptember 25., 13:37

A székelyudvarhelyi rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 50 éves zetelaki férfit, akit minősített lopás elkövetésével gyanúsítanak.

A rendőrségi vizsgálatok szerint a férfi szeptember 22-ről 23-ra virradóan egy székelyudvarhelyi vendéglátóhelyhez tartozó melléképületből tulajdonított el egy kerékpárt.

A bicikli nem volt lopásgátlóval rögzítve, az okozott kárt mintegy 2000 lejre becsülik.

A kerékpárt időközben megtalálták, és visszaadták a 33 éves székelyudvarhelyi tulajdonosának. A férfi szerdán jelentette a lopást a székelyudvarhelyi rendőrségen. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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Egy másik ügyben a székelykeresztúri rendőrség munkatársai egy 25 éves helybéli férfit vettek őrizetbe 24 órára. A férfit szintén minősített lopással gyanúsítják. A rendőrség szerint a fiatalember szeptember 20-ról 21-re virradóan egy

Székelykeresztúr külterületén található, villanypásztorral körülvett területről tulajdonított el egy lovat.

Az okozott kárt mintegy 10 ezer lejre becsülik. Az állatot később Brassó megyében azonosították, majd visszajuttatták 43 éves tulajdonosának. A férfi szeptember 22-én jelentette a rendőrségen, hogy a lovát eltulajdonították. Ebben az ügyben is ügyészi felügyelet mellett folytatódik a nyomozás – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Udvarhelyszék Bűnügy
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