Két férfit vettek őrizetbe: egyikük kerékpárt, másikuk lovat lopott

Egy székelyudvarhelyi kerékpárlopás és egy székelykeresztúri lólopás miatt vettek őrizetbe két férfit a rendőrök: egyiküket mintegy 2000 lej értékű bicikli, míg másikukat egy körülbelül 10 ezer lej értékű ló eltulajdonításával gyanúsítják.

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A rendőrségi vizsgálatok szerint a férfi szeptember 22-ről 23-ra virradóan egy székelyudvarhelyi vendéglátóhelyhez tartozó melléképületből tulajdonított el egy kerékpárt.

A bicikli nem volt lopásgátlóval rögzítve, az okozott kárt mintegy 2000 lejre becsülik.

A kerékpárt időközben megtalálták, és visszaadták a 33 éves székelyudvarhelyi tulajdonosának. A férfi szerdán jelentette a lopást a székelyudvarhelyi rendőrségen. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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Egy másik ügyben a székelykeresztúri rendőrség munkatársai egy 25 éves helybéli férfit vettek őrizetbe 24 órára. A férfit szintén minősített lopással gyanúsítják. A rendőrség szerint a fiatalember szeptember 20-ról 21-re virradóan egy