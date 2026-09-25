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Nemcsak a hosszú élet számít, hanem annak minősége is Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll. A rendezvényen a mozgás, a szabadidősport és a közlekedésbiztonság is kiemelt téma volt. Barabás Hajnal 2026. szeptember 25., 13:002026. szeptember 25., 13:00

Az egészség, mozgás, aktív életmód került középpontba a III. Aktív Székelyföld Konferencián Fotó: Borbély Fanni

Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll. A rendezvényen a mozgás, a szabadidősport és a közlekedésbiztonság is kiemelt téma volt.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 25., 13:002026. szeptember 25., 13:00

Nemcsak az a kérdés, hogy meddig élünk, hanem az is, hogy milyen életminőségben – ez volt a III. Aktív Székelyföld Konferencia egyik központi gondolata, amelyet pénteken nyitottak meg Karcfalván.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Mens Sana Alapítvány elnöke Fotó: Borbély Fanni

Tánczos Barna, a Mens Sana Alapítvány elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese a megnyitón arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben a magyar kormány támogatásával olyan sportakadémiai rendszert építettek ki, amelynek egyik alapja a mindennapi mozgáskultúra meghonosítása. Szerinte most az a feladat, hogy az egész közösséget aktívabb életre neveljék. Hirdetés Erdélyi gyökerű a sportért felelős államtitkár Kálnoki-Kiss Attila, Magyarország sportért felelős államtitkára felszólalásában elmondta,

ezer szállal kötődik Erdélyhez,

hiszen apai és anyai nagyszülei is innen származnak. A konferencia témájához kapcsolódva arról is beszélt, hogy a sportpolitikában az élsport mellett nagyobb hangsúlyt szeretnének helyezni a szabadidősportra és a lakosság általános aktivitásának növelésére.

Kálnoki-Kiss Attila, Magyarország sportért felelős államtitkára ezer szállal kötődik Erdélyhez Fotó: Borbély Fanni

Az államtitkár szerint a mozgásnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie a lakóhely közelében, ehhez pedig az önkormányzatok, egyesületek és civil szervezetek szerepét is erősíteni kell. A magyarországi támogatások kapcsán azt mondta,

a jövőben átlátható és számonkérhető elosztásra törekednek,

olyan kezdeményezéseket támogatva, amelyek valódi eredményeket és pozitív hatást tudnak felmutatni. Jelen volt a közúti közlekedésért felelős államtitkár is Barna Zsolt, Magyarország közúti közlekedésért felelős államtitkára elsősorban a kerékpáros és gyalogos közlekedés területén lát együttműködési lehetőségeket. Konkrét példaként a Bringasulit említette, amelyben a diákokat biztonságos kerékpározásra tanítják, és amelyhez a pedagógusokat is felkészítik.

Barna Zsolt, Magyarország közúti közlekedésért felelős államtitkára Fotó: Borbély Fanni

Elmondása szerint nemrég székelyföldi tanárokat is kiképeztek Sepsiszentgyörgyön, így az előkészített programot helyi pedagógusok is használhatják. Az úgynevezett „iskolautcák” kialakítását szintén olyan kezdeményezésként említette, ahol tapasztalatot lehet cserélni. Az iskolák előtti zsúfolt útszakaszokat ugyanis biztonságosabbá és gyermekközpontúbbá tennék. A közlekedésbiztonság területén szintén együttműködési lehetőségeket lát. Sepsiszentgyörgy után Karcfalva, majd Marosvásárhely Tekintve, hogy a konferencia első két kiadását Sepsiszentgyörgyön tartották, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Mint fogalmazott, a legfontosabb az őszinte szembenézés azzal, hogy mennyire egészségesen és aktívan élünk.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere Fotó: Borbély Fanni

A városvezető a lakosság egészségtelen életmódhoz kapcsolódó kiadásairól is beszélt, amelyek akkora összeget tesznek ki, hogy abból hasznosabb lenne sportinfrastruktúrát létrehozni és az egészséges életmódot elősegítő programokat szervezni.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is felszólalt a megnyitón Fotó: Borbély Fanni

A konferencia alapítója, Zsigmond József szerint az egészséges élet nem az orvosi rendelőben kezdődik, hanem a szemléletváltással. Ennek része a több mozgás, a helyesebb életmód és az, hogy az emberek közösségekhez kapcsolódjanak.

A konferencia alapítója, Zsigmond József Fotó: Borbély Fanni

Bejelentette azt is, hogy a következő Aktív Székelyföld Konferenciát 2027-ben Marosvásárhelyen rendezik meg. A megnyitót követően szakmai előadások és panelbeszélgetések kezdődtek, amelyeket neves helyi és nemzetközi előadók tartottak a résztvevőknek.

A III. Aktív Székelyföld Konferencia gerincét öt tematikus panel alkotja. Olyan kérdéseket járnak körül, mint a tudatos mozgás, a helyes táplálkozás, az aktív turizmus, valamint az, hogyan ösztönözhetjük a gyermekeket a képernyő helyett a valós élmények megélésére. A szakmai előadások és panelbeszélgetések mellett a résztvevőknek lehetőségük van testösszetétel-mérésre (InBody) az Akadémia Orvosi és Metodikai Központjában. Célközönség: bárki, aki szeretne tudatosabban és aktívabban élni – különös tekintettel a pedagógusokra, sportolókra, szakemberekre és döntéshozókra.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni