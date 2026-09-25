Nemcsak a hosszú élet számít, hanem annak minősége is

Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll. A rendezvényen a mozgás, a szabadidősport és a közlekedésbiztonság is kiemelt téma volt.
Az egészség, mozgás, aktív életmód került középpontba a III. Aktív Székelyföld Konferencián
Fotó: Borbély Fanni
Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll. A rendezvényen a mozgás, a szabadidősport és a közlekedésbiztonság is kiemelt téma volt.
Nemcsak az a kérdés, hogy meddig élünk, hanem az is, hogy milyen életminőségben – ez volt a III. Aktív Székelyföld Konferencia egyik központi gondolata, amelyet pénteken nyitottak meg Karcfalván.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a Mens Sana Alapítvány elnöke
Fotó: Borbély Fanni
Tánczos Barna, a Mens Sana Alapítvány elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese a megnyitón arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben a magyar kormány támogatásával olyan sportakadémiai rendszert építettek ki, amelynek egyik alapja a mindennapi mozgáskultúra meghonosítása. Szerinte most az a feladat, hogy az egész közösséget aktívabb életre neveljék.
Kálnoki-Kiss Attila, Magyarország sportért felelős államtitkára felszólalásában elmondta,
hiszen apai és anyai nagyszülei is innen származnak. A konferencia témájához kapcsolódva arról is beszélt, hogy a sportpolitikában az élsport mellett nagyobb hangsúlyt szeretnének helyezni a szabadidősportra és a lakosság általános aktivitásának növelésére.
Kálnoki-Kiss Attila, Magyarország sportért felelős államtitkára ezer szállal kötődik Erdélyhez
Fotó: Borbély Fanni
Az államtitkár szerint a mozgásnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie a lakóhely közelében, ehhez pedig az önkormányzatok, egyesületek és civil szervezetek szerepét is erősíteni kell. A magyarországi támogatások kapcsán azt mondta,
olyan kezdeményezéseket támogatva, amelyek valódi eredményeket és pozitív hatást tudnak felmutatni.
Barna Zsolt, Magyarország közúti közlekedésért felelős államtitkára elsősorban a kerékpáros és gyalogos közlekedés területén lát együttműködési lehetőségeket. Konkrét példaként a Bringasulit említette, amelyben a diákokat biztonságos kerékpározásra tanítják, és amelyhez a pedagógusokat is felkészítik.
Barna Zsolt, Magyarország közúti közlekedésért felelős államtitkára
Fotó: Borbély Fanni
Elmondása szerint nemrég székelyföldi tanárokat is kiképeztek Sepsiszentgyörgyön, így az előkészített programot helyi pedagógusok is használhatják.
Az úgynevezett „iskolautcák” kialakítását szintén olyan kezdeményezésként említette, ahol tapasztalatot lehet cserélni. Az iskolák előtti zsúfolt útszakaszokat ugyanis biztonságosabbá és gyermekközpontúbbá tennék. A közlekedésbiztonság területén szintén együttműködési lehetőségeket lát.
Tekintve, hogy a konferencia első két kiadását Sepsiszentgyörgyön tartották, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Mint fogalmazott, a legfontosabb az őszinte szembenézés azzal, hogy mennyire egészségesen és aktívan élünk.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Fotó: Borbély Fanni
A városvezető a lakosság egészségtelen életmódhoz kapcsolódó kiadásairól is beszélt, amelyek akkora összeget tesznek ki, hogy abból hasznosabb lenne sportinfrastruktúrát létrehozni és az egészséges életmódot elősegítő programokat szervezni.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is felszólalt a megnyitón
Fotó: Borbély Fanni
A konferencia alapítója, Zsigmond József szerint az egészséges élet nem az orvosi rendelőben kezdődik, hanem a szemléletváltással. Ennek része a több mozgás, a helyesebb életmód és az, hogy az emberek közösségekhez kapcsolódjanak.
A konferencia alapítója, Zsigmond József
Fotó: Borbély Fanni
Bejelentette azt is, hogy a következő Aktív Székelyföld Konferenciát 2027-ben Marosvásárhelyen rendezik meg. A megnyitót követően szakmai előadások és panelbeszélgetések kezdődtek, amelyeket neves helyi és nemzetközi előadók tartottak a résztvevőknek.
A III. Aktív Székelyföld Konferencia gerincét öt tematikus panel alkotja. Olyan kérdéseket járnak körül, mint a tudatos mozgás, a helyes táplálkozás, az aktív turizmus, valamint az, hogyan ösztönözhetjük a gyermekeket a képernyő helyett a valós élmények megélésére. A szakmai előadások és panelbeszélgetések mellett a résztvevőknek lehetőségük van testösszetétel-mérésre (InBody) az Akadémia Orvosi és Metodikai Központjában. Célközönség: bárki, aki szeretne tudatosabban és aktívabban élni – különös tekintettel a pedagógusokra, sportolókra, szakemberekre és döntéshozókra.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás szeptember 22-én, kedden több csíkszeredai utcában.
A legmélyebbről indult, és székelyföldi viszonylatban – pláne ha nyugatra tekintünk – az egyik legmagasabb hőmérsékletet érte el Csíkszereda pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.
Meghosszabbította a csíkszeredai önkormányzat a plébániával kötött bérleti szerződést a városháza ideiglenes székhelyére. Bár a hivatal év vége előtt visszaköltözne a felújított épületbe, a megállapodást biztonsági tartalékként 2027. februárig kitolták.
Rendőrségi ellenőrzést tartottak szeptember 17-én reggel Csíkszeredában a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése érdekében.
Várni kell még a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására, de van esély arra, hogy ez még ebben a tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátramaradt munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Közúti baleset történt szeptember 17-én, csütörtökön reggel a 12-es számú országúton, Csíkszentkirály területén.
Negyedik alkalommal szervezi meg a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás a Pásztornap a Hargitán című szakmai találkozót. A szeptember 18-i rendezvénynek a csíkcsicsói Csicsó Farm ad otthont.
Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
szóljon hozzá!