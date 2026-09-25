Így néz ki jelenleg a Márton Áron utca 50. szám alatti önkormányzati ingatlan. Felújításra szorul
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
Felújítaná és új épületrésszel bővítené a csíkszeredai önkormányzat a Márton Áron utca 50. szám alatti épületet, ahol inkubátorházat alakítanának ki. A közel 17,9 millió lejes beruházás tervei elkészültek, a megvalósításra 24 hónapot irányoztak elő.
A csíkszeredai Márton Áron utca 50. szám alatti ingatlan korábban a Hargita Megyei Sérültek Egyesületének adott otthont. Miután a szervezet kiköltözött, az önkormányzat elkezdte egy inkubátorház kialakításának lehetőségét vizsgálni az épületben. A helyi önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén az épület felújítási dokumentációja került napirendre.
A megvalósíthatósági tanulmány alapján a meglévő épületet felújítanák és új épületrésszel is kibővítenék, ehhez pedig két kisebb melléképületet bontanának le. A tervek szerint
A földszinten recepció, adminisztratív és más irodák, valamint női, férfi és akadálymentes mosdók kapnának helyet, az emeleten pedig további irodák és két tárgyalóterem létesülne.
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
A beruházás nem csupán a belső terek átalakítását jelentené:
megerősítenék az épület szerkezetét,
teljesen kicserélnék a gépészeti és elektromos hálózatokat,
liftet építenének be,
akadálymentesítenék az épületet,
valamint korszerű biztonsági, tűzvédelmi és informatikai rendszereket alakítanának ki.
Parkolókat, zöldövezetet és új közlekedőfelületeket is terveznek.
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
Mivel az ingatlan egy régi sörgyár épületének közelében van, a terveknek a műemlékvédelmi szabályozásnak is meg kell felelniük.
Korodi Attila polgármester a projekt ismertetése során hangsúlyozta, hogy az inkubátorház célja elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatása. Mint mondta, a beruházást szakmai egyeztetések előzték meg a gazdasági fejlesztési osztály, a csíki vállalkozói szervezetek és más érintettek bevonásával.
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
A beruházás egyelőre a tervezési és előkészítési szakaszban van, város pedig pályázati lehetőséget keres a megvalósításhoz.
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
Fotó: Csíkszereda önkormányzata
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