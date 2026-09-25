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Régi épületből inkubátorház: közel 18 millió lejes beruházást tervez Csíkszereda

Így néz ki jelenleg a Márton Áron utca 50. szám alatti önkormányzati ingatlan. Felújításra szorul • Fotó: Csíkszereda önkormányzata

Így néz ki jelenleg a Márton Áron utca 50. szám alatti önkormányzati ingatlan. Felújításra szorul

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

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Felújítaná és új épületrésszel bővítené a csíkszeredai önkormányzat a Márton Áron utca 50. szám alatti épületet, ahol inkubátorházat alakítanának ki. A közel 17,9 millió lejes beruházás tervei elkészültek, a megvalósításra 24 hónapot irányoztak elő.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 25., 15:312026. szeptember 25., 15:31

A csíkszeredai Márton Áron utca 50. szám alatti ingatlan korábban a Hargita Megyei Sérültek Egyesületének adott otthont. Miután a szervezet kiköltözött, az önkormányzat elkezdte egy inkubátorház kialakításának lehetőségét vizsgálni az épületben. A helyi önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén az épület felújítási dokumentációja került napirendre.

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A megvalósíthatósági tanulmány alapján a meglévő épületet felújítanák és új épületrésszel is kibővítenék, ehhez pedig két kisebb melléképületet bontanának le. A tervek szerint

az épületben 26 vállalkozás számára alakítanának ki helyet, összesen 48 munkaállomással.

A földszinten recepció, adminisztratív és más irodák, valamint női, férfi és akadálymentes mosdók kapnának helyet, az emeleten pedig további irodák és két tárgyalóterem létesülne.

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

A beruházás nem csupán a belső terek átalakítását jelentené:

  • megerősítenék az épület szerkezetét,

  • teljesen kicserélnék a gépészeti és elektromos hálózatokat,

  • liftet építenének be,

  • akadálymentesítenék az épületet,

  • valamint korszerű biztonsági, tűzvédelmi és informatikai rendszereket alakítanának ki.

Parkolókat, zöldövezetet és új közlekedőfelületeket is terveznek.

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

Mivel az ingatlan egy régi sörgyár épületének közelében van, a terveknek a műemlékvédelmi szabályozásnak is meg kell felelniük.

A beruházás becsült értéke a tanulmány alapján közel 17,9 millió lej, a megvalósításra pedig 24 hónapot irányoztak elő.

Korodi Attila polgármester a projekt ismertetése során hangsúlyozta, hogy az inkubátorház célja elsősorban a kis- és középvállalkozások támogatása. Mint mondta, a beruházást szakmai egyeztetések előzték meg a gazdasági fejlesztési osztály, a csíki vállalkozói szervezetek és más érintettek bevonásával.

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

A beruházás egyelőre a tervezési és előkészítési szakaszban van, város pedig pályázati lehetőséget keres a megvalósításhoz.

• Fotó: Csíkszereda önkormányzata Galéria

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

• Fotó: Csíkszereda önkormányzata Galéria

Fotó: Csíkszereda önkormányzata

Csíkszék Csíkszereda
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