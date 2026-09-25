Felújítaná és új épületrésszel bővítené a csíkszeredai önkormányzat a Márton Áron utca 50. szám alatti épületet, ahol inkubátorházat alakítanának ki. A közel 17,9 millió lejes beruházás tervei elkészültek, a megvalósításra 24 hónapot irányoztak elő.

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A csíkszeredai Márton Áron utca 50. szám alatti ingatlan korábban a Hargita Megyei Sérültek Egyesületének adott otthont. Miután a szervezet kiköltözött, az önkormányzat elkezdte egy inkubátorház kialakításának lehetőségét vizsgálni az épületben. A helyi önkormányzati képviselők pénteki soros ülésén az épület felújítási dokumentációja került napirendre.

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A megvalósíthatósági tanulmány alapján a meglévő épületet felújítanák és új épületrésszel is kibővítenék, ehhez pedig két kisebb melléképületet bontanának le. A tervek szerint