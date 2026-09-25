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Hitvalló napot szervez a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye

Archív • Fotó: Beliczay László

Archív

Fotó: Beliczay László

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Szeptember 26-án, szombaton tartják az idei hitvalló napot a zeteváraljai Deság Resortban, ahol a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye szervezésében előadásokkal, istentisztelettel és közösségi programokkal várják az érdeklődőket.

Székelyhon

2026. szeptember 25., 16:212026. szeptember 25., 16:21

Az esemény keretében a Székelyudvarhelyi Keresztyén Diakónia Alapítvány fennállásának tizedik évfordulóját is megünneplik.

Az „Az Ige testté lett” mottóval meghirdetett hitvalló nap szeptember 26-án, szombaton 9 órakor regisztrációval kezdődik a zetelaki Deság Resortban. A rendezvény 10 órakor megnyitóval folytatódik, majd 10:45-től dr. Bekő István-Márton tart előadást Sola Scriptura címmel.

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A délelőtti programot követően, többek között diakóniai, nőszövetségi, presbiteri, prédikációs, ifjúsági és gyermektevékenységekkel, énekkari szolgálattal, imasátorral és láthatatlan színházzal várják a résztvevőket.

A hitvalló nap keretében a Székelyudvarhelyi Diakónia Alapítvány tízéves fennállását is megünneplik,

így az alkalom a jubileumról való közös megemlékezésre is lehetőséget teremt. A részletes programokról ide kattintva tájékozódhatnak az érdekeltek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely esemény
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