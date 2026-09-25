Hitvalló napot szervez a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye

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Fotó: Beliczay László
Szeptember 26-án, szombaton tartják az idei hitvalló napot a zeteváraljai Deság Resortban, ahol a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye szervezésében előadásokkal, istentisztelettel és közösségi programokkal várják az érdeklődőket.
Az esemény keretében a Székelyudvarhelyi Keresztyén Diakónia Alapítvány fennállásának tizedik évfordulóját is megünneplik.
Az „Az Ige testté lett” mottóval meghirdetett hitvalló nap szeptember 26-án, szombaton 9 órakor regisztrációval kezdődik a zetelaki Deság Resortban. A rendezvény 10 órakor megnyitóval folytatódik, majd 10:45-től dr. Bekő István-Márton tart előadást Sola Scriptura címmel.
A délelőtti programot követően, többek között diakóniai, nőszövetségi, presbiteri, prédikációs, ifjúsági és gyermektevékenységekkel, énekkari szolgálattal, imasátorral és láthatatlan színházzal várják a résztvevőket.
így az alkalom a jubileumról való közös megemlékezésre is lehetőséget teremt. A részletes programokról ide kattintva tájékozódhatnak az érdekeltek.
Egy székelyudvarhelyi kerékpárlopás és egy székelykeresztúri lólopás miatt vettek őrizetbe két férfit a rendőrök: egyiküket mintegy 2000 lej értékű bicikli, míg másikukat egy körülbelül 10 ezer lej értékű ló eltulajdonításával gyanúsítják.
Szeptember 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor rajtol el a 15. IPSE Városi Tömegfutás. A rendezvény idején több útszakaszt is lezárnak, így a szervezők a futókat és az autósokat egyaránt arra kérik, hogy időben készüljenek fel a forgalmi változásokra.
Hivatalosan is búcsút mondott Székelyudvarhely a kistermelői inkubátorháznak az önkormányzat csütörtöki ülésén, egy amatőr hiba miatt meghiúsult a művészeti iskola felújítása is. De vannak jó hírek is: két napelempark létrehozására pályázik a város.
Az utóbbi időben több székelyudvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a városháza szerint jelenleg is szakember javítja, és a tervek szerint csütörtökön teljesen helyreáll a rendszer.
Tíz éve hunyt el Kovács Piroska néprajzkutató, a máréfalvi közösség meghatározó személyisége. Az évforduló alkalmából többhetes eseménysorozatot szerveznek Máréfalván, amelynek programjai a helyi diákokat is megszólítják.
Új útvonalon haladhatnak a városközpontból a kórház felé tartó autósok Székelyudvarhelyen: megnyitották az Eötvös József utcát, ahol a korábbi forgalmi irányt ideiglenesen megfordították.
Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége: a 75 éves városi könyvtár október 2-án hivatalosan is felveszi Kányádi Sándor nevét. A névadó ünnepség 17 órától lesz a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban.
Üdvözlendő megoldásnak tartották sokan a Re:spot palackvisszaváltó automatáit, amelyeknél a visszaváltott PET-palackok és alumíniumdobozok árát bankszámlára is lehetett kérni. Most azonban egyre többen panaszkodnak, hogy hetek óta várják a pénzüket.
Korábbi terveket követően üzembe helyezik az automata sorompórendszert Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átjárónál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a berendezés a tervek szerint már péntektől működni fog.
Határidőre befejeződött a homoródfürdői Hatos villa felújítása, de nem kezdődhetnek el rögtön a táborozások, hiszen Hargita Megye Tanácsa előbb rendezné a terület jogviszonyát, ugyanakkor javításokat tervez az udvaron.
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