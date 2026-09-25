Hitvalló napot szervez a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye

Szeptember 26-án, szombaton tartják az idei hitvalló napot a zeteváraljai Deság Resortban, ahol a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye szervezésében előadásokkal, istentisztelettel és közösségi programokkal várják az érdeklődőket.

Székelyhon 2026. szeptember 25., 16:212026. szeptember 25., 16:21

Az esemény keretében a Székelyudvarhelyi Keresztyén Diakónia Alapítvány fennállásának tizedik évfordulóját is megünneplik. Az „Az Ige testté lett” mottóval meghirdetett hitvalló nap szeptember 26-án, szombaton 9 órakor regisztrációval kezdődik a zetelaki Deság Resortban. A rendezvény 10 órakor megnyitóval folytatódik, majd 10:45-től dr. Bekő István-Márton tart előadást Sola Scriptura címmel. Hirdetés A délelőtti programot követően, többek között diakóniai, nőszövetségi, presbiteri, prédikációs, ifjúsági és gyermektevékenységekkel, énekkari szolgálattal, imasátorral és láthatatlan színházzal várják a résztvevőket.

A hitvalló nap keretében a Székelyudvarhelyi Diakónia Alapítvány tízéves fennállását is megünneplik,