Ennyit kerestek tavaly a romániai alkalmazottak – óriási különbségek ágazatok és megyék között

Fotó: Orbán Orsolya
Tavaly 8716 lej volt a havi bruttó átlagbér Romániában, 655 lejjel, azaz 8,1 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban; a nettó átlagbér 2024-hez képest 307 lejjel (6,2 százalékkal) 5266 lejre nőtt 2025-ben – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
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Az INS adatai szerint – melyeket az Agerpres ismertet – az országos átlagbérhez képest az információtechnológiai ágazatban 94,3 százalékkal, a kiadói tevékenység, a rádió- és televízióműsor-szolgáltatás, valamint a tartalom-előállítás és -terjesztés területén 72,6 százalékkal, a pénzügyi közvetítés és biztosítás területén 71,1 százalékkal, a villamosenergia-termelés, valamint a hő-, gáz- és melegvíz-szolgáltatás ágazatában 61 százalékkal, a kitermelőiparban 36,1 százalékkal, a közigazgatásban pedig 35 százalékkal volt nagyobb az átlagkereset.
Az országos átlagnál kisebb volt az átlagbér 2025-ben a következő ágazatokban: vendéglátás (-37,3 százalék), egyéb szolgáltatások (-32,5 százalék), mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (-21,1 százalék), szórakoztató, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek (-18,8 százalék), adminisztratív tevékenységek (-17,2 százalék), ingatlanügyletek (-15,5 százalék).
A nettó átlagbér tekintetében 5,2 százalék, azaz havi 278 lej volt az eltérés: a nők átlagosan nettó 5120 lejt, míg a férfiak 5398 lejt kerestek tavaly havonta.
A gazdasági ágazatok többségében többet kerestek a férfiak a nőknél, a legnagyobb eltérést a férfiak és nők nettó átlagbére között a pénzügyi közvetítői ágazatban (40 százalékkal kerestek többet a férfiak), a kiadói tevékenység, a rádió- és televízióműsor-szolgáltatás, valamint a tartalom-előállítás és -terjesztés területén (27,1 százalék) és a feldolgozóiparban (20,6 százalék) jegyezték.
A statisztikák szerint 2025-ben az ország 35 megyéjében a havi nettó átlagbér kisebb volt az országos átlagnál.
Ezt Teleorman megye követte 4066 lejjel (22,8 százalékkal az átlag alatt), majd Vrancea megye 4114 lejjel (21,9 százalékkal az átlag alatt), Beszterce-Naszód megye 4130 lejjel (21,6 százalékkal az átlag alatt), Vâlcea megye 4138 lejjel (21,4 százalékkal az átlag alatt), valamint Vaslui megye 4160 lejjel (21 százalékkal az átlag alatt).
Ezzel szemben Bukarestben és hat megyében a havi nettó átlagkereset meghaladta a nemzetgazdasági átlagot.
míg Kolozs megyében 6263 lej (18,9 százalékkal az átlag felett), Temes megyében 5823 lej (10,6 százalékkal), Iași megyében 5355 lej (1,7 százalékkal), Ilfov megyében 5317 lej (1 százalékkal), Szeben megyében 5274 lej (0,2 százalékkal), Brassó megyében pedig 5272 lej (0,1 százalékkal az átlag felett).
Valamennyi gazdasági ágazatban nőtt a havi munkaerőköltség. A legnagyobb, 20,7 százalékos növekedést a kiadói tevékenység, a rádió- és televízióműsor-szolgáltatás, valamint a tartalom-előállítás és -terjesztés területén jegyezték. Az ingatlanügyletek ágazatában 19,4 százalékkal, a kis- és nagykereskedelemben, valamint a vendéglátás területén egyaránt 12,2 százalékkal, az adminisztratív szolgáltatásoknál 11,8 százalékkal, a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban 11,3 százalékkal, a pénzügyi közvetítés és biztosítások területén pedig 11,1 százalékkal nőtt a havi átlagos munkaerőköltség.
Az INS adatai szerint
Közülük 2,898 millióan (52,4 százalék) férfiak voltak. A férfi munkavállalók átlagos létszáma 37 900-zal nőtt tavaly az előző évhez képest.
A statisztikák szerint az alkalmazottak többsége, 65,1 százaléka a szolgáltatási szektorban dolgozott, az ipart és az építőipart magában foglaló másodlagos szektorban az alkalmazottak 32,5 százaléka, míg a mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást és halászatot felölelő elsődleges szektorban mindössze 2,4 százalékuk tevékenykedett.
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