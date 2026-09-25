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Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

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Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a törvényt, amely eltörli annak lehetőségét, hogy a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezzenek a kilencedik osztályba lépőknek.

Székelyhon

2026. szeptember 25., 16:592026. szeptember 25., 16:59

A 2023/198-as tanügyi törvény szeptember 1-jén hatályba lépett előírása szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhettek volna a kilencedik osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően.

A szenátus plénuma szeptember 8-án döntő házként megszavazta a rendelkezés eltörlését.

A módosítás elfogadása után az oktatási minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait – írja az Agerpres.

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