Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a törvényt, amely eltörli annak lehetőségét, hogy a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezzenek a kilencedik osztályba lépőknek.

Székelyhon 2026. szeptember 25., 16:592026. szeptember 25., 16:59

A 2023/198-as tanügyi törvény szeptember 1-jén hatályba lépett előírása szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhettek volna a kilencedik osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően.

A szenátus plénuma szeptember 8-án döntő házként megszavazta a rendelkezés eltörlését.