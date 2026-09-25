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Holtan találtak rá a Doftánáról eltűnt négyéves kisfiúra

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Holtan találtak rá péntek délután a Bákó megyei Doftána (Dofteana) településről csütörtökön eltűnt 4 éves kisfiúra – közölte a megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. szeptember 25., 16:072026. szeptember 25., 16:07

Cătălina Crețu, a Bákó megyei rendőrség szóvivője szerint a mentőcsapatok a Tatros folyó medrében találtak rá az élettelen kisfiúra 14.45 körül.

Miután családja csütörtökön értesítette a rendőrséget a 4 éves, autizmussal élő kisfiú eltűnéséről,

több mint 250 embert mozgósítottak, köztük önkénteseket is, akik azonnal elkezdték a keresést.

Ugyanakkor hőkamerát és a Légirendészeti Főfelügyelőség egyik helikopterét is bevetették.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt büntetőeljárás keretében nyomoz az ügyben – számolt be az Agerpres.

Belföld Tragédia
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