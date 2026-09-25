Nem működött az automata, személyesen vitték el a pénzt a becsapott nőtől

Közintézményi alkalmazottnak adták ki magukat csalók, így vettek rá egy 43 éves marosvásárhelyi nőt arra, hogy 95 ezer lejes hitelt vegyen fel, majd a pénzt átadja nekik. Az ügyben egy 39 éves ukrán állampolgárt vettek őrizetbe.

Bencze Emese 2026. szeptember 25., 15:462026. szeptember 25., 15:46

Közintézmény képviselőinek adták ki magukat azok a csalók, akik azzal kerestek meg egy 43 éves marosvásárhelyi nőt, hogy

veszélybe kerültek a bankszámlái és személyes adatai,

ezért állítólagos biztonsági intézkedésekre volt szükség. A nő végül a megtévesztés következtében 95 ezer lejes hitelt vett fel, a pénzt pedig egy állítólagos intézményi képviselőnek adta át. Hirdetés A csalók ezt követően arra kérték, hogy az összeget helyezze el egy bankautomatában. De mivel az automata éppen nem működött, más megoldást ajánlottak:

a nőnek személyesen kellett átadnia a pénzt egy állítólagos közintézményi képviselőnek.

A csalásról szeptember 16-án értesítették a marosvásárhelyi rendőrséget. A rendőrök szeptember 23-án Kolozsváron azonosítottak egy 39 éves ukrán állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő jelent meg a helyszínen, és személyesen átvette a pénzt az áldozattól. A férfinél jelentős összegű készpénzt, több mobiltelefont és számos, az ügy szempontjából fontosnak tartott dokumentumot lefoglaltak. Ezek között olyan nyugták is voltak, amelyek bankautomatán keresztül történő pénzbefizetésekre vonatkoztak. A férfit a marosvásárhelyi rendőrségre kísérték, majd őrizetbe vették. Szeptember 24-én a bíróság

60 napra hatósági felügyelet alá helyezte, elektronikus nyomkövető alkalmazásával.