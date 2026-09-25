Hivatalos: ők lehetnek az RMDSZ miniszterei a Mureșan-kormányban

Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.

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A Szövetségi Állandó Tanács úgy döntött, az RMDSZ támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását, és vállalja a részvételt a kormányban – közölte a szövetség pénteken a Facebook-oldalán. Mint írták,

Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium,

Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium,

Tánczos Barnát miniszterelnök-helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolják.

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A szövetség szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését, és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat.

Az RMDSZ közölte: a következő napokban lezárul a kormányalakítás alkotmányos folyamata: a kijelölt miniszterelnök végigviszi az eljárást, a kormány pedig a parlament elé áll.