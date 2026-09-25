Hivatalos: ők lehetnek az RMDSZ miniszterei a Mureșan-kormányban

Fotó: Kozán István
Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.
A Szövetségi Állandó Tanács úgy döntött, az RMDSZ támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását, és vállalja a részvételt a kormányban – közölte a szövetség pénteken a Facebook-oldalán. Mint írták,
Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium,
Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium,
Tánczos Barnát miniszterelnök-helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolják.
A szövetség szerint Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését, és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat.
Az RMDSZ közölte: a következő napokban lezárul a kormányalakítás alkotmányos folyamata: a kijelölt miniszterelnök végigviszi az eljárást, a kormány pedig a parlament elé áll.
– hangsúlyozták. Az RMDSZ szerint ők ezt megtették: támogatják a kijelölt miniszterelnököt és a közösen kialakított kormányprogramot, valamint vállalják a rájuk eső kormányzati munkát is.
Holtan találtak rá péntek délután a Bákó megyei Doftána (Dofteana) településről csütörtökön eltűnt 4 éves kisfiúra – közölte a megyei rendőrség.
Egy sérült medvét altattak el péntek reggel a brassói Salamon-kő környékén – közölte a város polgármesteri hivatala.
Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group – írja a profit.ro gazdasági portál nyomán az MTI.
Az idei első negyedévben 9444 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9 százalékkal kevesebb, mint az előző három hónapban; az egy főre jutó havi bevétel két százalékkal 3908 lejre nőtt – közölte az Országos Statisztikai Intézet.
Több különböző méretű, számos feliratot tartalmazó dróndarabot azonosítottak a szakértők Suceava megyében, miután csütörtökön lezuhant egy drón. A hatóságok tájékoztatása szerint az összes darabot begyűjtik és szakértői vizsgálatnak vetik alá.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt pénteken 1 óra 33 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Soha nem volt még ilyen drága az üzemanyag Romániában, mind a gázolaj, mind pedig a benzin rekordmagas áron kapható – írja két központi hírportál is.
Átlépte az ezres határt az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválra benevezett alkotások száma: az előzsűri 1003 filmet tekintett meg, amelyek közül 44 került be a nemzetközi versenyprogramba.
Emelkedik a hulladékszállítás díja a legtöbb hargitai településen az új hulladékgazdálkodási rendszer decemberi bevezetésével. Gyergyó térségében lehet a legnagyobb a drágulás, de Csíkban és Udvarhelyszéken is többen magasabb költségekre számíthatnak.
Két személyautó ütközött össze Dédán csütörtök este, ketten meg is sérültek az ütközés során. Egyikük sürgősebb ellátást igénylő sérüléseket szenvedett.
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