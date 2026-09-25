Betört a csíkzsögödi autóbontóba, tört-zúzott, majd elkötött egy autót – keresi a rendőrség

Fotó: MCRacing autóbontó
Egy órán át garázdálkodott egy ismeretlen elkövető a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarán: autószállítókat tört össze, járműveket rongált meg, áttörte a kerítést, majd egy forgalomból kivont autóval hajtott el.
2026. szeptember 25., 16:442026. szeptember 25., 16:44
2026. szeptember 25., 16:522026. szeptember 25., 16:52
Péntekre virradóan törtek be a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarára, ahol jelentős károkat okozott az elkövető.
A tulajdonos a Székelyhonnak számolt be a részletekről. A rendelkezésre álló kamerafelvételek szerint az illető körülbelül egy órán keresztül tartózkodott a telepen, ezalatt több járműben is kárt tett:
Végül egy forgalomból kivont járműbe ült, és a kitört kerítésen keresztül elhajtott a telepről.
Fotó: MCRacing autóbontó
A járművel azonban nem jutott messzire:
Az ütközés következtében a légzsákok is kinyíltak, az elkövető azonban eltűnt a helyszínről.
Fotó: MCRacing autóbontó
A tulajdonos feljelentést tett a rendőrségen, mivel
Az esettel kapcsolatban kerestük a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságot is, melynek szóvivője kérdésünkre megerősítette, a tulajdonos által elmondottakat. Hozzátette, az ügyben a rendőrség ügyészségi felügyelet mellett folytatja a nyomozást, ugyanakkor
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