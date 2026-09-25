Betört a csíkzsögödi autóbontóba, tört-zúzott, majd elkötött egy autót – keresi a rendőrség

Egy órán át garázdálkodott egy ismeretlen elkövető a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarán: autószállítókat tört össze, járműveket rongált meg, áttörte a kerítést, majd egy forgalomból kivont autóval hajtott el.

Székelyhon 2026. szeptember 25., 16:442026. szeptember 25., 16:44 2026. szeptember 25., 16:522026. szeptember 25., 16:52

Péntekre virradóan törtek be a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarára, ahol jelentős károkat okozott az elkövető. Hirdetés A tulajdonos a Székelyhonnak számolt be a részletekről. A rendelkezésre álló kamerafelvételek szerint az illető körülbelül egy órán keresztül tartózkodott a telepen, ezalatt több járműben is kárt tett:

többek között összetört két autószállítót, és nekihajtott a kerítésnek is.

Végül egy forgalomból kivont járműbe ült, és a kitört kerítésen keresztül elhajtott a telepről.

Fotó: MCRacing autóbontó

A járművel azonban nem jutott messzire:

a Brassói úton balesetet szenvedett, lesodródott az úttestről, és az árokban kötött ki.

Az ütközés következtében a légzsákok is kinyíltak, az elkövető azonban eltűnt a helyszínről.

Fotó: MCRacing autóbontó

A tulajdonos feljelentést tett a rendőrségen, mivel

a történtek nyomán jelentős anyagi kár érte.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságot is, melynek szóvivője kérdésünkre megerősítette, a tulajdonos által elmondottakat. Hozzátette, az ügyben a rendőrség ügyészségi felügyelet mellett folytatja a nyomozást, ugyanakkor