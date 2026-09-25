Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is döntöttek arról, hogy kik lennének a minisztereik a Siegfried Mureșan által vezetett kormányban.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos vezetősége pénteken egyhangúlag jóváhagyta a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogramot, valamint a párt miniszterjelöltjeinek névsorát – közölte Ionel Bogdan szóvivő.

A PNL miniszterjelöltjei:

Mircea Abrudean - miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter;

Alexandru Nazare - pénzügyminiszter;

Raluca Turcan - munkaügyi, családügyi, ifjúsági és társadalmi szolidaritási miniszter;

Oana Gheorghiu - egészségügyi miniszter;

Dragoș Pîslaru - beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter;

Mihai Dimian - oktatási és kutatási miniszter;

Sebastian Burduja - energiaügyi miniszter.

Az igazságügyi tárca élére Andrea Chiș független jelöltet támogatják a liberálisok. Jelölését a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ is támogatja – ismerteti az Agerpres.

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Ionel Bogdan azt is közölte, hogy Siegfried Mureșan szombaton benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot.

A PNL közleménye szerint

a kormányprogram Románia modernizációját célozza,

folytatja a Bolojan-kabinet által megkezdett reformokat,

és az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a gazdasági növekedésre helyezi a hangsúlyt.

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök közölte, hogy kormánya névsorát és programját a parlament elé terjesztik, ezzel is bizonyítva felelősségteljes és komoly hozzáállásukat, ugyanakkor lehetőséget adva arra, hogy a romániaiak lássák, milyen álláspontot képviselnek az egyes pártok. Várakozásai szerint a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására és a kormány beiktatásáról szóló szavazásra a jövő hét elején kerül sor, így az eljárás még kedden, de legkésőbb szerdán lezárulhat.

korábban írtuk Hivatalos: ők lehetnek az RMDSZ miniszterei a Mureșan-kormányban Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.

Ők lennének az RMDSZ miniszterei

A Szövetségi Állandó Tanács úgy döntött, az RMDSZ támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását, és vállalja a részvételt a kormányban.

A szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az RMDSZ

Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium,

Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium,

Tánczos Barnát miniszterelnök-helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolja.

„Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését, és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat. (...) A felelős politika ebben a helyzetben azt jelenti, hogy minden parlamenti párt világosan vállalja a saját döntését. Az RMDSZ ezt megtette. Támogatjuk a kijelölt miniszterelnököt, támogatjuk a közösen kialakított programot, és vállaljuk a ránk eső kormányzati munkát is” – olvasható a bejegyzésben.

Az USR is jóváhagyta a miniszterei névsorát

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta a párt kormányra lépését, valamint miniszterjelöltjeinek névsorát.

Az USR miniszterjelöltjei:

Radu Miruță - védelmi miniszter;

Diana Buzoianu - környezetvédelmi miniszter;

Oana Țoiu - külügyminiszter;

Cătălin Drulă - közlekedési miniszter;

Irineu Darău - gazdasági miniszter.

Az igazságügyi tárca élére Andrea Chiș független jelöltet, volt bírát támogatja az USR.

A szövetség politikai vezetőtestülete ugyanakkor jóváhagyta a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogramot.