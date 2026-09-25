Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei

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Fotó: Kozán István
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is döntöttek arról, hogy kik lennének a minisztereik a Siegfried Mureșan által vezetett kormányban.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos vezetősége pénteken egyhangúlag jóváhagyta a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogramot, valamint a párt miniszterjelöltjeinek névsorát – közölte Ionel Bogdan szóvivő.
Mircea Abrudean - miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter;
Alexandru Nazare - pénzügyminiszter;
Raluca Turcan - munkaügyi, családügyi, ifjúsági és társadalmi szolidaritási miniszter;
Oana Gheorghiu - egészségügyi miniszter;
Dragoș Pîslaru - beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter;
Mihai Dimian - oktatási és kutatási miniszter;
Sebastian Burduja - energiaügyi miniszter.
Az igazságügyi tárca élére Andrea Chiș független jelöltet támogatják a liberálisok. Jelölését a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ is támogatja – ismerteti az Agerpres.
Ionel Bogdan azt is közölte, hogy Siegfried Mureșan szombaton benyújtja a parlamentnek a kabinet névsorát és a kormányprogramot.
A PNL közleménye szerint
a kormányprogram Románia modernizációját célozza,
folytatja a Bolojan-kabinet által megkezdett reformokat,
és az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a gazdasági növekedésre helyezi a hangsúlyt.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök közölte, hogy kormánya névsorát és programját a parlament elé terjesztik, ezzel is bizonyítva felelősségteljes és komoly hozzáállásukat, ugyanakkor lehetőséget adva arra, hogy a romániaiak lássák, milyen álláspontot képviselnek az egyes pártok. Várakozásai szerint a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatására és a kormány beiktatásáról szóló szavazásra a jövő hét elején kerül sor, így az eljárás még kedden, de legkésőbb szerdán lezárulhat.
Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.
A Szövetségi Állandó Tanács úgy döntött, az RMDSZ támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását, és vállalja a részvételt a kormányban.
A szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint az RMDSZ
Cseke Attilát a fejlesztési minisztérium,
Ötvös Koppány Bulcsút a kulturális minisztérium,
Tánczos Barnát miniszterelnök-helyettesnek és a mezőgazdasági minisztérium élére javasolja.
„Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését, és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat. (...) A felelős politika ebben a helyzetben azt jelenti, hogy minden parlamenti párt világosan vállalja a saját döntését. Az RMDSZ ezt megtette. Támogatjuk a kijelölt miniszterelnököt, támogatjuk a közösen kialakított programot, és vállaljuk a ránk eső kormányzati munkát is” – olvasható a bejegyzésben.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikai bizottsága pénteken jóváhagyta a párt kormányra lépését, valamint miniszterjelöltjeinek névsorát.
Radu Miruță - védelmi miniszter;
Diana Buzoianu - környezetvédelmi miniszter;
Oana Țoiu - külügyminiszter;
Cătălin Drulă - közlekedési miniszter;
Irineu Darău - gazdasági miniszter.
Az igazságügyi tárca élére Andrea Chiș független jelöltet, volt bírát támogatja az USR.
A szövetség politikai vezetőtestülete ugyanakkor jóváhagyta a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által előterjesztett kormányprogramot.
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Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.
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