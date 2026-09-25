Novemberben újra rövidfilmfesztivál lesz Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Az előválogatás során 1003 filmet nézett meg az előzsűri, amely 44 alkotást választott be az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál nemzetközi versenyprogramjába.
Mint a fesztivál sajtóközleményből kiderül a legtöbb filmet Spanyolországból, Oroszországból és Iránból nevezték be.
A kiértékelés alapján 23 ország filmjei kerülnek versenybe, figyelembe véve a koprodukciókban részt vevő országokat is.
A nemzetközi versenyprogramba beválogatott 44 film közül tíz magyarországi, öt romániai és öt német alkotás. Műfajukat tekintve
Az előválogató bizottság munkájában Durst György producer, Hartyándi Jenő független filmes, Erőss Réka filmkritikus, Radu Vasile Igazság vizuális művész és filmrendező, a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem professzora, Németh Előd újságíró, filmkritikus, az Alter-Native nemzetközi rövidfilm fesztivál művészeti igazgatója, valamint Schneider Tibor filmrendező, a Román Televízió operatőre és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem társult oktatója vett részt.
A fesztivált november 4-8. között rendezik meg Marosvásárhelyen, immár 34. alkalommal.
Rendhagyó megemlékezést és lovas napot tartanak szeptember 26-án, szombaton a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) tájékoztatása szerint az egészségbiztosítások informatikai platformja (PIAS) pénteken 22 órától 2026. szeptember 28-án, hétfőn 2 óráig nem lesz elérhető.
Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a törvényt, amely eltörli annak lehetőségét, hogy a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezzenek a kilencedik osztályba lépőknek.
Tavaly 8716 lej volt a havi bruttó átlagbér Romániában, 655 lejjel, azaz 8,1 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban; a nettó átlagbér 2024-hez képest 307 lejjel (6,2 százalékkal) 5266 lejre nőtt 2025-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet.
Holtan találtak rá péntek délután a Bákó megyei Doftána (Dofteana) településről csütörtökön eltűnt 4 éves kisfiúra – közölte a megyei rendőrség.
Egy sérült medvét altattak el péntek reggel a brassói Salamon-kő környékén – közölte a város polgármesteri hivatala.
Három minisztere lesz az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kormányában, amennyiben a parlament bizalmat szavaz az új kabinetnek. A szövetség a kormányfőhelyettesi tisztséget is megtarthatná.
Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group – írja a profit.ro gazdasági portál nyomán az MTI.
Az idei első negyedévben 9444 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9 százalékkal kevesebb, mint az előző három hónapban; az egy főre jutó havi bevétel két százalékkal 3908 lejre nőtt – közölte az Országos Statisztikai Intézet.
szóljon hozzá!