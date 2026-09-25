Az előválogatás során 1003 filmet nézett meg az előzsűri, amely 44 alkotást választott be az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál nemzetközi versenyprogramjába.

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Mint a fesztivál sajtóközleményből kiderül a legtöbb filmet Spanyolországból, Oroszországból és Iránból nevezték be.

A nemzetközi versenyprogramba beválogatott 44 film közül tíz magyarországi, öt romániai és öt német alkotás. Műfajukat tekintve

A kiértékelés alapján 23 ország filmjei kerülnek versenybe, figyelembe véve a koprodukciókban részt vevő országokat is.

Az előválogató bizottság munkájában Durst György producer, Hartyándi Jenő független filmes, Erőss Réka filmkritikus, Radu Vasile Igazság vizuális művész és filmrendező, a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem professzora, Németh Előd újságíró, filmkritikus, az Alter-Native nemzetközi rövidfilm fesztivál művészeti igazgatója, valamint Schneider Tibor filmrendező, a Román Televízió operatőre és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem társult oktatója vett részt.

A fesztivált november 4-8. között rendezik meg Marosvásárhelyen, immár 34. alkalommal.