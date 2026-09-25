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Pénzhiány Marosvásárhelyen: parkra jut, sportpályákra nem

Kicsi és árnyékos park, kár, hogy használhatatlanan • Fotó: Haáz Vince

Kicsi és árnyékos park, kár, hogy használhatatlanan

Fotó: Haáz Vince

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Hetvenmillió lejes hiány van a marosvásárhelyi városkasszában – hívta fel a figyelmet Soós Zoltán polgármester a helyi képviselő-testület pénteki ülésén. Ennek ellenére a tanácsosok hárommillió lejt szavaztak meg az Eminescu park felújítására, miközben elutasították két sportpálya korszerűsítését.

Simon Virág

2026. szeptember 25., 19:042026. szeptember 25., 19:04

2026. szeptember 25., 19:052026. szeptember 25., 19:05

Három beruházás látványtervét mutatták be a marosvásárhelyi önkormányzat szeptemberi ülésén a képviselőknek. Az egyik az Eminescu park hárommillió lej értékű felújítási tervét szemléltette.

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A kórházak és az egyetemi bentlakás közelében, forgalmas helyen levő kis parkban a korábbi városvezetés olyan padokat helyezett ki, amelyek használhatatlannak bizonyultak, így a korábban közkedvelt hely elnéptelenedett, ezen változtatna a most elkészült felújítási terv.

Az előző városvezetés idején építették ezeket a padokat • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az előző városvezetés idején építették ezeket a padokat

Fotó: Haáz Vince

A tanácsosoknak két változatot mutattak be, végül a drágábbikat választották, amelynek kivitelezéséhez hárommillió lejre van szükség. Amennyiben megvalósítják, új padokat, ivókutakat és kerékpártárolókat helyeznek el a parkban. Lesz szökőkút, és korszerűsítik a járdafelületeket, valamint a közvilágítást is.

A Mihai Eminescu-szobor díszkivilágítást kap, a földre pedig a költő verseiből gravíroznak részleteket.

A park a jelenleginél zöldebb lesz, ugyanis megnövelik a fűvel és virággal borított felületet.

A szobor környéke is megújul • Fotó: Haáz Vince Galéria

A szobor környéke is megújul

Fotó: Haáz Vince

Az önkormányzati képviselők rábólintottak a tervre, megszavazva a kivitelezését.

Nincs pénz sportpályákra

A tanácsülésen két másik látványtervet is bemutattak: ezek két sportpálya lehetséges átalakítását, felújítását ábrázolták.

Mindkét sportpálya a Tudor lakónegyedben található, főleg a környékbeli gyermekek használják focizásra és kosarazásra.

A Budai Nagy Antal és a Nárcisz utca kereszteződésénél levő sportpálya felújítására, valamint egy kis zöldövezet és mosdó kialakítására csaknem egymillió lejre lenne szükség.

Két sportpálya felújítását elutasították • Fotó: Haáz Vince Galéria

Két sportpálya felújítását elutasították

Fotó: Haáz Vince

A Bazsalikom és a Bucsin utca találkozásánál levő nagyobb sportpálya hasonló módon való átalakítása, videokamerás megfigyelőrendszerrel való felszerelése még ennél is többe kerülne:

az olcsóbb változat szerint 1,3 millió lejbe, a drágább szerint pedig 1,8 millió lejbe.

A tanácsosok sokallták ezeket az összegeket, így nem szavazták meg a tervezetet.

Soós: hetvenmillió lejes hiány van • Fotó: Haáz Vince Galéria

Soós: hetvenmillió lejes hiány van

Fotó: Haáz Vince

Az elutasító döntéshez az is hozzájárulhatott, hogy a tanácsülésen jelen levő Soós Zoltán polgármester elmondta:

jelenleg hetvenmillió lejes hiány van a városkasszában,

és ebből negyvenmillió lej a város tartozása a közszállítási vállalatnak. A városvezető úgy értékelte, hogy a jövő évi költségvetés elkészítése az elmúlt 15 év legnehezebb feladata lesz.

A Mihai Eminescu park látványterve • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

A Mihai Eminescu park látványterve

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Egy szökőkutat is kialakítanának • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Egy szökőkutat is kialakítanának

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Marosszék Marosvásárhely
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