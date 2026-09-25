Pénzhiány Marosvásárhelyen: parkra jut, sportpályákra nem

Kicsi és árnyékos park, kár, hogy használhatatlanan
Fotó: Haáz Vince
Hetvenmillió lejes hiány van a marosvásárhelyi városkasszában – hívta fel a figyelmet Soós Zoltán polgármester a helyi képviselő-testület pénteki ülésén. Ennek ellenére a tanácsosok hárommillió lejt szavaztak meg az Eminescu park felújítására, miközben elutasították két sportpálya korszerűsítését.
2026. szeptember 25., 19:042026. szeptember 25., 19:04
2026. szeptember 25., 19:052026. szeptember 25., 19:05
Három beruházás látványtervét mutatták be a marosvásárhelyi önkormányzat szeptemberi ülésén a képviselőknek. Az egyik az Eminescu park hárommillió lej értékű felújítási tervét szemléltette.
A kórházak és az egyetemi bentlakás közelében, forgalmas helyen levő kis parkban a korábbi városvezetés olyan padokat helyezett ki, amelyek használhatatlannak bizonyultak, így a korábban közkedvelt hely elnéptelenedett, ezen változtatna a most elkészült felújítási terv.
Az előző városvezetés idején építették ezeket a padokat
Fotó: Haáz Vince
A tanácsosoknak két változatot mutattak be, végül a drágábbikat választották, amelynek kivitelezéséhez hárommillió lejre van szükség. Amennyiben megvalósítják, új padokat, ivókutakat és kerékpártárolókat helyeznek el a parkban. Lesz szökőkút, és korszerűsítik a járdafelületeket, valamint a közvilágítást is.
A park a jelenleginél zöldebb lesz, ugyanis megnövelik a fűvel és virággal borított felületet.
A szobor környéke is megújul
Fotó: Haáz Vince
Az önkormányzati képviselők rábólintottak a tervre, megszavazva a kivitelezését.
A tanácsülésen két másik látványtervet is bemutattak: ezek két sportpálya lehetséges átalakítását, felújítását ábrázolták.
A Budai Nagy Antal és a Nárcisz utca kereszteződésénél levő sportpálya felújítására, valamint egy kis zöldövezet és mosdó kialakítására csaknem egymillió lejre lenne szükség.
Két sportpálya felújítását elutasították
Fotó: Haáz Vince
A Bazsalikom és a Bucsin utca találkozásánál levő nagyobb sportpálya hasonló módon való átalakítása, videokamerás megfigyelőrendszerrel való felszerelése még ennél is többe kerülne:
A tanácsosok sokallták ezeket az összegeket, így nem szavazták meg a tervezetet.
Soós: hetvenmillió lejes hiány van
Fotó: Haáz Vince
Az elutasító döntéshez az is hozzájárulhatott, hogy a tanácsülésen jelen levő Soós Zoltán polgármester elmondta:
és ebből negyvenmillió lej a város tartozása a közszállítási vállalatnak. A városvezető úgy értékelte, hogy a jövő évi költségvetés elkészítése az elmúlt 15 év legnehezebb feladata lesz.
A Mihai Eminescu park látványterve
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Egy szökőkutat is kialakítanának
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
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