Kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot, meztelen fotókat is kért tőle – előzetesbe került

Egy 27 éves férfit 30 napra előzetes letartóztatásba helyezett pénteken a Temes megyei törvényszék gyermekpornográfia és kiskorú elleni nemi erőszak gyanúja miatt.

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A férfit a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) temesvári ügyészei vették őrizetbe csütörtökön, miután a temesvári rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársaival közösen nyomozást folytattak az ügyben – közölte a Temes megyei rendőrség.

A nyomozati anyag szerint a 27 éves férfi 2026. májusában szexuális kapcsolatot kezdeményezett és folytatott egy 13 éves lánnyal.

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Emellett a kapcsolat során a férfi többször kérte az áldozatot, hogy készítsen magáról és küldjön el neki elektronikus úton explicit szexuális tartalmú felvételeket, aminek az áldozat eleget tett.

Az ügyészek szerint a rá gyakorolt pszichikai nyomás miatt a kiskorú öncsonkításhoz folyamodott, több vágást ejtve magán egy éles tárggyal, amelyek miatt orvosi ellátásra volt szüksége.