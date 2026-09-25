Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen

Rendhagyó megemlékezést és lovas napot tartanak szeptember 26-án, szombaton a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére.

Simon Virág 2026. szeptember 25., 18:392026. szeptember 25., 18:39

Mint a szervezők elmondták az Erdélyi Emlékműgondozó és Történelmi Értékmentő csoport, a Maros Megyei EMKE és a Nyárádmagyarósi Polgármesteri Hivatal a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére szombaton átadja és megkoszorúzza a teljesen felújított Faluerdei haditemetőt és Körtvélyes-mezei hadisírkertet, ahol a 9-es kassai és 10-es miskolci honvédek nyugszanak, két bosnyák bajtársukkal együtt.

A megemlékezés 10 órától kezdődik a bekecsalji hősi temetőben, ezt ünnepi köszöntők követik a Bekecs-tetőn, ahol zászlófelvonás, lármafagyújtás is lesz.

13 órától a Körtvélyes-mezőre vonulnak fel a huszár és katonai hagyományőrzők.

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala