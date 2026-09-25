Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen

Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Rendhagyó megemlékezést és lovas napot tartanak szeptember 26-án, szombaton a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére.
Mint a szervezők elmondták az Erdélyi Emlékműgondozó és Történelmi Értékmentő csoport, a Maros Megyei EMKE és a Nyárádmagyarósi Polgármesteri Hivatal a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére szombaton átadja és megkoszorúzza a teljesen felújított Faluerdei haditemetőt és Körtvélyes-mezei hadisírkertet, ahol a 9-es kassai és 10-es miskolci honvédek nyugszanak, két bosnyák bajtársukkal együtt.
13 órától a Körtvélyes-mezőre vonulnak fel a huszár és katonai hagyományőrzők.
Fotó: Péter Ferenc közösségi oldala
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Fodor Tamás vezető konzul mond köszöntőt, majd az egybegyűltekhez szól Lévai Miklós ny. alezredes, a Fejér Megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke, Nagy Péter őrnagy, a szolnoki Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke. Benkő József történész a bekecsi csatáról tart előadást.
A megemlékezés és közösségi programok késő délutánig tartanak.
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