Péntek estétől hétfő hajnalig nem lesz elérhető az egészségbiztosító informatikai platformja

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) tájékoztatása szerint az egészségbiztosítások informatikai platformja (PIAS) pénteken 22 órától 2026. szeptember 28-án, hétfőn 2 óráig nem lesz elérhető.

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A CNAS honlapján közzétett információ szerint a leállás tervezett karbantartási munkálatok miatt történik – számol be az Agerpres.

Ezek ideje alatt az egészségügyi szolgáltatásokkal és receptkiadásokkal kapcsolatos adatokat offline nyilvántartartásba veszik – közölte még az intézmény.