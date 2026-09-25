Hirdetés

Gombanapok túrával, kóstolóval, kiállítással Gombásztúra, kiállítás, ételkóstoló, szakmai előadások és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket: szeptember 26-án és 27-én a VIII. Édes Ízek fesztivál keretében ismét megszervezik a hagyományos gombanapokat Sepsiszentgyörgyön. Kocsis Károly 2026. szeptember 25., 20:102026. szeptember 25., 20:10

Hétvégén gombanapokat tartanak Sepsiszentgyörgyön Fotó: Kocsis Károly

Gombásztúra, kiállítás, ételkóstoló, szakmai előadások és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket: szeptember 26-án és 27-én a VIII. Édes Ízek fesztivál keretében ismét megszervezik a hagyományos gombanapokat Sepsiszentgyörgyön.

Kocsis Károly 2026. szeptember 25., 20:102026. szeptember 25., 20:10

A László Kálmán Gombászegyesület, a Székely Nemzeti Múzeum és a Kónya Ádám Művelődési Ház közös rendezvénye szombaton 9.45-kor sugásfürdői gombásztúrával kezdődik. A résztvevőket Farkas János és Zoltán Sándor vezeti, akik a terepen az ehető és mérgező gombák felismerésében is segítséget nyújtanak.

A gyülekező Sepsiszentgyörgy belvárosi buszmegállójában, a Művészeti Népiskola előtt lesz,

Sugásfürdőről 13 órakor indul vissza az autóbusz. Hirdetés

Lila pereszke, őzlábgomba és társaik. Ezekre most mind van esély! Fotó: Kocsis Károly

Délután a Kónya Ádám Művelődési Házban és annak kertjében folytatódik a program. 13.30-tól Farkas János, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző segítségével azonosítják a túrán gyűjtött gombákat, amelyekből kiállítást is rendeznek.

14 és 15 óra között a Park vendéglő jóvoltából gombás ételeket lehet kóstolni,

emellett friss gombászati kiadványokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. 15.15-től Farkas János, Zsigmond Győző és Zoltán Sándor tart rövid gombaismereti előadásokat, elsősorban a délelőtti túrán begyűjtött fajokhoz kapcsolódva.

Sokan az ízletes vargányát tartják a legfinomabbnak Fotó: Kocsis Károly

Vasárnap a Székely Nemzeti Múzeum ad otthont a rendezvénynek. 14 órától Csáki-Bartha Zonga és Vinceffy Orsolya múzeumpedagógusok vezetésével

másfél órás műhelyfoglalkozás kezdődik,

ugyanebben az időpontban pedig gombafotókból és gombapreparátumokból nyílik kiállítás Farkas János és a gombászegyesület más tagjainak gyűjteményéből.

A piruló galóca hőkezelést igényel Fotó: Zsigmond Győző

Mi gyűjthető ilyenkor? Zsigmond Győző, a gombászegyesület alapító elnöke ugyan az időjárás szempontjából „nagyon gyatrának” értékeli az idei gombaszezont, hiszen „alig lett eső”, szombaton azért optimistán vágnak neki az erdőnek, legelőnek, ugyanis

mifelénk szeptember végén, október elején van a legnagyobb esély gombatalálásra.”

Ráadásul mind a nyáriak, mind a téliek közül akad ilyenkor néhány példány, míg az ősziek közül legnagyobb valószínűséggel gyűrűs tuskógomba, kései laskagomba (ez téli is), fenyőpereszke, szürke tölcsérpereszke, ízletes vargánya, réti csiperke, erdei csiperke, márványos pereszke, ágas tapló, lila pereszke, lilatönkű pereszke, barna nyálkásgomba, barnagyűrűs fenyőtinóru, ízletes rizike, lucfenyvesi rizike, nagy őzlábgomba kerülhet a kosarunkba.

Ne tévesszük össze a párducgalócával! Fotó: Zsigmond Győző

Továbbra sem árt azonban az óvatosság, mert mérgezőkkel is találkozhatunk,

mint például nagy döggomba, párducgalóca, mérges pókhálósgomba, viaszfehér vagy parlagi tölcsérgomba, de még gyilkos galóca is, amely a legveszélyesebb az ember számára. „Ugyanis sejtmérget tartalmaz, mely akármennyit is főznénk, benne marad, és

a mérgezés tünetei viszonylag későn vagy egész későn jelentkeznek, akár több nap is eltelhet addig fogyasztását követően.”

Ennek a kalapja színe változó lehet, bár legtöbbször olajzöld, húsa, lemezei fehérek, tönkjén gyakran márványozottság, kígyóbőrszerűség figyelhető meg, de nem mindig.

A legveszélyesebb a gyilkos galóca Fotó: Zsigmond Győző

Számos ehető gombával összetéveszthető, így „egész kicsiny korában akár kis csiperkének vagy pöfetegnek is nézhető, de kettévágás után meggyőződhetünk róla, hogy mi a helyzet, a gyilkos galóca esetében ugyanis már kis tojás alakúként is kirajzolódik a szár, kalap formája, tehát nem lehet pöfeteg, a csiperkének pedig sosincs bocskora, s már fiatalon kezd pirosas, majd egyre sötétesebb színű lenni a lemezes része.”

Akár a varashatú is hosonlíthat rá Fotó: Zsigmond Győző

A felületes gombára tekintés nem elég, hogy különbséget tegyünk közte és a varashátú (vagy más zöldes színű) galambgomba között, „főleg, ha bocskorát észre sem vettük, ott maradt a talajban, s nagy gallérja lemorzsolódott.” Más példák az összetéveszthetőségre A sárga rókagomba esetleg a fenyvesbeli, korhadéklakó narancsvörös tölcsérgombával téveszthető össze a viszonylag gyakoribb felénk termők közül, amely ugyan nem mérgező, de nagyobb mennyiségben emésztési panaszt okozhat.

Ha sárga rókagomba helyett véletlenül naracsvörös tölcsérgombát szedünk, emésztési zavarokat okozhat Fotó: Zsigmond Győző

„Van viszont mérgező gomba is, melyre hasonlít valamennyire, de ha azt megjegyezzük, hogy a világító tölcsérgomba nem a talajon, hanem fán terem, máris kizártuk a tévedés lehetőségét.”

Csak a figyelmetlen, illetve kevésbé felkészült gombász esetében fordulhat elő, és csak akkor, ha felelőtlenül viselkedik, hogy olyan gombát fogyaszt, melynek azonosításában nem biztos, vagy nem elég figyelmes. „Bolondgombát evett az, aki az általa nem ismert gombát megeszi: helyesen ezt tartják hagyományosan ott is, hol még ehetőt is, finomat is bolondgombának vélnek. Igen, jobb félni, mint megijedni – hangsúlyozza Zsigmond Győző. – Nem csupán a medve nem játék, a gomba sem az. A legjobb védelem gombamérgezés ellen az (mert azért az mégsem várható el senkitől, hogy ne éljen az annyi ízt, aromát, vitamint tartalmazó ehető gombával), ha ismeretekkel és megfelelő magatartással közelítünk hozzájuk. Jó, ha ezt már zsenge gyermekkortól elkezdjük, sosem hagyjuk abba a tanulást, és örökké óvatosak leszünk.”

A fenyőpereszkét és a sárguló fenyőpereszkét sem szabad összekeverni a nem annyira fenyvesekben, inkább bükkösökben élő, vastaghúsú, cserepesen, szürkén és nagymértékben pikkelyezett párducpereszkével, mert utóbbitól gyomor- és bélpanaszaink lehetnek.

A világító tölcsérgomba nem a talajon, hanem fán terem Fotó: Székely Kalendárium/Jancsó Katalin

A Háromszéken borsgombának nevezett piruló galóca hőkezeléssel ehető, de a figyelmetlen gyűjtő az idegmérget tartalmazó párducgalócát is annak vélheti, bár „az nem pirul, s a pöttyei sem barnásak, hanem fehéresek.

A (részegséghez hasonló) tünetek viszonylag hamar szoktak jelentkezni, fél, legkésőbb három órával a fogyasztást követően.”

Az ehető, de egyeseknél allergiás tüneteket kiváltható szürke tölcsérgomba a főként dohos lisztszagáról felismerhető, a mérgező nagy döggombával téveszthető össze.

A fenyőpereszke fenyvesben... Fotó: Székely Kalendárium/Tölgyesi Tamás

A gebének is nevezett, fogyasztás előtt szintén húszpercnyi hőkezelést igénylő gyűrűs tuskógomba helyett

sárga kénvirággomba is kerülhet a kosarunkba, amely hányást és hasmenést okoz.

Ám ha a mezei csiperkét keverjük össze a tönkjéből könnyen kiforduló, nem sötétedő lemezű fehér tarlógombával, különösebb baj nem érhet, csak utóbbi nem olyan finom – viszont hasonlít a halálosan mérgező gyilkos galóca kifakult példányaira és a tájainkon elég ritka fehér galócára.

...a párducpereszke mifelénk inkább bükkösben él Fotó: Székely Kalendárium/Kolozsi István

A lényeg, hogy „tudnunk kell viszonyulni a gombák csodálatos világához, ismernünk kell azt, és olykor óvnunk is a Nagy Takarító kisebb-nagyobb egyedeit, akár a mérgeseket, bolondosakat is.

Mind a gomba, mind az ember láncszem a természet körforgásában, és nem mindegy, hogy a láncreakció hogyan megy végbe” – mondja Zsigmond Győző.

A nagy döggomba súlyos gyomor- és bélbántalmakat okozhat Fotó: Zsigmond Győző

A gyűrűs tuskógomba is hőkezelést igényel Fotó: Zsigmond Győző