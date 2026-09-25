Kisbusz és sok papírmunka: így oldanák meg a csejdi buszgondot

Fotó: Haáz Vince
Februárban szűnt meg a Csejdet és Tófalvát Marosvásárhellyel összekötő buszjárat, és bár most sokan hiányolják, korábban kevesen vették igénybe a csejdi buszjáratot. Körvonalazódik a megoldás, de a bürokrácia miatt ez jócskán elhúzódhat.
Visszamondta a szállítást végző szolgáltató a Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd és Tófalva, illetve Marosvásárhely közötti buszjáratot, és
Amint korábban megírtuk, panasszal fordult a sajtóhoz az érintettek egyik képviselője, jelezve, hogy iskolakezdésig nem sikerült megoldani a buszkérdést.
A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás az útvonalon
Fotó: Haáz Vince
Pénteken Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármesterével, Sófalvi Szabolccsal, és a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatójával, Gáspár Botonddal közösen magyarázta el a kialakult helyzetet és a körvonalazódó megoldást a sajtónak.
Marosszentgyörgyre év elejétől városi autóbuszok közlekednek az új tömegközlekedési rendszer bevezetésével. A községhez tartozó Csejd és Tófalva azonban kimaradt az új rendszerből, mivel
Az iskolabuszok azonban azóta is kijárnak Csejdre és Tófalvára is, és nem csak a kisebbeket, de a középiskolásokat is behoznák Marosszentgyörgyre, ha igény lenne rá, ezért nem valós az az állítás, hogy a diákok nem tudtak eljutni az iskolába – hangsúlyozta a kormánybiztos.
Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs
Fotó: Haáz Vince
bár a korábbi tapasztalatok szerint kevés utas – napi 10-12 személy – használta rendszeresen a járatot. A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás azon az útvonalon, bár Maros Megye Tanácsával kötött szerződése alapján továbbra is biztosítania kellett volna azt. Ezért
Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Szabolcs
Fotó: Haáz Vince
A megoldáshoz több lépésre van szükség, ami a hazai bürokráciában nem feltétlenül gyors folyamat. Sófalvi Szabolcs mindazonáltal derűlátó, szerinte még idén sikerülhet véghez vinni.
Gáspár Botond, Barabási Antal Szabolcs, Sófalvi Szabolcs számolt be a sajtónak a csejdi buszjárattal kapcsolatban
Fotó: Haáz Vince
A településvezető szerint az önkormányzat költségvetésében már el is különítették erre a pénzt. Ezzel párhuzamosan az ADI szintjén egy szakcég – ugyanaz, amelyik a korábbi szerződést is készítette – szaktanulmányt készít, amely felméri a jelenlegi forgalmat, a lakosság összetételét (idősek, gyerekek, munkába járók száma), valamint a távolságot és a költségeket.
Ez a tanulmány alapozza majd meg a döntést, amit az egyesületben lévő helyi önkormányzatok hoznak majd meg.
Gáspár Botond, a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatója
Fotó: Haáz Vince
Gáspár Botond szerint logikusan Marosszentgyörgynek kellene először szavaznia, hiszen őket érinti közvetlenül az ügy, és
Az így elfogadott végleges verziót lehetne aztán a többi önkormányzat elé terjeszteni – bár ez a sorrend a bürokratikus és jogi folyamatok miatt még változhat. Mivel a jelenlegi szerződés nem tartalmazza az új útvonalat, a szerződés bővítéséhez az ADI valamennyi tagönkormányzatának tanácsi határozattal kell jóváhagynia a módosítást.
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