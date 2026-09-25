Kisbusz és sok papírmunka: így oldanák meg a csejdi buszgondot

Februárban szűnt meg a Csejdet és Tófalvát Marosvásárhellyel összekötő buszjárat, és bár most sokan hiányolják, korábban kevesen vették igénybe a csejdi buszjáratot. Körvonalazódik a megoldás, de a bürokrácia miatt ez jócskán elhúzódhat.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 25., 20:382026. szeptember 25., 20:38

Visszamondta a szállítást végző szolgáltató a Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd és Tófalva, illetve Marosvásárhely közötti buszjáratot, és

tömegközlekedési szolgáltatás nélkül maradtak a két település lakói februárban.

Hirdetés Amint korábban megírtuk, panasszal fordult a sajtóhoz az érintettek egyik képviselője, jelezve, hogy iskolakezdésig nem sikerült megoldani a buszkérdést.

A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás az útvonalon Fotó: Haáz Vince

Pénteken Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármesterével, Sófalvi Szabolccsal, és a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatójával, Gáspár Botonddal közösen magyarázta el a kialakult helyzetet és a körvonalazódó megoldást a sajtónak. Az iskolabuszok továbbra is kijárnak Marosszentgyörgyre év elejétől városi autóbuszok közlekednek az új tömegközlekedési rendszer bevezetésével. A községhez tartozó Csejd és Tófalva azonban kimaradt az új rendszerből, mivel

nagyon megemelkedtek volna a költségek, mert ehhez az úthoz kisbusz kellett volna, amivel a szolgáltató nem redelkezik.

Az iskolabuszok azonban azóta is kijárnak Csejdre és Tófalvára is, és nem csak a kisebbeket, de a középiskolásokat is behoznák Marosszentgyörgyre, ha igény lenne rá, ezért nem valós az az állítás, hogy a diákok nem tudtak eljutni az iskolába – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs Fotó: Haáz Vince

Egy hét alatt százötven panasz érkezett a Maros Megyei Prefektusi Hivatalba a Csejdre közlekedő buszjárat hiánya miatt,

bár a korábbi tapasztalatok szerint kevés utas – napi 10-12 személy – használta rendszeresen a járatot. A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás azon az útvonalon, bár Maros Megye Tanácsával kötött szerződése alapján továbbra is biztosítania kellett volna azt. Ezért

a helyzet rendezése érdekében tisztázni kell a jelenlegi magánszolgáltatóval kötött szerződés helyzetét is.

Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Szabolcs Fotó: Haáz Vince

Találtak megoldást, de időbe telik A megoldáshoz több lépésre van szükség, ami a hazai bürokráciában nem feltétlenül gyors folyamat. Sófalvi Szabolcs mindazonáltal derűlátó, szerinte még idén sikerülhet véghez vinni.

Marosszentgyörgy önkormányzatának be kell szereznie egy kisbuszt, amit az ADI-n keresztül ad majd át a szolgáltatónak, amely a tömegközlekedést biztosítja.

Gáspár Botond, Barabási Antal Szabolcs, Sófalvi Szabolcs számolt be a sajtónak a csejdi buszjárattal kapcsolatban Fotó: Haáz Vince

A településvezető szerint az önkormányzat költségvetésében már el is különítették erre a pénzt. Ezzel párhuzamosan az ADI szintjén egy szakcég – ugyanaz, amelyik a korábbi szerződést is készítette – szaktanulmányt készít, amely felméri a jelenlegi forgalmat, a lakosság összetételét (idősek, gyerekek, munkába járók száma), valamint a távolságot és a költségeket. Ez a tanulmány alapozza majd meg a döntést, amit az egyesületben lévő helyi önkormányzatok hoznak majd meg.

Gáspár Botond, a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatója Fotó: Haáz Vince

Gáspár Botond szerint logikusan Marosszentgyörgynek kellene először szavaznia, hiszen őket érinti közvetlenül az ügy, és

az ottani tanácsülésen felmerülő javaslatokat, kifogásokat könnyebb rögtön kezelni, mint utólag módosítani.