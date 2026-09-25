Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kisbusz és sok papírmunka: így oldanák meg a csejdi buszgondot

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Februárban szűnt meg a Csejdet és Tófalvát Marosvásárhellyel összekötő buszjárat, és bár most sokan hiányolják, korábban kevesen vették igénybe a csejdi buszjáratot. Körvonalazódik a megoldás, de a bürokrácia miatt ez jócskán elhúzódhat.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 25., 20:382026. szeptember 25., 20:38

Visszamondta a szállítást végző szolgáltató a Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd és Tófalva, illetve Marosvásárhely közötti buszjáratot, és

tömegközlekedési szolgáltatás nélkül maradtak a két település lakói februárban.

Hirdetés

Amint korábban megírtuk, panasszal fordult a sajtóhoz az érintettek egyik képviselője, jelezve, hogy iskolakezdésig nem sikerült megoldani a buszkérdést.

A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás az útvonalon • Fotó: Haáz Vince Galéria

A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás az útvonalon

Fotó: Haáz Vince

Pénteken Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármesterével, Sófalvi Szabolccsal, és a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatójával, Gáspár Botonddal közösen magyarázta el a kialakult helyzetet és a körvonalazódó megoldást a sajtónak.

Az iskolabuszok továbbra is kijárnak

Marosszentgyörgyre év elejétől városi autóbuszok közlekednek az új tömegközlekedési rendszer bevezetésével. A községhez tartozó Csejd és Tófalva azonban kimaradt az új rendszerből, mivel

nagyon megemelkedtek volna a költségek, mert ehhez az úthoz kisbusz kellett volna, amivel a szolgáltató nem redelkezik.

Az iskolabuszok azonban azóta is kijárnak Csejdre és Tófalvára is, és nem csak a kisebbeket, de a középiskolásokat is behoznák Marosszentgyörgyre, ha igény lenne rá, ezért nem valós az az állítás, hogy a diákok nem tudtak eljutni az iskolába – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs • Fotó: Haáz Vince Galéria

Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs

Fotó: Haáz Vince

Egy hét alatt százötven panasz érkezett a Maros Megyei Prefektusi Hivatalba a Csejdre közlekedő buszjárat hiánya miatt,

bár a korábbi tapasztalatok szerint kevés utas – napi 10-12 személy – használta rendszeresen a járatot. A magáncégnek nem érte meg, veszteséges volt a szállítás azon az útvonalon, bár Maros Megye Tanácsával kötött szerződése alapján továbbra is biztosítania kellett volna azt. Ezért

a helyzet rendezése érdekében tisztázni kell a jelenlegi magánszolgáltatóval kötött szerződés helyzetét is.

Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Szabolcs • Fotó: Haáz Vince Galéria

Marosszentgyörgy polgármestere, Sófalvi Szabolcs

Fotó: Haáz Vince

Találtak megoldást, de időbe telik

A megoldáshoz több lépésre van szükség, ami a hazai bürokráciában nem feltétlenül gyors folyamat. Sófalvi Szabolcs mindazonáltal derűlátó, szerinte még idén sikerülhet véghez vinni.

Marosszentgyörgy önkormányzatának be kell szereznie egy kisbuszt, amit az ADI-n keresztül ad majd át a szolgáltatónak, amely a tömegközlekedést biztosítja.

Gáspár Botond, Barabási Antal Szabolcs, Sófalvi Szabolcs számolt be a sajtónak a csejdi buszjárattal kapcsolatban • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gáspár Botond, Barabási Antal Szabolcs, Sófalvi Szabolcs számolt be a sajtónak a csejdi buszjárattal kapcsolatban

Fotó: Haáz Vince

A településvezető szerint az önkormányzat költségvetésében már el is különítették erre a pénzt. Ezzel párhuzamosan az ADI szintjén egy szakcég – ugyanaz, amelyik a korábbi szerződést is készítette – szaktanulmányt készít, amely felméri a jelenlegi forgalmat, a lakosság összetételét (idősek, gyerekek, munkába járók száma), valamint a távolságot és a költségeket.

Ez a tanulmány alapozza majd meg a döntést, amit az egyesületben lévő helyi önkormányzatok hoznak majd meg.

Gáspár Botond, a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatója • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gáspár Botond, a Marosvásárhelyi Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport) ügyvezető igazgatója

Fotó: Haáz Vince

Gáspár Botond szerint logikusan Marosszentgyörgynek kellene először szavaznia, hiszen őket érinti közvetlenül az ügy, és

az ottani tanácsülésen felmerülő javaslatokat, kifogásokat könnyebb rögtön kezelni, mint utólag módosítani.

Az így elfogadott végleges verziót lehetne aztán a többi önkormányzat elé terjeszteni – bár ez a sorrend a bürokratikus és jogi folyamatok miatt még változhat. Mivel a jelenlegi szerződés nem tartalmazza az új útvonalat, a szerződés bővítéséhez az ADI valamennyi tagönkormányzatának tanácsi határozattal kell jóváhagynia a módosítást.

Marosszék Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj
Betört a csíkzsögödi autóbontóba, tört-zúzott, majd elkötött egy autót – keresi a rendőrség
Három átigazolási időszakra eltiltotta a FCSB-t a FIFA
Abszurd: egy családi alapon működő kisebbségi szervezet érvényteleníttetné Mureşan kormányalakítási megbízását
Fókuszban a Nemzetek Ligája, pályán a magyar és a román válogatott – pénteken a képernyőn
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj
Székelyhon

Legtöbb településen drágább lesz a hulladékszállítási díj
Betört a csíkzsögödi autóbontóba, tört-zúzott, majd elkötött egy autót – keresi a rendőrség
Székelyhon

Betört a csíkzsögödi autóbontóba, tört-zúzott, majd elkötött egy autót – keresi a rendőrség
Három átigazolási időszakra eltiltotta a FCSB-t a FIFA
Székely Sport

Három átigazolási időszakra eltiltotta a FCSB-t a FIFA
Abszurd: egy családi alapon működő kisebbségi szervezet érvényteleníttetné Mureşan kormányalakítási megbízását
Krónika

Abszurd: egy családi alapon működő kisebbségi szervezet érvényteleníttetné Mureşan kormányalakítási megbízását
Fókuszban a Nemzetek Ligája, pályán a magyar és a román válogatott – pénteken a képernyőn
Székely Sport

Fókuszban a Nemzetek Ligája, pályán a magyar és a román válogatott – pénteken a képernyőn
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 25., péntek

Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten

Több mint 4,2 millió lej értékben szabott ki bírságot a szeptember 21-25. közötti ellenőrzései során az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).

Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten
Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten
2026. szeptember 25., péntek

Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten
Hirdetés
2026. szeptember 25., péntek

Kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot, meztelen fotókat is kért tőle – előzetesbe került

Egy 27 éves férfit 30 napra előzetes letartóztatásba helyezett pénteken a Temes megyei törvényszék gyermekpornográfia és kiskorú elleni nemi erőszak gyanúja miatt.

Kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot, meztelen fotókat is kért tőle – előzetesbe került
Kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot, meztelen fotókat is kért tőle – előzetesbe került
2026. szeptember 25., péntek

Kiskorúval létesített szexuális kapcsolatot, meztelen fotókat is kért tőle – előzetesbe került
2026. szeptember 25., péntek

Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei

A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is döntöttek arról, hogy kik lennének a minisztereik a Siegfried Mureșan által vezetett kormányban.

Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei
Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei
2026. szeptember 25., péntek

Ők lennének a Mureșan-kormány miniszterei
2026. szeptember 25., péntek

Negyvennégy film került be az Alter-Native versenyprogramjába

Az előválogatás során 1003 filmet nézett meg az előzsűri, amely 44 alkotást választott be az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál nemzetközi versenyprogramjába.

Negyvennégy film került be az Alter-Native versenyprogramjába
Negyvennégy film került be az Alter-Native versenyprogramjába
2026. szeptember 25., péntek

Negyvennégy film került be az Alter-Native versenyprogramjába
Hirdetés
2026. szeptember 25., péntek

Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen

Rendhagyó megemlékezést és lovas napot tartanak szeptember 26-án, szombaton a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére.

Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen
Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen
2026. szeptember 25., péntek

Közösségi megemlékezés és koszorúzás lesz a Bekecsen
2026. szeptember 25., péntek

Péntek estétől hétfő hajnalig nem lesz elérhető az egészségbiztosító informatikai platformja

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) tájékoztatása szerint az egészségbiztosítások informatikai platformja (PIAS) pénteken 22 órától 2026. szeptember 28-án, hétfőn 2 óráig nem lesz elérhető.

Péntek estétől hétfő hajnalig nem lesz elérhető az egészségbiztosító informatikai platformja
Péntek estétől hétfő hajnalig nem lesz elérhető az egészségbiztosító informatikai platformja
2026. szeptember 25., péntek

Péntek estétől hétfő hajnalig nem lesz elérhető az egészségbiztosító informatikai platformja
2026. szeptember 25., péntek

Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a törvényt, amely eltörli annak lehetőségét, hogy a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezzenek a kilencedik osztályba lépőknek.

Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét
Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét
2026. szeptember 25., péntek

Alig lépett hatályba, máris eltörölték a külön középiskolai felvételi megszervezésének lehetőségét
Hirdetés
2026. szeptember 25., péntek

Ennyit kerestek tavaly a romániai alkalmazottak – óriási különbségek ágazatok és megyék között

Tavaly 8716 lej volt a havi bruttó átlagbér Romániában, 655 lejjel, azaz 8,1 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban; a nettó átlagbér 2024-hez képest 307 lejjel (6,2 százalékkal) 5266 lejre nőtt 2025-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet.

Ennyit kerestek tavaly a romániai alkalmazottak – óriási különbségek ágazatok és megyék között
Ennyit kerestek tavaly a romániai alkalmazottak – óriási különbségek ágazatok és megyék között
2026. szeptember 25., péntek

Ennyit kerestek tavaly a romániai alkalmazottak – óriási különbségek ágazatok és megyék között
2026. szeptember 25., péntek

Füst, benzingőz és száguldás: motorsportfesztivál lesz Csíkszeredában
Füst, benzingőz és száguldás: motorsportfesztivál lesz Csíkszeredában
Füst, benzingőz és száguldás: motorsportfesztivál lesz Csíkszeredában
2026. szeptember 25., péntek

Füst, benzingőz és száguldás: motorsportfesztivál lesz Csíkszeredában
2026. szeptember 25., péntek

Holtan találtak rá a Doftánáról eltűnt négyéves kisfiúra

Holtan találtak rá péntek délután a Bákó megyei Doftána (Dofteana) településről csütörtökön eltűnt 4 éves kisfiúra – közölte a megyei rendőrség.

Holtan találtak rá a Doftánáról eltűnt négyéves kisfiúra
Holtan találtak rá a Doftánáról eltűnt négyéves kisfiúra
2026. szeptember 25., péntek

Holtan találtak rá a Doftánáról eltűnt négyéves kisfiúra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!