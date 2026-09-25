Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten

Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság
Több mint 4,2 millió lej értékben szabott ki bírságot a szeptember 21-25. közötti ellenőrzései során az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).
Pénteki közleménye szerint az ANPC ellenőrei élelmiszeripari és nem élelmiszeripari vállalkozásoknál, közélelmezési helyeken és napközi óvodákban vizsgálódtak;
Véglegesen kivontak a forgalomból több mint 110 ezer lej értékű nem megfelelő terméket, ideiglenesen több mint 330 000 lej értékű áru értékesítését állították le, és
– olvasható az Agerpres szemléjében.
A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak: minőségileg romlott, nem megfelelő vagy lejárt hústermékek és -készítmények forgalmazása; értékesítésre kínált élelmiszeri termékek, amelyek minősége az elkészítés során romlott; véres folyadék a csomagolt hús- és húskészítményekben; túlzottan jegesedett fagyasztott termékek forgalmazása; a működéshez szükséges engedélyek hiánya; nem megfelelő körülmények között tárolt élelmiszerek; a falból kilazult elektromos csatlakozók, amelyek veszélyt jelentenek a felhasználók biztonságára; nem megfelelően rögzített díszítőelemek.
Az ellenőrök további rendellenességeket is feltártak: a napi menü kifüggesztésének, illetve az allergén hatású anyagok és a tápértékjelölés feltüntetésének hiányát; az élelmiszerek készítésére szolgáló helyiségek és étkezőhelyiségek nem megfelelő higiénizálását; kopott, elhasznált, szennyeződések és rozsda nyomait viselő berendezések/eszközök használatát.
Szintén gyakori rendellenességek volt, hogy hiányzott a címkék román nyelvű fordítása, illetve a gyártóra vagy forgalmazóra vonatkozó címkeadat.
Februárban szűnt meg a Csejdet és Tófalvát Marosvásárhellyel összekötő buszjárat, és bár most sokan hiányolják, korábban kevesen vették igénybe a csejdi buszjáratot. Körvonalazódik a megoldás, de a bürokrácia miatt ez jócskán elhúzódhat.
Egy 27 éves férfit 30 napra előzetes letartóztatásba helyezett pénteken a Temes megyei törvényszék gyermekpornográfia és kiskorú elleni nemi erőszak gyanúja miatt.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is döntöttek arról, hogy kik lennének a minisztereik a Siegfried Mureșan által vezetett kormányban.
Az előválogatás során 1003 filmet nézett meg az előzsűri, amely 44 alkotást választott be az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál nemzetközi versenyprogramjába.
Rendhagyó megemlékezést és lovas napot tartanak szeptember 26-án, szombaton a bekecsi csata 110. évfordulója tiszteletére.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) tájékoztatása szerint az egészségbiztosítások informatikai platformja (PIAS) pénteken 22 órától 2026. szeptember 28-án, hétfőn 2 óráig nem lesz elérhető.
Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a törvényt, amely eltörli annak lehetőségét, hogy a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezzenek a kilencedik osztályba lépőknek.
Tavaly 8716 lej volt a havi bruttó átlagbér Romániában, 655 lejjel, azaz 8,1 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban; a nettó átlagbér 2024-hez képest 307 lejjel (6,2 százalékkal) 5266 lejre nőtt 2025-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet.
Holtan találtak rá péntek délután a Bákó megyei Doftána (Dofteana) településről csütörtökön eltűnt 4 éves kisfiúra – közölte a megyei rendőrség.
szóljon hozzá!