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Ezek miatt rótt ki bírságokat a fogyasztóvédelem a héten

• Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fotó: Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság

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Több mint 4,2 millió lej értékben szabott ki bírságot a szeptember 21-25. közötti ellenőrzései során az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC).

Székelyhon

2026. szeptember 25., 21:112026. szeptember 25., 21:11

Pénteki közleménye szerint az ANPC ellenőrei élelmiszeripari és nem élelmiszeripari vállalkozásoknál, közélelmezési helyeken és napközi óvodákban vizsgálódtak;

965 bírságot róttak ki összesen több mint 4,2 millió lej értékben és 820 figyelmeztetést is kiadtak.

Véglegesen kivontak a forgalomból több mint 110 ezer lej értékű nem megfelelő terméket, ideiglenesen több mint 330 000 lej értékű áru értékesítését állították le, és

27 gazdasági szereplő tevékenységét függesztették fel a hiányosságok kijavításáig

– olvasható az Agerpres szemléjében.

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A leggyakoribb szabálytalanságok a következők voltak: minőségileg romlott, nem megfelelő vagy lejárt hústermékek és -készítmények forgalmazása; értékesítésre kínált élelmiszeri termékek, amelyek minősége az elkészítés során romlott; véres folyadék a csomagolt hús- és húskészítményekben; túlzottan jegesedett fagyasztott termékek forgalmazása; a működéshez szükséges engedélyek hiánya; nem megfelelő körülmények között tárolt élelmiszerek; a falból kilazult elektromos csatlakozók, amelyek veszélyt jelentenek a felhasználók biztonságára; nem megfelelően rögzített díszítőelemek.

Az ellenőrök további rendellenességeket is feltártak: a napi menü kifüggesztésének, illetve az allergén hatású anyagok és a tápértékjelölés feltüntetésének hiányát; az élelmiszerek készítésére szolgáló helyiségek és étkezőhelyiségek nem megfelelő higiénizálását; kopott, elhasznált, szennyeződések és rozsda nyomait viselő berendezések/eszközök használatát.

Szintén gyakori rendellenességek volt, hogy hiányzott a címkék román nyelvű fordítása, illetve a gyártóra vagy forgalmazóra vonatkozó címkeadat.

Belföld
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