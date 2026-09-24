Háromnapos kürtőskalács-ünnepre készül Sepsiszentgyörgy

Szeptember 25–27. között ismét a kürtőskalácsé lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában: pénteken kezdődik a VIII. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja.

Székelyhon 2026. szeptember 24., 13:402026. szeptember 24., 13:40

A háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A kürtőskalács-sütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből érkeznek csapatok. Szombaton

az Év Székelyföldi Kürtőskalácsa címet ítélik oda,

a versenyzőknek pedig a hagyományos, cukormázas kürtőskalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap a reform kürtőskalácsoké lesz a főszerep, ahol az újragondolt változatokat zsűrizik. Hirdetés A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű kürtőskalács ígérkezik: vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbély Kürtőskalács csapatának jóvoltából. Ugyancsak

vasárnap sütik meg Székelyföld legnagyobb, egy méter átmérőjű lángosát,

az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programokat számos más rendezvény egészíti ki. Lesz gombásztúra, gombakiállítás és -kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyimentők tirolipályáját is kipróbálhatják.

Szombaton a Kétkeréken Háromszéken kerékpártúrához is lehet csatlakozni.