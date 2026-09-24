Háromnapos kürtőskalács-ünnepre készül Sepsiszentgyörgy

Fotó: Tuchiluș Alex
Szeptember 25–27. között ismét a kürtőskalácsé lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában: pénteken kezdődik a VIII. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja.
A háromnapos rendezvényen 17 csapat méri össze tudását, a látogatók pedig koncertek, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és különleges gasztronómiai programok közül válogathatnak. A kürtőskalács-sütő versenyre Kovászna, Hargita, Maros és Máramaros megyéből érkeznek csapatok. Szombaton
a versenyzőknek pedig a hagyományos, cukormázas kürtőskalácsot kell elkészíteniük. Vasárnap a reform kürtőskalácsoké lesz a főszerep, ahol az újragondolt változatokat zsűrizik.
A fesztivál egyik látványosságának idén is a hatalmas méretű kürtőskalács ígérkezik: vasárnap 25 méteres dorongos sütemény készül a Borbély Kürtőskalács csapatának jóvoltából. Ugyancsak
az óriás édes reggeli pedig ezúttal sem marad el. A gasztronómiai programokat számos más rendezvény egészíti ki. Lesz gombásztúra, gombakiállítás és -kóstoló, gyermekeknek kézműves foglalkozások és lovagoltatás, a bátrabbak pedig a hegyimentők tirolipályáját is kipróbálhatják.
A zenei program is több ismert fellépőt vonultat fel. Pénteken a Pittyes2es és a Gyufa, valamint DR BRS, Kollányi Zsuzsi és Király Viktor lép színpadra. Szombaton a Honeybeast és az Asia koncertje következik, vasárnap pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub, a This Is Us és Nagy Bogi szórakoztatja a közönséget. A Százlábú Néptáncmozgalom fennállásának 20. évfordulóját jubileumi gálaműsorral ünnepli.
A szervezők szerint a szeptember 25–27. között zajló rendezvény nemcsak a kürtőskalácsról, hanem a hagyományok, a gasztronómia és a közösségi programok találkozásáról is szól. A pontos programokról az esemény weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
Évtizedeken át rejtőző üvegnegatívok őrzik a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház egykori napfényműtermének emlékét. A páratlan fotóanyag hadtörténeti vonatkozású részét Préda Barna néprajzkutató dolgozta fel.
Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.
Gróf Mikó Imrét ábrázoló, eredetileg Kovásznára szánt alkotását a minap leplezték le Budapesten, közben városának is ajándékozott munkát. Vetró András azt mondja, nem tud tétlenül ülni, most éppen a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására készül.
Őrizetbe vettek egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit több kézdivásárhelyi lakásba való behatolással és autóból való lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi visszaeső bűnelkövető, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 51 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy súlyos bántalmazott egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit.
Veterán traktorok felvonulásával, működő stabil motorok bemutatójával, kulturális programokkal és kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket szombaton a Csernátoni BuRRogtató 2026-os kiadásán.
A „zászlócsókolgatós” törvénytervezet ellen szólalt fel tegnap a parlamentben Miklós Zoltán képviselő, ám úgy tűnik, az AUR-nak nincs szándékában hátrálni. Sőt, sikerült PSD-s, illetve kisebbségi képviselőket is megnyernie az ügynek.
Őszi vigadalom néven tartanak kikapcsolódást, szórakozást szolgáló, kulturális élményt ígérő estet pénteken Kézdivásárhelyen. Délután 6 órától fúvós- és népzene várja az érdeklődőket a Borudvarban, ahol a fatányérosok mellé borokat is lehet kóstolni.
Eltérő körülmények között kezdődött a tanév két nagyszabású kézdivásárhelyi oktatási beruházás helyszínén. Míg a Manócska Napközi Otthon óvodásait már a kívül-belül megújult épület fogadta, az Apor Péter diákjainak várniuk kell a visszaköltözésre.
Fel szeretné újíttatni és a klímaváltozáshoz alkalmazkodóvá tenni az Erzsébet parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amivel megcéloztak egy pályázati kiírást.
szóljon hozzá!