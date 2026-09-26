Az autóba szorulva vesztették életüket a fiatalok a ma reggeli súlyos petrozsényi balesetben

Fotó: Hunyad megyei tűzoltóság
Egy 18 és egy 20 éves fiatalember életét vesztette szombat reggel egy súlyos közúti balesetben Petrozsényben – közölte a Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A balesetben egyetlen személygépkocsi volt érintett, amelyben a két petrillai fiatal utazott – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.
A helyszínre műszaki mentőegységet, valamint a rohammentő-szolgálat és a megyei mentőszolgálat egy-egy egységét riasztották. A járműbe szorult fiatalokat feszítővágó segítségével emelték ki a roncsok közül, ám az életüket már nem lehetett megmenteni, a mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Az illetékes hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek tisztázására.
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