Az autóba szorulva vesztették életüket a fiatalok a ma reggeli súlyos petrozsényi balesetben

Egy 18 és egy 20 éves fiatalember életét vesztette szombat reggel egy súlyos közúti balesetben Petrozsényben – közölte a Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

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A balesetben egyetlen személygépkocsi volt érintett, amelyben a két petrillai fiatal utazott – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.

A helyszínre műszaki mentőegységet, valamint a rohammentő-szolgálat és a megyei mentőszolgálat egy-egy egységét riasztották. A járműbe szorult fiatalokat feszítővágó segítségével emelték ki a roncsok közül, ám az életüket már nem lehetett megmenteni, a mentősök csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Az illetékes hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek tisztázására.