Két miniszterjelölt Székelyföldről – erről fog szavazni a parlament

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szombaton benyújtotta a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.

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Ezt követő sajtótájékoztatóján Mureșan elmondta, hogy a dokumentumokat előbb a szenátusban, majd a képviselőházban iktatták.

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„Öt nap alatt a kormányt támogató három párt – a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ – szakértőivel közösen részletes programot dolgoztunk ki, amely 372 konkrét intézkedést tartalmaz Románia számára” – jelentette ki. Hozzátette, hogy