Két miniszterjelölt Székelyföldről – erről fog szavazni a parlament

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Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szombaton benyújtotta a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.
Ezt követő sajtótájékoztatóján Mureșan elmondta, hogy a dokumentumokat előbb a szenátusban, majd a képviselőházban iktatták.
„Öt nap alatt a kormányt támogató három párt – a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ – szakértőivel közösen részletes programot dolgoztunk ki, amely 372 konkrét intézkedést tartalmaz Románia számára” – jelentette ki. Hozzátette, hogy
Mureșan kormányzati csapatának tagjai:
Mircea Abrudean (PNL) - belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes
Radu Miruță (USR) - védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes
Tánczos Barna (RMDSZ) - mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter, miniszterelnök-helyettes
Andrea Chiș (független) - igazságügyi miniszter
Alexandru Nazare (PNL) - pénzügyminiszter
Oana Țoiu (USR) - külügyminiszter
Oana Gheorghiu (PNL) - egészségügyi miniszter
Cătălin Drulă (USR) - közlekedési és infrastruktúráért felelős miniszter
Cseke Attila (RMDSZ) - fejlesztésért, közmunkálatokért és közigazgatásért felelős miniszter
Raluca Turcan (PNL) - munkaügyi, családügyi, ifjúsági és társadalmi szolidaritási miniszter
Dragoș Pîslaru (PNL) - beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter
Irineu Darău (USR) - gazdaságért, digitalizációért, vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszter
Diana Buzoianu (USR) - környezetvédelmi, víz- és erdőgazdálkodási miniszter
Sebastian Burduja (PNL) - energiaügyi miniszter
Ötvös Koppány Bulcsú (RMDSZ) - kulturális miniszter
Mihai Dimian (PNL) - oktatási és kutatási miniszter
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