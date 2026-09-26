Reggel is ittasan vezettek Hargita megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Négy szabálysértő sofőrt is kiszúrtak a fogalomból pénteken a Hargita megyei rendőrök. Kettőt közülük Etéden igazoltattak.
Mint a megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk, a reggeli órákban a székelykeresztúri rendőrség munkatársai egy 40 éves, székelykeresztúri férfit igazoltattak Etéd községben. Az ellenőrzések során kiderült, hogy fel volt függesztve a gépjárművezetői engedélye.
Szintén pénteken délelőtt Etéden egy másik sofőrt is megállítottak. A harmincéves, helybéli esetében délelőtt tíz órakor az alkoholszonda 0,71 mg/l értéket mutatott. A férfit kórházba vitték a véralkoholszint megállapítása érdekében. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.
Csíkszeredában is kiszúrtak a forgalomból egy 38 éves férfit, aki 9 órakor a Brassói utcában alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. Az alkoholszonda 0,74 mg/l értéket mutatott, és nála is ellenőrizték utólag a véralkoholszintet.
Kicsit később a Hargita megyei közlekedési rendőrök egy 54 éves, tusnádi sofőrt igazoltattak, akiről kiderült, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Büntetőeljárást indítottak ellene.
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