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Reggel is ittasan vezettek Hargita megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Négy szabálysértő sofőrt is kiszúrtak a fogalomból pénteken a Hargita megyei rendőrök. Kettőt közülük Etéden igazoltattak.

Simon Virág

2026. szeptember 26., 11:302026. szeptember 26., 11:30

Mint a megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk, a reggeli órákban a székelykeresztúri rendőrség munkatársai egy 40 éves, székelykeresztúri férfit igazoltattak Etéd községben. Az ellenőrzések során kiderült, hogy fel volt függesztve a gépjárművezetői engedélye.

Szintén pénteken délelőtt Etéden egy másik sofőrt is megállítottak. A harmincéves, helybéli esetében délelőtt tíz órakor az alkoholszonda 0,71 mg/l értéket mutatott. A férfit kórházba vitték a véralkoholszint megállapítása érdekében. A rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.

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Csíkszeredában is kiszúrtak a forgalomból egy 38 éves férfit, aki 9 órakor a Brassói utcában alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. Az alkoholszonda 0,74 mg/l értéket mutatott, és nála is ellenőrizték utólag a véralkoholszintet.

Kicsit később a Hargita megyei közlekedési rendőrök egy 54 éves, tusnádi sofőrt igazoltattak, akiről kiderült, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Büntetőeljárást indítottak ellene.

Hargita megye Közlekedés Rendőrség
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