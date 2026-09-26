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Kollektív elbocsátás az egyik erdélyi üzemben

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Több mint háromszáz dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura – írja az MTI az Actualdecluj.ro hírportál nyomán, amely a Kolozs megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleményét dolgozta fel.

Székelyhon

2026. szeptember 26., 13:362026. szeptember 26., 13:36

2026. szeptember 26., 13:362026. szeptember 26., 13:36

A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja. A folyó pénzügyi évben az árbevétel csökkenésére számítanak, mivel rövidesen kifut a vállalat legnagyobb projektje.

A legtöbb munkahely a termelési részlegen szűnik meg, de elbocsátják az irodai és kisegítő személyzet hatvanegy tagját is.

Az elbocsátások október végén kezdődnek.

Az AJOFM bejelentette, hogy hat munkáltatóval kezdett megbeszéléseket, elősegítendő az elbocsátás előtt álló dolgozók mielőbbi újbóli munkába állását.

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A vállalat tavaly is végrehajtott egy kollektív elbocsátást az autóipar, főleg a Volkswagen számára kábeleket gyártó dési üzemében, 2025 folyamán 280 fővel csökkent az alkalmazottak száma.

A Fujikura Automotive Romania Kft. dolgozói állománya 2016 és 2025 között 5033-ról 477-re csökkent. A cég árbevétele tavaly közel 10 százalékkal 90,703 millió lejre csökkent, és 2,081 millió lej veszteséggel zárta az évet.

Belföld Gazdaság
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