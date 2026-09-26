Kollektív elbocsátás az egyik erdélyi üzemben

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Fotó: Pixabay
Több mint háromszáz dolgozójától válik meg dési üzemében a járműipari alkatrészeket gyártó japán Fujikura – írja az MTI az Actualdecluj.ro hírportál nyomán, amely a Kolozs megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleményét dolgozta fel.
2026. szeptember 26., 13:362026. szeptember 26., 13:36
2026. szeptember 26., 13:362026. szeptember 26., 13:36
A kollektív elbocsátás 309 alkalmazottat érint. A cégvezetés a lépést a termelési kapacitásnak a megrendelések volumenéhez való igazításának szükségszerűségével indokolja. A folyó pénzügyi évben az árbevétel csökkenésére számítanak, mivel rövidesen kifut a vállalat legnagyobb projektje.
Az elbocsátások október végén kezdődnek.
Az AJOFM bejelentette, hogy hat munkáltatóval kezdett megbeszéléseket, elősegítendő az elbocsátás előtt álló dolgozók mielőbbi újbóli munkába állását.
A vállalat tavaly is végrehajtott egy kollektív elbocsátást az autóipar, főleg a Volkswagen számára kábeleket gyártó dési üzemében, 2025 folyamán 280 fővel csökkent az alkalmazottak száma.
A Fujikura Automotive Romania Kft. dolgozói állománya 2016 és 2025 között 5033-ról 477-re csökkent. A cég árbevétele tavaly közel 10 százalékkal 90,703 millió lejre csökkent, és 2,081 millió lej veszteséggel zárta az évet.
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