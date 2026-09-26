Közösségi munkával javították meg a szárhegyi fedeles hidat

Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy
A gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltók és más helybéliek fogtak össze, hogy megjavítsák a megrongálódott fedeles hidat. A kalákaszerű karbantartással a község egyik értékes építményének állapotát óvják.
A vihar által megrongált tetőzetet javították ki, és a híd padlózatán is karbantartási munkálatokat végeztek szerdán a gyergyószárhegyiek. Az önkéntes tűzoltóság közleménye szerint a fedeles híd tetőzetét vihar rongálta meg,
A tűzoltók ugyanakkor azt is közölték, hogy a munkálatokhoz szükséges anyagokat helyi támogatók biztosították: a tetőre kerülő palákat Kovács László és Csergő Ildikó ajánlotta fel, míg a tetőléceket Barabás Zoltán adományozta, de megemlítik még Polgár Attila közreműködését is.
Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy
Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere elismerését fejezte ki a közösségi összefogásért. Mint fogalmazott, az önkéntes tűzoltók ismét bizonyították, hogy munkájuk és közösségi szerepvállalásuk kiemelkedő és nélkülözhetetlen.
A Maroson átívelő, több mint százévesnek tartott építmény, amit födeleshídként vagy egyszerűen Maros-hídként is említenek, nem csupán a település épített örökségének része, hanem a helyi közösség számára is fontos érték.
Fotó: Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy
Az önkormányzat célja, hogy műemlékké nyilváníttassa a fedeles hidat, és ezáltal is hozzájáruljon megmentéséhez, hosszú távú megőrzéséhez.
Műemlékké nyilvánítaná és eredeti jellegében őrizné meg a Gyergyószárhegy határában lévő, legalább százéves fedeles Maros-hidat a község önkormányzata. A híd mostani állapota miatt azonban már omlásveszélyre figyelmeztető táblát is kihelyeztek.
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