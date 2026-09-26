Több mint háromszázan futottak jó ügyekért Gyergyóban

Fotó: Gergely Imre
Több mint 180 ezer lej gyűlt össze a Fuss Neki! Gyergyó programban szombatig, vagyis addig, amikor a közösségi ügyeket képviselő nagyköveteknek teljesíteniük kellett a felvállalt kilométereket. Az adományozásra még jövő héten is van lehetőség.
2026. szeptember 26., 16:422026. szeptember 26., 16:42
2026. szeptember 26., 16:482026. szeptember 26., 16:48
Az idei programban részt vevő 303 nagykövet szombaton teljesítette vállalt távját az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő megmozduláson. A 28 civil szervezet javára eddig több mint 180 ezer lej gyűlt össze, de október 5-ig még lehet támogatni a kezdeményezéseket – mondta el Batrin Krisztián szervező.
A gyergyószentmiklósi kultúrház előtt összegyűlt nagykövetek futva, kerékpárral vagy gyalogosan vágtak neki a vállalt kilométereknek, ezzel is megköszönve az általuk képviselt civil szervezetek számára felajánlott adományokat.
Fotó: Gergely Imre
A kezdeményezésben részt vevő szervezetek többsége Gyergyószentmiklóson tevékenykedik, de több gyergyószéki település civil közösségei is élnek a lehetőséggel, hogy a program révén teremtsék elő projektjeik megvalósításához szükséges anyagi hátteret.
A rendezvény helyszínén a részt vevő egyesületek bemutatták projektjeiket, majd közös bemelegítést követően a résztvevők nekivágtak, hogy teljesítsék vállalásukat.
Fotó: Gergely Imre
Az idei kedvezményezettek között is megtalálhatók szociális, egyházi, sport- és kulturális egyesületek is.
Az idei programhoz csatlakozott szervezetek közül vannak, amelyek már elérték, sőt túl is szárnyalták a kitűzött célt, mások azonban még jelentős összegekre várnak ahhoz, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket. A remények szerint a teljesítés napját megelőző hajrában tapasztalt növekvő adományozási kedv a következő napokban is kitart. A támogatásokat október 5-ig fogadják.
Fotó: Gergely Imre
Aki még nem támogatta valamelyik szervezetet, október 5-ig megteheti a kezdeményezés honlapján, ahol a projektek és az azokat képviselő nagykövetek is megismerhetők. Adományozni online átutalással lehet, illetve a Műhely Egyesület irodájában (a Marcipán cukrászda udvarán) készpénzzel is.
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