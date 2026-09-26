Több mint háromszázan futottak jó ügyekért Gyergyóban

Több mint 180 ezer lej gyűlt össze a Fuss Neki! Gyergyó programban szombatig, vagyis addig, amikor a közösségi ügyeket képviselő nagyköveteknek teljesíteniük kellett a felvállalt kilométereket. Az adományozásra még jövő héten is van lehetőség.

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Az idei programban részt vevő 303 nagykövet szombaton teljesítette vállalt távját az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő megmozduláson. A 28 civil szervezet javára eddig több mint 180 ezer lej gyűlt össze, de október 5-ig még lehet támogatni a kezdeményezéseket – mondta el Batrin Krisztián szervező.

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A gyergyószentmiklósi kultúrház előtt összegyűlt nagykövetek futva, kerékpárral vagy gyalogosan vágtak neki a vállalt kilométereknek, ezzel is megköszönve az általuk képviselt civil szervezetek számára felajánlott adományokat.