Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban

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Csütörtök óta zuhog az eső Thaiföld fővárosában, Bangkok kormányzója, Chadchart Sittipunt szerint azóta csaknem 300 mm csapadék hullott, ezért katasztrófahelyzetet hirdetettek ki, amely lehetővé teszi a helyi hatóságok számára, hogy sürgősségi intézkedéseket hozzanak – írja az Agerpres az AFP hírügynökség jelentésére hivatkozva.

két-három napra lesz szükség ahhoz, hogy a víz visszahúzódjon, feltéve, ha nem esik több eső

– tette hozzá a tisztségviselő, pontosítva, hogy csaknem ezer lakos húzódott meg ideiglenes befogadóközpontokban.

Az eső csütörtök délután óta szinte megszakítás nélkül zuhog, elárasztva az utcákat, befolyva számos épületbe, kiárasztva Bangkok csatornáit.

A víz egyre csak emelkedik. Nehéz kimenni. Derékig ér

– nyilatkozta az AFP-nek egy 67 éves, helybéli árus, aki a városközpont közelében, egy csatorna mellett él.

„Sehová sem tudok menni. Két napja bezártam az üzletemet” – tette hozzá, kiemelve, hogy tizenöt éve nem látott ilyen áradásokat a városban.

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A kormányzó korábban kijelentette, hogy a leginkább érintett terület a város keleti része. „Továbbra is esik, és mindent megteszünk, amit tudunk. Megpróbáljuk kiszivattyúzni a vizet, de a csatornák tele vannak” – mondta az újságíróknak.

2011-ben a Thaiföld egész területét sújtó súlyos áradások több mint ötszáz ember halálát okozták, és több millió otthont rongáltak meg.