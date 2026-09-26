Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban

Fotó: Rungroj Yongrit/EPA/Agerpres
Természeti katasztrófahelyzetet hirdettek ki Bangkokban a heves esőzések okozta áradások miatt.
2026. szeptember 26., 15:522026. szeptember 26., 15:52
2026. szeptember 26., 15:532026. szeptember 26., 15:53
Csütörtök óta zuhog az eső Thaiföld fővárosában, Bangkok kormányzója, Chadchart Sittipunt szerint azóta csaknem 300 mm csapadék hullott, ezért katasztrófahelyzetet hirdetettek ki, amely lehetővé teszi a helyi hatóságok számára, hogy sürgősségi intézkedéseket hozzanak – írja az Agerpres az AFP hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Noha a heves esőzések okozta áradások „stabilizálódtak”, jelenlegi állás szerint
– tette hozzá a tisztségviselő, pontosítva, hogy csaknem ezer lakos húzódott meg ideiglenes befogadóközpontokban.
Az eső csütörtök délután óta szinte megszakítás nélkül zuhog, elárasztva az utcákat, befolyva számos épületbe, kiárasztva Bangkok csatornáit.
– nyilatkozta az AFP-nek egy 67 éves, helybéli árus, aki a városközpont közelében, egy csatorna mellett él.
„Sehová sem tudok menni. Két napja bezártam az üzletemet” – tette hozzá, kiemelve, hogy tizenöt éve nem látott ilyen áradásokat a városban.
A kormányzó korábban kijelentette, hogy a leginkább érintett terület a város keleti része. „Továbbra is esik, és mindent megteszünk, amit tudunk. Megpróbáljuk kiszivattyúzni a vizet, de a csatornák tele vannak” – mondta az újságíróknak.
2011-ben a Thaiföld egész területét sújtó súlyos áradások több mint ötszáz ember halálát okozták, és több millió otthont rongáltak meg.
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