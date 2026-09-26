Ősszel, télen is érdemes állatkertbe járni
Fotó: Haáz Vince
Az állatok világnapján interaktív foglalkozásokat szervez a marosvásárhelyi állatkert. A látogatóknak arról beszélnek a szakemberek, hogy hogyan készülnek az állatok a télre, és látványetetések is lesznek.
A Marosvásárhelyi Állatkert a Milvus Csoporttal közösen október 4-én, az Állatok Világnapján ismeretterjesztő előadással várja a látogatókat. Az esemény célja, hogy bemutassa az állatok és a természet téli felkészülését, illetve rávilágítson arra, mit tehetünk mi az állatokért télen.
A programok 11 órakor a Zöld Házban kezdődnek, ahol a Milvus Csoport szakemberei a téli időszakra való felkészülésről mesélnek. Ezt követően a látogatókat látványetetésekre várják: 12 órától a fehér gólyákhoz, 12.30-tól a szarvasokhoz, 13 órától az ázsiai elefántokhoz végül 13.30-tól a Bennett-kengurukról és emukhoz.
Mint a meghívóban írják: az állatok világnapja kiváló alkalom arra, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, a fajmegőrzésre és a természet törékeny egyensúlyára. Bíznak benne, hogy a tematikus programok és a látványetetések során szerzett élmények inspirálják látogatókat a környezettudatos mindennapokra.
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